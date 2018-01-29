С вами снова наша рубрика «Фантастические короткометражки», в рамках которой мы отбираем любопытные ролики на различные фантастические темы. Сегодня хотим познакомить вас с работой норвежских аниматоров 7th Aeon. Ролик получился уж очень коротким, но зато невероятно стильным и впечатляющим.

Вот какую аннотацию к ролику дают сами авторы:

В погоне за красным светом они ощущают лишь стремление гнаться за ним дальше. Они разорвали настоящий мир на части и отказались от своей свободы ради безрадостного удовлетворения.

Абстрактный рассказчик порицает общество будущего за отказ от свободы и излишнюю зависимость от новых технологий. Он (или, скорее, она) жалеет, что люди не готовы слушать и ради этого приходится идти на крайние меры.

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