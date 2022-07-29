Звезда «Джессики Джонс» Кристен Риттер сыграет главную героиню в «Темном дитя: Эхо»

AMC Networks объявила, что звезда «Джессики Джонс» и «Во все тяжкие» Кристен Риттер исполнит главную роль в «Темном дитя: Эхо».
Вместе с этим актриса выступит исполнительным продюсером сериала во вселенной «Темного дитя».
Сюжет развернется в ближайшем будущем, где ученые манипулируют человеческим существованием. А в центре внимания будет группа женщин, чьи судьбы переплетены друг с другом.
Шоураннером выступает Анна Фишко, известная по «Бойтесь ходячих мертвецов». А в режиссерском кресле один из создателей оригинального сериала Джон Фосетт.
У «Темного дитя: Эхо» пока нет точной даты выхода. Всего в шоу будет 10 эпизодов.
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