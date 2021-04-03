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    Новости

    «Звезда Смерти»: швейцарская компания выпустила часы, вдохновлённые «Звёздными войнами»

    3 апреля 2021
    Кот-император
    03.04.2021
    193
    0 минут на чтение
    «Звезда Смерти»: швейцарская компания выпустила часы, вдохновлённые «Звёздными войнами»

    Швейцарский часовой бренд Kross Studio представил коллаборацию с Lucasfilm — официальные часы «Звезда Смерти». Они выглядят потрясающе, но и стоят невероятно дорого.

    Это лимитированная коллекция из десяти часов, стоимость каждого из которых  составляет 150 тысяч долларов. Турбийон часов выполнен в форме «Звезды Смерти», а стрелки — как боевые космические корабли. На задней крышке изображён Имперский герб. К часам прилагается копия контейнера для транспортировки кайбер-кристаллов, фигурировавшие в фильме «Изгой-один: Звёздные войны. История».

    «Звезда Смерти»: швейцарская компания выпустила часы, вдохновлённые «Звёздными войнами» 1

    Это первый раз, когда аутентиный реквизит, связанный с кайбер-кристаллами, представлен публике.

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    Кот-император
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