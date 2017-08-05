Одна из самых фантастических новостей прошлой недели получила трогательное продолжение. На днях NASA опубликовало вакансию «офицера планетарной защиты» — специалиста, который будет следить за проведением космических миссий и предупреждать случайные контакты биологического загрязнения в ходе освоения космоса.

На эту вакансию откликнулся 9-летний мальчик по имени Джек Дэвис. Просто почитайте, какое трогательное письмо он отправил в агентство:

«3 августа 2017 года. Дорогое NASA, меня зовут Джек Дэвис. Я хотел бы подать заявку на вакансию офицера планетарной защиты. Пусть мне и девять лет, но думаю, что подхожу для этой должности. Одна из причин — моя сестра говорит, что я и сам являюсь пришельцем. Я видел почти все фильмы о космосе и пришельцах, которые мне можно было посмотреть. Также я смотрел сериал «Агенты Щ.И.Т.а» и надеюсь увидеть фильм «Люди в черном». Я хорошо играю в видеоигры. Я молод, так что могу научиться думать как пришелец. С уважением,

Джек Дэвис,

страж галактики,

четвертый класс».

На этом история не закончилась. NASA у себя на сайте опубликовало официальный ответ соискателю. В письме агентство выразило надежду, что мальчик когда-нибудь придёт к ним на работу.

Дорогой Джек. Я слышал, что ты «Страж галактики» и что ты интересуешься нашей вакансией офицера планетарной защиты. Это здорово! Эта должность очень крутая и очень важная. Офицер должен защищать Землю от маленьких микробов из космоса, которых наши аппараты могут привезти с астероидов, Луны или Марса. Кроме того, он должен защищать другие планеты и спутники Солнечной системы от микроорганизмов с нашей планеты, потому что мы несём ответственность за нашу систему. Мы всегда ищем талантливых учёных и инженеров, которые могли бы нам помочь, так что я надеюсь, что ты будешь усердно учиться и хорошо вести себя в школе. Мы надеемся когда-нибудь увидеть тебя в NASA! С уважением,

Доктор Джеймс Л. Грин,

Директор Планетарного научного отдела.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться