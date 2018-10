Супергероика сейчас на пике славы: несколько блокбастеров в год от разных студий, масштабные события в сюжетах комиксов и десятки сериалов. Но в этом бесконечном потоке всё сложнее отыскать самобытные истории, в которых авторы отходят от клише. Сколько мы уже видели сюжетов о становлении героев, о борьбе с постоянно возвращающимися суперзлодеями, о конфликтах внутри команд и тому подобном? Даже смерть персонажа и его воскрешение уже стали избитыми штампами — настолько часто сценаристы к ним обращались.

И всё-таки супергеройскому жанру ещё есть чем удивить. Авторы обращаются к историям о людях со сверхспособностями не только чтобы показать очередную драку между хорошими и плохими парнями, но и чтобы раскрыть интересную идею в новых декорациях. В этой статье мы расскажем о шести комиксах, чьи сценаристы переосмыслили жанр супергероики: от всемирно известного графического романа Алана Мура до историй от бывшего вокалиста My Chemical Romance.

«Хранители»

Watchmen

Публикация: 1986–1987

Выпусков: 12, завершён

Создатели: Алан Мур, Дэйв Гиббонс, Джон Хиггинс

На русском: все выпуски

1980-е годы, Земля, параллельная вселенная. Много лет назад супергерои помогли США выиграть войну во Вьетнаме — во многом благодаря безграничным сверхспособностям учёного Доктора Манхэттена, получившего их после несчастного случая. Сейчас герои объявлены вне закона, поэтому многим пришлось отойти от дел. Америка, которую всё ещё возглавляет Ричард Никсон, стоит на грани ядерной войны с Советским Союзом. На фоне нарастающего конфликта Роршах, один из последних мстителей в маске, расследует убийство бывшего напарника.

«Хранители» — один из величайших графических романов. Он завоевал десятки премий, а журнал Time включил его в список ста лучших книг всех времён наравне с произведениями «большой литературы». Мур, Гиббонс и Хиггинс разделили историю комиксов на «до» и «после». «Хранители» оставили в прошлом борьбу с преступностью и вывели на первый план философские размышления о природе власти и человека.

Мур показывает, как сильно может измениться мир, в котором действительно существуют супергерои. Комиксы здесь пишут про пиратов, а сверхлюдей вовсю используют в геополитике. Персонажи не действуют в вакууме — они постоянно сталкиваются с обществом, правительством и преступниками. И все комиксовые клише ломаются об одну сокрушительную фразу: «Я сделал это 35 минут назад».

«Безнадёжный»

Irredeemable

Публикация: 2009–2012

Выпусков: 37, завершён

Создатели: Марк Уэйд, Питер Крауз, Диего Баррето

На русском: первый том из 8 глав

Неуязвимый, благородный и сверхсильный герой Плутонианин возглавлял команду «Парадигма», которая боролась с преступниками и суперзлодеями. Но однажды ночью величайший герой почему-то уничтожает целый город и объявляет человечеству войну. Он бросается на поиски своих бывших напарников, чтобы разделаться с ними. Остатки «Парадигмы» в ужасе от того, кем стал их лидер. Они понимают, что Плутонианина нужно остановить, иначе он убьёт ещё многих невинных. Героям предстоит невыполнимая задача — выяснить, почему их лидер сошёл с ума, и найти его слабое место.

«Безнадёжный» немного напоминает серию комиксов и файтингов Injustice: Gods Among Us от DC. Здесь в основе сюжета та же идея — главный страж человечества обернулся против тех, кого должен защищать. Отличается подача: «Безнадёжный» — детективный экшен-триллер в супергеройском антураже. Герои изучают путь Плутонианина улика за уликой — то встретятся с его возлюбленной, то разыщут секретную базу, — чтобы составить полную картину и понять, что же с ним случилось. Уэйд мастерски раскрывает прошлое «Парадигмы», выдавая информацию по чуть-чуть. Так мы узнаём о каждом из персонажей, об их личных проблемах и связях. И выясняется, что многие из них не так безупречны, как казалось на первый взгляд.

Но самые сильные сцены комикса связаны с Плутонианином — его поступки ввергают в настоящий ужас и героев, и читателей. Чего стоят первые несколько страниц, на которых некогда благородный защитник на глазах у маленькой девочки убивает её семью, сжигает её дом, а потом шепчет ей: «Тебе известно, кто я? Я супергерой».

«Звёздный свет. Возвращение Дюка Маккуина»

Starlight

Публикация: 2014

Выпусков: 6, завершён

Авторы: Марк Миллар, Горан Парлов

На русском: все выпуски

Сорок лет назад пилот ВВС США Дюк Маккуин из-за пространственного разлома оказался на далёкой планете Тантал. Там он помог повстанцам свергнуть кровожадного тирана, а после победы вернулся домой. Но на Земле его рассказу никто не поверил. Так бывший пилот и умер бы в безвестности, однако на исходе жизни на лужайке его дома вдруг появляется космический корабль, и жители Тантала вновь призывают героя прошлого спасти далёкую планету.

«Звёздный свет» трудно назвать именно переосмыслением жанра — это скорее дань уважения старой доброй приключенческой фантастике. Миллар словно решил напомнить современным читателям, кто такие Флэш Гордон, Джон Картер и Бак Роджерс. История Дюка Маккуина выглядит немного простоватой и наивной, но вместе с тем это невероятно искренний рассказ о привычных ценностях, близости смерти и человеческой целеустремлённости. Здесь нет никаких сложных сюжетных линий или неожиданных поворотов — только дух приключений и пронзительная история о старости.

«Академия Амбрелла»

The Umbrella Academy

Публикация: 2007 — по настоящее время

Выпусков: 19 полных + 3 мини, продолжается

Авторы: Джерард Уэй, Габриель Ба, Дэйв Стюарт

На русском: 2 первых тома + мини-выпуски

В середине XX века при странных обстоятельствах родились 43 младенца с выдающимися способностями. Загадочный магнат, изобретатель и пришелец Реджинальд Харгривз по прозвищу Монокль решил отыскать этих детей и взять над ними шефство, но ему удалось найти лишь семерых. Для них он открыл Академию Амбрелла, где дети могли жить и развивать сверхчеловеческие способности, чтобы спасать мир от угроз. Спустя тридцать лет Харгривз погибает, и его рассеянным по свету подопечным предстоит не только расследовать смерть приёмного отца, но и попытаться вновь стать семьёй.

«Академия Амбрелла» — история на стыке супергероики, семейной драмы и авантюрной комедии. Джерард Уэй (да-да, тот самый вокалист рок-группы My Chemical Romance) изучает в первую очередь отношения между главными героями, приёмными детьми Харгривза. Говоря о прошлом, он показывает крепкую и искреннюю дружбу ребятишек в Академии. Даже если там и случались обиды, они быстро забывались — нет времени грустить, надо спасать мир! Но взрослая жизнь потрепала названых братьев и сестёр, каждый привык быть сам по себе — поэтому немногие находят в себе силы вновь воссоединиться с семьёй.

Впрочем, размышления о родственных связях не успевают наскучить — «Академия Амбрелла» постоянно удивляет неожиданными сюжетными ходами, только успевай следить. Всего Уэй, Ба и Стюарт написали три истории — в первых двух, «Сюита апокалипсиса» и «Даллас», по шесть выпусков, а в «Отеле забвения» — семь. Третий том увидел свет совсем недавно, в начале октября, и его ещё не перевели.

«Легендарные Кайфоломы и их реальная жизнь»

The True Lives of the Fabulous Killjoys

Публикация: 2013–2014

Выпусков: 6, завершён

Создатели: Джерард Уэй, Шон Саймон, Бекки Клунан, Ден Джексон

На русском: все выпуски

2019 год. Апокалипсис в 2012-м всё-таки случился, и с тех пор власть над миром захватила корпорация «Синдикат Лучшего Естественного Проживания» (СЛЕП). Неподалёку от одного из городов команда бунтарей под названием «Кайфоломы» подняла восстание. Группа революционеров отчаянно сражалась, но в итоге им пришлось пожертвовать собой ради спасения ребёнка. Спустя десять лет Кайфоломы стали легендой — их поступком вдохновляются многие последователи. Внутри города снова растёт недовольство, которое способно вылиться в полноценный бунт. Осталось разобраться, как новым революционерам может помочь девочка, спасённая Кайфоломами десять лет назад.

Комикс «Кайфоломы» (не имеет отношения к одноимённому сериалу от Syfy) — прямое продолжение концептуального альбома Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys от всё той же группы My Chemical Romance (всю предысторию можно узнать из клипа). Графический роман, вторя музыке, рисует очень «панковский» постапокалипсис, где во главе угла — противостояние системе. Четыре сюжетные линии раскрывают борьбу со СЛЕП с разных сторон, и в каждой из линий герои по-своему сражаются за свободу. Чем готова пожертвовать гиноид, созданная для утех? Поступится ли принципами верный слуга СЛЕП? Как скоро один из последователей тех самых Кайфоломов сам станет тираном? И сможет ли девочка спасти своих друзей? Правда, такой плотный сюжет комиксу скорее вредит — истории тесно в шести выпусках.

Слушайте Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys — My Chemical Romance на Яндекс.Музыке

«Чёрный Молот»

Black Hammer

Публикация: 2016 — по настоящее время

Выпусков: 13 + 2 спин-оффа по 4 выпуска + 2 серии по 6 и 7 выпусков, продолжается

Создатели: Джефф Лемир, Дин Ормстрон

На русском: 2 тома первой серии

Десять лет назад команда супергероев во главе с Чёрным молотом сошлась в битве с таинственным суперзлодеем Анти-Богом. Что-то произошло, и всю группу выбросило в странный небольшой городок. Здесь как будто остановилось время — местные жители и знать не знают о подвигах героев. Некая сила блокирует способности команды и не даёт ей покинуть это место. Поэтому герои притворяются обычной семьёй фермеров, надеясь со временем узнать, что же случилось, где они и как вернуться домой.

«Чёрный молот» — ещё одна супергеройская история, полная рефлексии. Здесь борьба с суперзлодеями осталась в далёком прошлом, о ней вспоминают лишь в редких флешбэках, стилизованных под рисунок Золотого века. Почти все персонажи списаны с культовых героев Marvel и DC, поэтому поклонникам жанра покажутся знакомыми. Глава семьи, Абрахам Слэм, когда-то мечтал попасть в армию и защищать страну, но из-за хилого телосложения его не взяли. Тогда Слэму помогло участие в одном эксперименте… ничего не напоминает? А его «внучка», Золотая Гейл, некогда произнесла имя волшебника и стала вечно молодой супергероиней. Теперь её сознание взрослой женщины заперто в теле юной девушки. Лемир долго запрягает: сперва действие напоминает взрослую «Суперсемейку». Но сюжет постепенно набирает обороты, и спокойной жизни изгнанников приходит конец.

* * *

Прошло время, когда супергероика считалась низким жанром. Для одних авторов это просто декорации, в которых можно наблюдать за сложными персонажами и поднимать вечные темы. Для других — полигон для экспериментов, где можно переосмыслить каноны и явить миру нечто новое. Супергерои изменились — и пусть пока мы этого не видим на больших и малых экранах, в комиксах уже случилась очередная эволюция жанра.