Совсем недавно мы запустили ток-шоу «Мир фантастики live» в формате видеопередачи в прямом эфире. Не успел пройти месяц, мы рады представим вам ещё один наш новый формат — теперь и в виде подкаста!
Встречайте «Фантастический подкаст», ещё один наш «живой» проект, в котором мы беседуем о фэнтези и фантастике во всех проявлениях. В нашем журнале работают сотни талантливых людей из разных уголков мира, и теперь вы можете их услышать. Фантастический подкаст придумали двое ведущих из Красноярска: Павел Ильин, наш постоянный автор (настольные игры и сериалы), и Дмитрий (он же Велон Хорт), диктор и звукооператор. Подкаст отличается от стримов в редакции — выбранные темы будут тесно связаны с последними материалами авторов-гостей.
В первый выпуск заглянули два наших постоянных автора: Дарья Буданова и Алексей Мальский. Все вместе они побеседовали о киберпанке и причинах его весьма умеренной популярности, сериале-приквеле к «Властелину колец» (что снимать, кого снимать и как при этом остаться в каноне) и, конечно, посоветовали слушателям фантастическое «почитать» и «посмотреть».
01:00 — Приветствия, наш любимый киберпанк.
07:00 — Фантаст, который предвидел соцсети. Почему это было сложнее, чем писать про летающие такси.
14:30 — Бегущий по лезвию провалился в прокате. Современные киберпанк-сериалы.
21:30 — Анонс сериала-приквела к «Властелину колец». Ожидания, страхи, надежды.
25:30 — Какие сюжеты Толкина могут стать основой для сюжета. Нераскрытые персонажи. Что произошло до «Братства кольца».
32:40 — Идеальный кастинг. Лучший актёр на роль Голлума.
39:30 — «Чёрное и голубое». Неизбежное diversity в сериале — кого можно «перекрасить» без проблем для канона. Тёмнокожие народы в доисторической Европе.
46:00 — МирФ без границ: жизнь в Берлине и Варне, местные Comic Con-ы, болгарские обычаи.
55:00 — Слово автору: «Рик и Морти с точки зрения науки»
59:30 — Слово автору: «Вселенная «Метабаронов»»
01:03:45 — Что посмотреть, что почитать: советы авторов
01:10:00 — Творческие планы: какие статьи сейчас в работе
Слушайте там, где удобно! Мы залили подкаст в нашу группу «Вконтакте», в сервисы iTunes и Podster, а также настроили RSS-оповещения.
Кроме того, там же вы можете найти и аудиоверсию наших стримов — специально для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть. Обратите внимание, что это два разных подкаста!
Вы уже послушали? Как вам подкаст, понравился? Каких авторов хотели бы услышать? О чём ещё стоит поговорить в будущем?
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