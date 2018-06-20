Когда даже главред утратил всякую надежду, вышел новый выпуск фантастического подкаста, который ведёт наш постоянный автор Павел Ильин. В этот раз Павел позвал Дарью Беленкову и Игоря Хованского, чтобы обсудить самую горячую тему. Четвёртый выпуск посвящён фантастической романтике, любви и межрасовым отношениям. Мы вспомнили любимые книги и фильмы, публикации Станислава Лема в Playboy и трэш-фанфики про динозавров.

Содержание
  • 00:05 Приветствие.
  • 03:00 Ромфант, который нам нравится.
  • 07:50 Нил Гейман, тролль и провокатор.
  • 15:00 Подзабытые романтические фильмы. Фантастика вообще без любовных линий.
  • 26:00 Межрасовые отношения в фантастике. Клайв Баркер, «Форма воды», трэш-фанфики про динозавров.
  • 33:40 Ultimate Человек-Паук и «Мужчина ищет женщину».
  • 38:30 «Парень и его пёс» Харлана Эллисона.
  • 43:40 Почему героев так часто разлучает судьба.
  • 48:00 Трудности в отношениях с морскими жителями: «Лобстер» и «Футурама».
  • 50:20 Sexplosion Станислава Лема
  • 53:10 «Секс-миссия, или Новые амазонки». «Пассажиры». «Бойфренд из будущего».
  • 59:20 «Звёздные войны» и «Ведьмак» как примеры плохой романтической линии. Капитан Кирк, ловелас и подлец.
  • 01:03:30 Тестостероновое фэнтези, и почему мы не хотим его терять.
  • 01:07:40 Рекомендации от авторов.
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Предыдущие выпуски

Подкасты

«Фантастический подкаст» #1

 28.11.2017

Послушайте первый выпуск нового «живого» формата!

Подкасты

«Фантастический подкаст #2»: бесконечные ремейки

 05.12.2017

В новом выпуске вместе с журналистом и блогером Кириллом Размысловичем обсуждаем проблему бесконечных ремейков.

Подкасты

«Фантастический подкаст #3»: смотрим аниме и возвращаем 2007 год

 22.12.2017

Ведущие Павел Ильин и Велон Хорт позвали авторов Ксению Аташеву и Арсения Крымова, чтобы обсудить любимые аниме-произведения, видеоигры, настолки и предаться ностальгии по 2007 году.

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Павел Ильин
Павел Ильин
Математик, игрок, ролевик, редактор настольных игр.
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