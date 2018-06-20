Когда даже главред утратил всякую надежду, вышел новый выпуск фантастического подкаста, который ведёт наш постоянный автор Павел Ильин. В этот раз Павел позвал Дарью Беленкову и Игоря Хованского, чтобы обсудить самую горячую тему. Четвёртый выпуск посвящён фантастической романтике, любви и межрасовым отношениям. Мы вспомнили любимые книги и фильмы, публикации Станислава Лема в Playboy и трэш-фанфики про динозавров.
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Предыдущие выпуски
«Фантастический подкаст» #1
Послушайте первый выпуск нового «живого» формата!
«Фантастический подкаст #2»: бесконечные ремейки
В новом выпуске вместе с журналистом и блогером Кириллом Размысловичем обсуждаем проблему бесконечных ремейков.
«Фантастический подкаст #3»: смотрим аниме и возвращаем 2007 год
Ведущие Павел Ильин и Велон Хорт позвали авторов Ксению Аташеву и Арсения Крымова, чтобы обсудить любимые аниме-произведения, видеоигры, настолки и предаться ностальгии по 2007 году.
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