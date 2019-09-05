4 сентября весь Рунет облетели слова Владимира Мединского, который тот произнёс на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке. Министра культуры спросили, что он думает насчёт создания комиксов, посвященных историческим событиям, и тот высказался резко против — в том числе и против всего формата. Его цитату приводит агенство городских новостей «Москва»:

Комиксы — это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Комикс — это как жевательная резинка, как вам сказать, это не еда. Комикс — это ориентация должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи-восьми лет. Но взрослому человеку читать комиксы — это признаться, что «я дебил, я читаю комиксы». Коллекционировать их, наверное, можно, это прикольно, но не читать. Владимир Мединский, министр культуры

Слова министра вызвали бурную реакцию в сети. И прежде всего откликнулись не столько коллекционеры и читатели комиксов, сколько издательства, которые отреагировали в своей манере:





В сети сразу вспомнили, что это первая ММКВЯ, где издатели организовали отдельную зону комиксов, а в субботу планируют целый день презентовать только комиксы:

Старейшая и крупнейшая книжная ярмарка в России, ММКЯ, меняется, и в этом году нас пригласили организовать первую в ее истории зону комиксов. Мы позвали издательства «Комильфо», «КомФедерация», Zangavar, МИФ, Jellyfish Jam, Alt Graph, «Истари Комикс», «Параллель Комикс», «Комикс Паблишер», Sputnikat Press и Esh Print вместе с нами знакомить читателей с многообразным миром рисованных историй. Однако министр культуры Владимир Мединский, видимо, не оценил нововведения. Сегодня, в день открытия ярмарки, на пресс-конференции он высказался против создания комиксов на исторические темы и против комиксов в целом: «Комиксы — это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Комикс — это как жевательная резинка, как вам сказать, это не еда. Комикс — это ориентация должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи-восьми лет. Но взрослому человеку читать комиксы — это признаться, что „я дебил, я читаю комиксы“». Интернет-сообщество не осталось в стороне и запустило хештег, к которому присоединяемся и мы: #ячитаюкомиксы «Бумкнига», издательство комиксов

Хэштег #ячитаюкомиксы мгновенно стал одним из самых популярных в русскоязычном сегменте твиттера.

#ячитаюкомиксы уже почти 20 лет. И так получилось, что я не собираюсь останавливаться. Почему-то ничьи слова бросить это дело меня не заставят. Почему? Потому что слишком много они дали. Слишком многому научили. Слишком многое показали. И я не #дебил, чтобы от этого отрекаться. pic.twitter.com/eUuNHgh96j — Хубиев Руслан (@RuslanKhubiev) September 4, 2019

(Руслан — переводчик и главный редактор издательства «Рамона». — Прим. МирФ)

Чуть не забыла торжественно признаться, что я мутант… Тьфу… Что #ядебил и этим горжусь.

Ибо #ячитаюкомиксы pic.twitter.com/jA8upm2kad — Като (@KatrionaCat) September 4, 2019

Комикс — один из интереснейших форматов повествования

Это способ рассказа истории через рисунок и текст, и оба этих аспекта требуют от своего создателя таланта и упорства

Это — искусство, такое же, как литература, музыка и кино #ядебил #ячитаюкомиксы pic.twitter.com/FR8pFvd83K — Mikkimi (@MikkimiPanda) September 4, 2019

https://twitter.com/Shadow_Kissed1/status/1169287726912475137

Крупнейшие издательства комиксов предлагают писать о своей любви к комиксам с хештегами#ядебил #ячитаюкомиксы и я даже поддержу https://t.co/WOvGZvyx5x Я трижды дебил — читаю комиксы, пишу о них и даже рисую. В очередной раз говорят они, а стыдно нам — Geek chick (@Igorina) September 4, 2019

Многие читатели отразили негодование в шутках:





Мединский приходит на выставку без документов. Его не пускает охранник, говорит:

— Ну вот у нас был Дэйв Гиббонс тоже без доков, он нам быстренько нарисовал персонажа из комикса "Хранителей", мы его и пропустили

М: Комиксы читают только дебилы

О: Проходите, Владимир Ростиславович — Товарищ Силоч (@comrade_siloch) September 4, 2019









Художник комиксов Дмитрий Феоктистов решил даже организовать одиночный пикет:

Позиция гражданина Мединского по комиксам понятна. Я, как один из, по словам Мединского, «дебилов» с ним категорически не согласен. О чем расскажу у здания МинКульта на Малом Гнездиковском переулке, 7 (м.Тверская) в эту пятницу в 15 часов. Именно там я встану в одиночный пикет, которые пока не запрещены. Я никого с собой не призываю, это одиночный пикет а не массовая акция, но желающим встать на мое место — с радостью его освобожу, после окончания своего стояния. А если вдруг вам станет скучно просто так стоять и ждать, то можете, например, почитать в это время свои любимые комиксы. Дмитрий Феоктистов, художник

Отдельно высказались деятели индустрии.

В мнении, что комиксы это „недолитература“ и что уважающий себя человек их читать не станет, нет ничего нового. Оно звучит, наверно, столько, сколько существуют сами комиксы. И столько же эту позицию оспаривают — благо, существует более чем достаточно аргументов, демонстрирующих, что комиксы — это отдельный вид искусства, который способен оказывать столь же сильное воздействие на умы и сердца, как книги или кино. Повторять их не вижу особого смысла — думаю, все читатели прекрасно знают их и сами. Но при всей обидности высказывания министра культуры, мне кажется, оно демонстрирует, что комиксы, которые еще лет десять назад, казалось, с трудом приживаются на российской почве, стали у нас в стране заметным явлением. И вот это не может не радовать. Дмитрий Злотницкий, автор МирФ и бренд-менеджер «Эксмо» Могу сказать, что наши читатели — не дебилы. Мы не дебилы. Никто из тех, кто любит поп-культуру и любые формы искусства, — не дебил. Судить так резко — на мой взгляд, вообще неправильно и очень однобоко. Очень жаль, что такая позиция в наш современный век существует. Комиксы — классный способ рассказать все, что угодно. Можно получать знания через учебники, можно через кино, можно через комиксы. Ограничений нет. Не надо ограничивать людей в их жизни и их вкусах и предпочтениях. Опять же грустно, что это происходит. Роман Котков, главный редактор издательства BUBBLE

Разные издания и порталы опубликовали (или вспомнили в соцсетях) разные подборки комиксов:

Двумя статьями из нашего раздела поделились и мы сами:

Следите за новостями — у нас есть, что ещё рассказать о комиксах министру культуры!