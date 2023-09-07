«Я — Рихтер Бельмонт» — полноценный трейлер «Кастлвании: Ноктюрн»

Netflix опубликовал полноценный трейлер нового анимационного сериала по «Кастлвании» с подзаголовком «Ноктюрн».
В нем расскажут историю происхождения Рихтера Бельмонта из Castlevania: Rondo of Blood с участием вампиров во времена Французской революции.
Шоураннером выступает Кевин Колд, приложивший руку к оригинально сериалу. Вместе с ним над сценарием работал Клайв Брэдли.
Премьера состоится 28 сентября.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Краудфандинг
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.