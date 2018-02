Короткометражка: Within, Without. Путь к цели через грязь и ложь

Короткометражка: Within, Without. Путь к цели через грязь и ложь

В нашей еженедельной рубрике мы продолжаем рассказывать о самых интересных фантастических короткометражках. Сегодня предлагаем посмотреть короткий анимационный ролик Within, Without от команды студентов из Мастерской анимации датского вуза VIA University College. В короткометражке нет слов, весь сюжет передан только визуальным языком.

Вот как звучит описание к ролику:

В бесплодном и холодном мире, одинокая девушка-рыцарь движется к единственному маяку надежды — прекрасному золотому городу. Когда на её пути оказывается непобедимый монстр, рыцарю приходится дать ему бой, чтобы достичь цели. Но сможет ли она одолеть чудовище, которое рождается из её собственной неподъёмной брони, и при этом не остаться наедине со своими воспоминаниями?

Короткометражка — красивая метафора на трудности жизни, которые нам всем приходится преодолевать. И в первую очередь, это связано с тем, какие слова мы слышим и от кого.