Дорогие друзья, мы рады вам представить второй выпуск «Фантастического подкаста». Это ещё один наш «живой» проект (кроме стримов в студии), в котором мы беседуем о фэнтези и фантастике во всех проявлениях.
Во втором выпуске наши ведущие Павел Ильин (постоянный автор в рубриках настолок и сериалов) и Дмитрий (он же Велон Хорт, диктор и звукооператор) пригласили известного блогера и журналиста Кирилла Размысловича. Он написал любимые многими статьи про съёмки «Бегущего по лезвию», «Терминатора 2» и «Пятого элемента» и прочих фантастических фильмов.
01:00 — Приветствия. Проводим границу между ремейками и повторными экранизациями.
03:30 — Зак Снайдер и его карьера.
08:00 — Продолжения-ремейки: «Звёздные войны», «Мир юрского периода», «Терминатор».
14:00 — Хорроры и их бесконечные продолжения.
20:00 — Провал «Мумии» и шаткое положение вселенной DC.
25:00 — Перезапуски «Человека-паука».
30:00 — Сериалы-ремейки полнометражных фильмов.
36:00 — «Время первых» и «Салют-7». Современное российское кино.
42:30 — Фантастика как гетто для политической оппозиции.
44:30 — Что посмотреть. «Чёрный список» сценариев Голливуда.
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Спасибо, что остаётесь с нами. Обязательно пишите в комментариях ваши впечатления и предложения!
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Теперь «Мир фантастики» не только записывает еженедельные стримы, но и ведёт подкасты с участием авторов со всех уголков Земли.
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