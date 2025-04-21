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«Я пойду по пути Майкла Гэмбона» — Джон Литгоу о роли Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру»

Андрей Квасков
21 апреля 16:40
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1 минута на чтение
Американский актер Джон Литгоу заверил фанатов, что приложит все усилия, чтобы должным образом воплотить образ Альбуса Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру».
Джон Литгоу
Я пойду по пути великого Майкла Гэмбона. Я не англичанин, но я уже играл жителя страны на ТВ. Это невероятно волнительно. Напоминаю всем, что в сериале «Корона» я исполнил роль Уинстона Черчилля, и у меня отлично получилось.

Но я знаю, что многие были потрясены тем, что английского волшебника сыграет американец. Я сделаю всё, что в моих силах.
Литгоу — один из шести актеров, которых уже утвердили для шоу. Уже известны звезды на роли Минервы, Снейпа, Хагрида, Квиррелла и Филча.

Съемки телеадаптации стартуют летом. А премьера ожидается не раньше 2027 года.

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Андрей Квасков
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