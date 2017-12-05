Дорогие друзья, мы рады вам представить второй выпуск «Фантастического подкаста». Это ещё один наш «живой» проект (кроме стримов в студии), в котором мы беседуем о фэнтези и фантастике во всех проявлениях.

Во втором выпуске наши ведущие Павел Ильин (постоянный автор в рубриках настолок и сериалов) и Дмитрий (он же Велон Хорт, диктор и звукооператор) пригласили известного блогера и журналиста Кирилла Размысловича. Он написал любимые многими статьи про съёмки «Бегущего по лезвию», «Терминатора 2» и «Пятого элемента» и прочих фантастических фильмов.

01:00 — Приветствия. Проводим границу между ремейками и повторными экранизациями.

03:30 — Зак Снайдер и его карьера.

08:00 — Продолжения-ремейки: «Звёздные войны», «Мир юрского периода», «Терминатор».

14:00 — Хорроры и их бесконечные продолжения.

20:00 — Провал «Мумии» и шаткое положение вселенной DC.

25:00 — Перезапуски «Человека-паука».

30:00 — Сериалы-ремейки полнометражных фильмов.

36:00 — «Время первых» и «Салют-7». Современное российское кино.

42:30 — Фантастика как гетто для политической оппозиции.

44:30 — Что посмотреть. «Чёрный список» сценариев Голливуда.

Слушайте там, где удобно! Мы залили подкаст в нашу группу «Вконтакте», в сервисы iTunes и Podster, а также настроили RSS-оповещения.

Спасибо, что остаётесь с нами. Обязательно пишите в комментариях ваши впечатления и предложения!

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