В прошедшие выходные западные зрители «Чудо-женщины» увидели перед фильмом короткий загадочный тизер. Показанные в нем диалог, девушка, одетая как супергерой, и ссылка сопровождались вопросом «Когда-нибудь задумывались?».

Этот трейлер посвящен байопику «Professor M» о создателе Чудо-женщины — Уильяме Мултоне Марстоне. Картина расскажет о том, как Марстон создал Диану Принс, какой вклад в это внесла его жена Элизабет и их общая партнерша Оливия Бирн. А также затронет тему споров, которые возникли вокруг принцессы амазонок, якобы превращающей молодых девушек в лесбиянок.

По ссылке, которая была показана в конце трейлера, можно увидеть страницу с комикс-версиями главных героев фильма.

Роль доктора Марстона сыграет Люк Эванс, роль Элизабет Марстон исполнит Ребекка Холл, а Оливии Бирн – Белла Хиткот. Фильмы должен выйти на экран в конце этого года, точная дата релиза неизвестна.