4 сентября весь Рунет облетели слова Владимира Мединского, который тот произнёс на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке. Министра культуры спросили, что он думает насчёт создания комиксов, посвященных историческим событиям, и тот высказался резко против — в том числе и против всего формата. Его цитату приводит агенство городских новостей «Москва»:

Комиксы — это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Комикс — это как жевательная резинка, как вам сказать, это не еда. Комикс — это ориентация должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи-восьми лет. Но взрослому человеку читать комиксы — это признаться, что «я дебил, я читаю комиксы». Коллекционировать их, наверное, можно, это прикольно, но не читать.

Владимир Мединский, министр культуры

Слова министра вызвали бурную реакцию в сети. И прежде всего откликнулись не столько коллекционеры и читатели комиксов, сколько издательства, которые отреагировали в своей манере:


В сети сразу вспомнили, что это первая ММКВЯ, где издатели организовали отдельную зону комиксов, а в субботу планируют целый день презентовать только комиксы:

Старейшая и крупнейшая книжная ярмарка в России, ММКЯ, меняется, и в этом году нас пригласили организовать первую в ее истории зону комиксов. Мы позвали издательства «Комильфо»«КомФедерация»ZangavarМИФJellyfish JamAlt Graph«Истари Комикс»«Параллель Комикс»«Комикс Паблишер», Sputnikat Press и Esh Print вместе с нами знакомить читателей с многообразным миром рисованных историй.

Однако министр культуры Владимир Мединский, видимо, не оценил нововведения. Сегодня, в день открытия ярмарки, на пресс-конференции он высказался против создания комиксов на исторические темы и против комиксов в целом:

«Комиксы — это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Комикс — это как жевательная резинка, как вам сказать, это не еда. Комикс — это ориентация должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи-восьми лет. Но взрослому человеку читать комиксы — это признаться, что „я дебил, я читаю комиксы“».

Интернет-сообщество не осталось в стороне и запустило хештег, к которому присоединяемся и мы: #ячитаюкомиксы

«Бумкнига», издательство комиксов

Хэштег #ячитаюкомиксы мгновенно стал одним из самых популярных в русскоязычном сегменте твиттера.

(Руслан — переводчик и главный редактор издательства «Рамона». — Прим. МирФ)

https://twitter.com/Shadow_Kissed1/status/1169287726912475137

Многие читатели отразили негодование в шутках:




«Звенящая пошлость!»: как Рунет отреагировал на цитату Владимира Мединского о читателях комиксов 2

Художник комиксов Дмитрий Феоктистов решил даже организовать одиночный пикет:

Позиция гражданина Мединского по комиксам понятна. Я, как один из, по словам Мединского, «дебилов» с ним категорически не согласен. О чем расскажу у здания МинКульта на Малом Гнездиковском переулке, 7 (м.Тверская) в эту пятницу в 15 часов. Именно там я встану в одиночный пикет, которые пока не запрещены. Я никого с собой не призываю, это одиночный пикет а не массовая акция, но желающим встать на мое место — с радостью его освобожу, после окончания своего стояния. А если вдруг вам станет скучно просто так стоять и ждать, то можете, например, почитать в это время свои любимые комиксы.

Дмитрий Феоктистов, художник

Отдельно высказались деятели индустрии.

В мнении, что комиксы это „недолитература“ и что уважающий себя человек их читать не станет, нет ничего нового. Оно звучит, наверно, столько, сколько существуют сами комиксы.

И столько же эту позицию оспаривают — благо, существует более чем достаточно аргументов, демонстрирующих, что комиксы — это отдельный вид искусства, который способен оказывать столь же сильное воздействие на умы и сердца, как книги или кино. Повторять их не вижу особого смысла — думаю, все читатели прекрасно знают их и сами.

Но при всей обидности высказывания министра культуры, мне кажется, оно демонстрирует, что комиксы, которые еще лет десять назад, казалось, с трудом приживаются на российской почве, стали у нас в стране заметным явлением. И вот это не может не радовать.

Дмитрий Злотницкий, автор МирФ и бренд-менеджер «Эксмо»

Могу сказать, что наши читатели — не дебилы. Мы не дебилы. Никто из тех, кто любит поп-культуру и любые формы искусства, — не дебил. Судить так резко — на мой взгляд, вообще неправильно и очень однобоко. Очень жаль, что такая позиция в наш современный век существует.

Комиксы — классный способ рассказать все, что угодно. Можно получать знания через учебники, можно через кино, можно через комиксы. Ограничений нет. Не надо ограничивать людей в их жизни и их вкусах и предпочтениях. Опять же грустно, что это происходит.

Роман Котков, главный редактор издательства BUBBLE

Разные издания и порталы опубликовали (или вспомнили в соцсетях) разные подборки комиксов:

Двумя статьями из нашего раздела поделились и мы сами:

Следите за новостями — у нас есть, что ещё рассказать о комиксах министру культуры!

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