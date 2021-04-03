«Звезда Смерти»: швейцарская компания выпустила часы, вдохновлённые «Звёздными войнами»

Швейцарский часовой бренд Kross Studio представил коллаборацию с Lucasfilm — официальные часы «Звезда Смерти». Они выглядят потрясающе, но и стоят невероятно дорого.

Это лимитированная коллекция из десяти часов, стоимость каждого из которых составляет 150 тысяч долларов. Турбийон часов выполнен в форме «Звезды Смерти», а стрелки — как боевые космические корабли. На задней крышке изображён Имперский герб. К часам прилагается копия контейнера для транспортировки кайбер-кристаллов, фигурировавшие в фильме «Изгой-один: Звёздные войны. История».

Это первый раз, когда аутентиный реквизит, связанный с кайбер-кристаллами, представлен публике.