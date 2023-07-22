«Я — Луффи! Я стану Королём пиратов!»: Netflix показал полноценный трейлер «Ван-Писа»

Netflix представил полноценный трейлер ТВ-адаптации One Piece, в котором показали главных героев, завязку сюжета и основной экшен.
Сериал расскажет о приключениях команды «Пираты соломенной шляпы», исследующей океан в поисках сокровища, которое подарит капитану Манки Д. Луффу титул Короля Пиратов.
Иньяки Годой исполнит роль Манки Д. Луффи, а японский актёр Макэню сыграет Ророноа Зоро. Эмили Радд досталась роль Нами, Джейкобу Гибсону — партия Усоппа, а Таз Скайлар воплотит Санджи.
Производством занимались Netflix, Tomorrow Studios и студия Shueisha, издатель манги.
Сериал из 8 эпизодов выйдет 31 августа.
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Олег Поторокин | 19.10.2019 | 1835
20 лет исполнилось безумному аниме про пиратов.
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Александр Ремизов
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