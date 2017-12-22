Дорогие друзья, мы рады наконец-то вам представить третий выпуск нашего «Фантастического подкаста»! Он наконец-то выбрался из сингулярности и готов к употреблению.

В этот раз ведущие Павел Ильин (постоянный автор в рубриках настолок и сериалов) и Дмитрий (он же Велон Хорт, диктор и звукооператор) позвали к себе новых авторов журнала: Арсения Крымова и Ксению Аташеву. Эти замечательные люди вели (и ведут) раздел журнала, посвящённый аниме и восточной культуре. В эфире — советы «что посмотреть» для новичков и любителей японской анимации, ностальгические воспоминания по 2007 году и мастер-класс ориентирования на местности с помощью карты из видеоигры.

00:40 — Приветствие
01:25 — Как Арсений и Ксения познакомились с аниме
05:45 — Полнометражек и сериалов много. С чего начинать? Советы наших авторов.
16:45 — Почему аниме уже не так популярно?
25:00 — Японский язык: опыт изучения
30:50 — Впечатления от поездки в Японию
33:00 — Дорамы и их странности
37:30 — 2007 год для гика
41:00 — Время лучших видеоигр
45:20 — Начало золотого века сериалов
49:10 — Куда делись субкультуры?
50:30 — Кикстартерные настольные игры: вспоминаем самые любимые
54:10 — Раскраска фигурок как бизнес
59:30 — Гик как образ жизни
01:03:00 — Байки из жизни Мирфа: как делались постеры
01:09:15 — Творческие планы
01:12:40 — Что посмотреть, во что поиграть
01:21:30 — Прощание со слушателями

Слушайте там, где удобно! Мы залили подкаст в нашу группу «Вконтакте», в сервисы iTunes и Podster, а также настроили RSS-оповещения.

Спасибо, что остаётесь с нами. Обязательно пишите в комментариях ваши впечатления и предложения!

Прошлые выпуски

Подкасты

«Фантастический подкаст» #1

28.11.2017

Послушайте первый выпуск нового «живого» формата!

Подкасты

«Фантастический подкаст #2»: бесконечные ремейки

05.12.2017

В новом выпуске вместе с журналистом и блогером Кириллом Размысловичем обсуждаем проблему бесконечных ремейков.

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Кот-редактор
Кот-редактор

Emperor of catkind.
I controls the spice, I controls the Universe.


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