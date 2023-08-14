Зак Снайдер уже снял вторую часть «Мятежной луны»

Как сообщает портал What’s on Netflix, режиссер Зак Снайдер завершил съемки второй части «Мятежной луны» для Netflix.
Первый фильм выйдет 22 декабря в стриминговом сервисе. Дата выхода продолжения пока что не уточняется.
Исполнительный продюсер Эрик Ньюман заверил, что ленты не будут переносить, так как их «полностью закончили».
Мне нравится работать с Заком, и фильмы отличные. Думаю, людям они правда понравятся.
Вместе с этим стало известно, что многие сериалы Netflix отложили из-за продолжающихся забастовок сценаристов и актеров в Голливуде.
Среди них, например, мини-сериал American Primeval про зарождение американского Запада и политический триллер Zero Day с Робертом де Ниро.
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Редактор
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Александр Ремизов
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