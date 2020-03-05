Кумэйл Нанджиани, который сыграет Кинго в «Вечных», в одном из выпусков подкаста New Hollywood рассказал, что в грядущей картине будет первый в киновселенной Marvel танцевальный номер, вдохновленный болливудской сценой.

Сцена будет вплетена в сюжет супергеройского блокбастера, и объясняется она довольно просто: Кинго — звезда Болливуда.

Мой персонаж такой: «О’кей, мы должны вести себя сдержанно, никто не должен знать о нашем присутствии». Поэтому я становлюсь кинозвездой Болливуда — это мое прикрытие. Мы должны быть тише воды и ниже травы, поэтому я становлюсь самым известным болливудским актером.

Напомним, сюжет фильма повествует о группе бессмертных пришельцев, которые тайно проживали на Земле 7 тысяч лет. Теперь они должны объединиться, чтобы защитить планету от своих врагов — девиантов.

По словам Кумэйла, съемки болливудского танца, в которых приняли участие около 50 южно-азиатских актеров, были непростыми.

Мне казалось, что нас слишком много для одной сцены. Я месяцами готовился к болливудскому танцу. Это действительно тяжелая тренировка… Знаете, там было где-то 52 актера. Все, кроме меня, были профессиональными танцорами!

«Вечные» стартуют в российском прокате 6 ноября.