«Я хочу вернуть свою жизнь» — трейлер «Глиноликого»

DC выпустила трейлер боди-хоррора «Глиноликий» про одного из старейших врагов Бэтмена из комиксов.

По сюжету преступники изуродовали лицо актеру Мэтту Хейгену. Чтобы вернуть свою внешность, он соглашается на использование экспериментального вещества, из-за которого его тело начинает деформироваться.

Творческий соруководитель DC Питер Сафран вместе с этим подтвердил, что это та же версия персонажа, что и в мультсериале «Монстры-коммандос».

Режиссером выступил Джеймс Уоткинс («Не говори никому»), сценарий написал Майк Флэнаган, а главную роль исполнил Том Рис Харрис.

Премьера состоится 23 октября.

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