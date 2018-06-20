Когда даже главред утратил всякую надежду, вышел новый выпуск фантастического подкаста, который ведёт наш постоянный автор Павел Ильин. В этот раз Павел позвал Дарью Беленкову и Игоря Хованского, чтобы обсудить самую горячую тему. Четвёртый выпуск посвящён фантастической романтике, любви и межрасовым отношениям. Мы вспомнили любимые книги и фильмы, публикации Станислава Лема в Playboy и трэш-фанфики про динозавров.

Содержание 00:05 Приветствие.

03:00 Ромфант, который нам нравится.

07:50 Нил Гейман, тролль и провокатор.

15:00 Подзабытые романтические фильмы. Фантастика вообще без любовных линий.

26:00 Межрасовые отношения в фантастике. Клайв Баркер, «Форма воды», трэш-фанфики про динозавров.

33:40 Ultimate Человек-Паук и «Мужчина ищет женщину».

38:30 «Парень и его пёс» Харлана Эллисона.

43:40 Почему героев так часто разлучает судьба.

48:00 Трудности в отношениях с морскими жителями: «Лобстер» и «Футурама».

50:20 Sexplosion Станислава Лема

53:10 «Секс-миссия, или Новые амазонки». «Пассажиры». «Бойфренд из будущего».

59:20 «Звёздные войны» и «Ведьмак» как примеры плохой романтической линии. Капитан Кирк, ловелас и подлец.

01:03:30 Тестостероновое фэнтези, и почему мы не хотим его терять.

01:07:40 Рекомендации от авторов.

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