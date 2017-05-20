Портал Movie Pilot опубликовал занятный факт о первоначальном сценарии пятой части «Пиратов Карибского моря». Журналисты взяли интервью у сценариста Терри Россио, который написал первый вариант сюжета фильма. Оказывается, в первоначальном сценарии не было никакого капитана Салазара. Вместо него Воробью противостояла женщина-пират!

Мою версию сценария «Мертвецы не рассказывают сказки» отвергли только из-за того, что главным злодеем была женщина. Джонни Деппу показалось, что это повторяет фильм «Мрачные тени», где его герою тоже противостояла злодейка. Сценарист Терри Россио

Россио отшучивается: мол, его сценарии, как и многие другие, могли отвергнуть просто потому что «они хреновые». Но всё же он жалеет, что годы его работы пошли под нож из-за вмешательства одного человека.

Издание находит в этом личную предубеждённость Деппа против женщин. Но, скорее всего, актёр как раз хотел избежать параллелей со скандалом в его личной жизни (бывшая жена Эмбер Хёрд обвинила его в рукоприкладстве). Если бы Джек Воробей ещё и на экране дрался с женщиной, журналисты не преминули бы зацепиться за это. А теперь Деппа обвиняют в том, что он помешал показать сильную женщину на экране. СМИ не угодишь!