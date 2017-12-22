Дорогие друзья, мы рады наконец-то вам представить третий выпуск нашего «Фантастического подкаста»! Он наконец-то выбрался из сингулярности и готов к употреблению.

В этот раз ведущие Павел Ильин (постоянный автор в рубриках настолок и сериалов) и Дмитрий (он же Велон Хорт, диктор и звукооператор) позвали к себе новых авторов журнала: Арсения Крымова и Ксению Аташеву. Эти замечательные люди вели (и ведут) раздел журнала, посвящённый аниме и восточной культуре. В эфире — советы «что посмотреть» для новичков и любителей японской анимации, ностальгические воспоминания по 2007 году и мастер-класс ориентирования на местности с помощью карты из видеоигры.

00:40 — Приветствие

01:25 — Как Арсений и Ксения познакомились с аниме

05:45 — Полнометражек и сериалов много. С чего начинать? Советы наших авторов.

16:45 — Почему аниме уже не так популярно?

25:00 — Японский язык: опыт изучения

30:50 — Впечатления от поездки в Японию

33:00 — Дорамы и их странности

37:30 — 2007 год для гика

41:00 — Время лучших видеоигр

45:20 — Начало золотого века сериалов

49:10 — Куда делись субкультуры?

50:30 — Кикстартерные настольные игры: вспоминаем самые любимые

54:10 — Раскраска фигурок как бизнес

59:30 — Гик как образ жизни

01:03:00 — Байки из жизни Мирфа: как делались постеры

01:09:15 — Творческие планы

01:12:40 — Что посмотреть, во что поиграть

01:21:30 — Прощание со слушателями

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