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    Новости

    Зак Снайдер уже снял вторую часть «Мятежной луны»

    14 августа 2023
    Фото аватара
    14.08.2023
    934
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    Зак Снайдер уже снял вторую часть «Мятежной луны»

    Как сообщает портал What’s on Netflix, режиссер Зак Снайдер завершил съемки второй части «Мятежной луны» для Netflix.

    Первый фильм выйдет 22 декабря в стриминговом сервисе. Дата выхода продолжения пока что не уточняется.

    Исполнительный продюсер Эрик Ньюман заверил, что ленты не будут переносить, так как их «полностью закончили».

    Мне нравится работать с Заком, и фильмы отличные. Думаю, людям они правда понравятся.

    Вместе с этим стало известно, что многие сериалы Netflix отложили из-за продолжающихся забастовок сценаристов и актеров в Голливуде.

    Среди них, например, мини-сериал American Primeval про зарождение американского Запада и политический триллер Zero Day с Робертом де Ниро.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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