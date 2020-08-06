«Я сдую твой дом» — вышел трейлер «Воспитанных волками» от HBO

HBO Max выпустил трейлер научно-фантастического сериала «Воспитанные волками» (в оригинале — Raised by Wolves), в котором один из персонажей рассказывает сказку о трех поросятах.
Шоураннерами выступают Аарон Гузиковский («Мотылек») и Ридли Скотт («Чужой») — последний также снял несколько эпизодов.
Действие разворачивается на неизвестной планете, где за маленькими детьми присматривают андроиды. Земля, судя по всему, была уничтожена в ходе масштабной войны, а человечество — фактически полностью исчезло. Тем не менее однажды в поселение вторгаются люди.
Главные роли сыграли Трэвис Фиммел («Викинги»), Аманда Коллин («Ужасная женщина») и Ниам Алгар («Родственник поневоле»).
Премьера «Воспитанных волками» состоится 3 сентября. Всего будет 10 эпизодов.
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