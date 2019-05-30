На первый взгляд может показаться, что между «Игрой престолов» и «Доктором Кто» общего мало. Однако, хотя «Игра престолов» и считается американским шоу, большинство актеров в ней — британцы и ирландцы. В Британии же, как известно, процветает актерская «коммуналка» — видные исполнители кочуют из сериала в сериал. Многие актеры засветились и в Вестеросе, и во вселенной «Доктора Кто», — и находить знакомые лица, подмечая параллели между персонажами, довольно занятно.

Разумеется, перечисленные в этом списке актеры — далеко не все, кто сыграл и в «Докторе Кто», и в «Игре престолов». Есть еще множество отметившихся, например, в аудиопьесах Big Finish, бесчисленные каскадеры и дублеры, а также исполнители совсем уж эпизодических ролей. Здесь приведены те, кто сыграл более-менее памятного персонажа хотя бы в одном из двух сериалов.

Осторожно, спойлеры! Значительные мы скрыли вот таким способом .

Самая заметная и первая в нашем списке — Мейси Уильямс. В «Игре престолов» она сыграла Арью, а в нескольких сериях «Доктора Кто» — девушку-викинга Асхильду, которая случайно стала бессмертной и за столетия жизни успела принести Доктору проблем.

Обе героини были обычными и невинными, разве что немного воинственными девочками, но благодаря сверхъестественному влиянию обрели необычные способности, ожесточились и вместо родного имени стали называться абстрактным «Никто» и «Я». А еще обе наказывали виновных с помощью существ, готовых убить кого угодно на заказ.

В финале 11-го сезона «Доктора Кто» Марк Эдди сыграл капитана Палтраки, прибывшего на планету Ранскур-ав-Колос, чтобы остановить бесчинства злодея Тзим’Ша. В «Игре престолов» Марк известен по роли Роберта Баратеона — короля Вестероса, который когда-то поднял восстание и сверг Безумного Короля Эйриса Таргариена.

У Роберта было много незаконнорожденных детей, в том числе…

…Джендри, кузнец-оружейник, с которым когда-то путешествовала Арья. Роль исполнил Джо Демпси — в серии ДК «Дочь Доктора» он сыграл Клайна, одного из солдат, сражавшихся с расой хатов. Когда Доктор попал к ним в плен вместе со спутницей Донной и дочерью Дженни, именно Клайн не устоял перед обаянием Дженни и случайно позволил всей компании выбраться на свободу.

Королевским гвардейцем Роберта был Меррин Трант — жестокий человек, причинивший Старкам немало зла. Он был первым в списке врагов Арьи. В «Докторе Кто» у актера Йена Битти роль не такая значимая, но кончил его персонаж тоже плохо. Солдат Джекдо в серии «Императрица Марса» хотел разграбить гробницу повелительницы ледяных воинов, но императрица внезапно оказалась очень даже живой.

Одной из несостоявшихся жертв Меррина Транта был Донтос Холлард — рыцарь, которого Джоффри чуть не казнил, а после сделал придворным шутом. Спасла его от смерти Санса, и позже Донтос по приказу Мизинца помог ей бежать из Королевской гавани.

В серии ДК «Глубокий вдох» актер Тони Уэй сыграл мужчину Альфа, который стал жертвой Полуликого, лишился глаз и был сожжен. Надо сказать, очень в духе «Игры престолов» и, как видно по списку, далеко не единственный такой случай в «Докторе Кто». А ведь казалось бы, семейный сериал!

В «Игре престолов» Йен Глен сыграл Джораха Мормонта — верного советника Дейенерис, который героически погиб, защищая свою королеву. В «Докторе Кто» его персонаж, отец Октавиан из «Времени ангелов», был таким же благородным человеком и тожеувы, встретил печальный конец от рук сверхъестественного существа — плачущего ангела.

Гарри Ллойд исполнил в «Игре» роль Визериса, противного старшего брата Дейенерис, который очень хотел корону и в итоге получил ее в расплавленном виде. В «Докторе Кто» Гарри сыграл Джереми Бейнса — неприятного школьника, в тело которого в серии «Человеческая природа» вселился пришелец из Семьи крови. Он очень хотел бессмертия и в итоге его получил — и тоже совсем не так, как ему хотелось.

В той же «Человеческой природе» Томас Броди Сангстер сыграл Тима Латимера — ученика, обладавшего даром к телепатии. А в «Игре престолов» он выступил в роли Жойена Рида — мальчика, тоже не обделенного ментальными способностями, который сопровождал Брана в путешествии к Трехглазому Ворону.

Кстати, о Трехглазом Вороне: Струан Роджер, сыгравший его в четвёртом сезоне, в «Докторе Кто» озвучил лицо Бо — большую и жутковатую, но в целом дружелюбную голову, которая изредка всплывала в сериале и тоже успела поделиться с главным героем судьбоносным пророчеством. А еще Струан сыграл в серии «Женщина, которая жила» Клейтона — слугу Асхильды, героини Мейси Уильямс. В шестом сезоне авторы «Игры престолов» рекастнули актёра на Макса фон Сюдова.

Дональд Самптер исполнил в «Игре престолов» роль Лювина — мейстера Винтерфелла, который долгие годы служил дому Старков. В «Докторе Кто» он сыграл куда менее приятную личность — одно из воплощений Повелителя времени Рассилона.

Но это не первый его вклад во вселенную ДК. В далеких 70-х Дональд сыграл Робина Риджвея, командира военно-морского флота, который искал морских дьяволов в одноименной серии эпохи Третьего Доктора. А еще раньше, при Втором Докторе, он сыграл Энрико Казали — сотрудника космической станции в серии «Колесо в космосе». Кроме того, в спин-оффе «Приключения Сары Джейн» Дональд сыграл Эразма Темного — инопланетного ученого из серии «Ловушка вечности», одержимого бессмертием.

Вспомним и другого, не такого приятного мейстера, — Пицеля. Короли на троне сменяли друг друга, а он служил им всем по очереди, но в итоге попал в немилость.

Сыграл его Джулиан Гловер, который в «Докторе Кто» исполнил целых две роли — Ричарда Львиное Сердце при Первом Докторе в «Крестовом походе» и графа Скарлиони при Четвертом в «Городе смерти». Если Пицель просто был мутным типом и притворялся немощным стариком, то Скарлиони был настоящим злодеем, и притворство его было помасштабнее — под маской старика скрывался зеленый одноглазый пришелец.

В том же «Городе смерти» злодейства Скарлиони пытался разоблачить частный сыщик Дагган. Его изобразил Том Чадбон, и он же сыграл в серии «Таинственная планета» Мердина — неверного слугу робота Дратро.

Годы спустя в «Игре престолов» Том сыграл Верховного септона — того, что служил во времена восстания Роберта. Именно он тайно поженил Рейгара Таргариена с Лианной Старк, благодаря чему Джон Сноу оказался наследником, а не бастардом.

Что интересно, все четыре Верховных септона, которых мы видели в сериале, так или иначе засветились в ДК. Первый из них присутствовал при казни Эддарда Старка, а позднее во время мятежа в Гавани был убит разъяренной толпой.

Сыграл его Дэвид Верри, который в серии ДК «Пришельцы в Лондоне» исполнил роль пришельца-Сливина в теле политика Джозефа Грина.

Сменивший его новый Верховный септон поженил Сансу с Тирионом и Маргери с Джоффри (и затем с Томменом), а позже был предан публичному позору на улицах.

Пол Бентли, исполнивший его роль, в «Докторе Кто» сыграл профессора Кэнди, в университет к которому в серии «Давай убьем Гитлера» собралась поступать Ривер Сонг.

Следующим септоном стал Его Воробейшество, лидер религиозной секты Воробьев. Он ухитрился заточить в темницу саму Серсею и тоже предать ее публичному позору, но погиб при взрыве Септы Бейлора.

Его роль исполнил Джонатан Прайс, который в самом «Докторе Кто» не снимался, зато сыграл Мастера в пародийном спецвыпуске Стивена Моффата «Доктор Кто и проклятие неизбежной смерти».

Из актеров «Проклятия неизбежной смерти» в «Игре престолов» снялся не только Прайс. Джим Бродбент сыграл в «Проклятии» альтернативного Одиннадцатого Доктора, а в «Игре» — архимейстера Эброза, который был наставником Сэма Тарли в Цитадели.

Альтернативного Десятого Доктора в «Проклятии» сыграл Ричард Э. Грант. В каноничном же «Докторе Кто» он исполнил роль доктора Симеона и Великого Разума.

В «Игре престолов» Ричард сыграл Изембаро — актера театральной труппы, изображавшего Роберта Баратеона и Тайвина Ланнистера на браавосской сцене.

В труппе Изембаро был некий Камелло, который изображал на сцене Эддарда Старка. Сыграл его Кевин Элдон — роль в «Игре» у него мелкая, а вот в «Докторе Кто» весьма яркая. Актер сыграл в серии «Оно забирает» загадочного Лоскута/Риббонса, которого Доктор и компания встретили в Антизоне между вселенными.

Сливина в «Докторе Кто» играл не только Дэвид Верри. Руперт Ванситтарт, также воплотивший пришельца, вселившегося в чужое тело, в ИП сыграл Джона Ройса, лорда Рунного Камня. Он появился в сериале после смерти Лизы Аррен и стал союзником Джона Сноу, признав его Королем Севера, а позднее примкнул и к Дейенерис, хотя возражал против союза с ней. В финале сериала он присутствовал на собрании совета, когда избирали нового короля.

Менее рьяным сторонником Джона Сноу был Робетт Гловер, лорд Темнолесья. Он отказал Джону в помощи против Болтонов, но после победы над ними передумал и присоединился к Винтерфеллу. А потом снова самоустранился. Сыграл Робетта Тим Макиннерни, исполнивший в серии ДК «Планета удов» роль Хальпена — директора компании «Уд-операции», который поощрял рабовладельчество над удами, но в конце концов сам стал одним из них.

Дэвиду Брэдли не впервой играть неприятных личностей. В «Игре престолов» он исполнил роль Уолдера Фрея, учинившего всем известную Красную свадьбу. В итоге Арья тоже испортила Уолдеру застолье, скормив ему его же сыновей, а затем прикончив. В серии ДК «Динозавры на звездолете» Дэвид сыграл Соломона — безжалостного пирата и убийцу, которого Доктор отправил на смерть за его прегрешения.

Но кроме того, внешне Дэвид похож на Уильяма Хартнелла — актера, который играл Первого Доктора в прошлом веке. Поэтому сначала он исполнил роль Хартнелла в фильме о создании сериала, а потом сыграл и самого Первого Доктора в спецвыпуске «Дважды во времени». А в спин-оффе «Приключения Сары Джейн» Дэвид озвучил пришельцев шаншитов.

Одним из невезучих сыновей Фрея был Черный Уолдер Риверс, роль которого исполнил актер Тим Плестер. В «Докторе Кто» Плестер засветился мельком — в серии «Рождественская песнь» он сыграл слугу Казрана Сардика. Оба героя Тима были шестерками влиятельных злодеев, но слуга особого зла не совершал, и история его кончилась не пирогами, а выигрышем в лотерею.

Кстати, актриса Сабрина Бартлетт, лицо которой Арья «надела» для убийства, в «Докторе Кто» тоже побывала — она сыграла Мэриан, возлюбленную Робина Гуда, в серии «Робот из Шервуда».

Мэриан в этой серии была воспитанницей некоего мастера Квейла. Сыграл его Роджер Эштон-Гриффитс, исполнивший в «Игре престолов» роль Мейса Тирелла — отца Маргери, лорда Хайгардена и Хранителя Юга. В «Докторе» персонаж Роджера гибнет от меча шерифа Ноттингемского, а в «Игре» — вместе с детьми в Септе Бейлора. Кстати, про детей…

Роль Лораса Тирелла, сына Мейса и брата Маргери, исполнил Финн Джонс. В самом «Докторе Кто» мы его не видели, зато он был в спин-оффе «Приключения Сары Джейн». Там он сыграл Сантьяго Джонса, внука олдскульной спутницы Доктора — Джо Джонс. А вот в «Игре престолов» его бабушкой была…

…Оленна Тирелл — Королева Шипов и известная интриганка. Сыграла ее Дайана Ригг, ветеран британского кино. Оленна — личность неоднозначная, но совсем уж злодейкой ее не назовешь — в отличие от Уинифред Гиллифлауэр, которую Дайана сыграла в серии ДК «Багровый ужас». Иронично, что Оленна умерла именно от отравления, ведь миссис Гиллифлауэр в «Докторе Кто» собиралась отравить целую планету ядом доисторической пиявки.

В «Докторе Кто» Марк Гэйтисс — один из рекордсменов по количеству ролей. В серии «Эксперимент Лазаруса» он сыграл ученого Лазаруса, чья жажда бессмертия привела к печальным последствиям. В серии «Победа далеков» — пилота, сражавшегося с далеками во времена Второй мировой. В серии «Свадьба Ривер Сонг» — Гантока, подчиненного ордена Тишины, который проиграл Доктору партию в электрошахматы. А в спецвыпуске «Дважды во времени» — Арчи Летбриджа-Стюарта, капитана Первой мировой и дедушку Алистера Летбриджа-Стюарта, давнего друга Доктора. Стоит добавить, что Марк еще и сценарист и написал для ДК почти десяток серий.

В «Игре престолов» он сыграл Тихо Несториса — представителя Железного банка Браавоса, который одалживал деньги Станнису и вытрясал долги из Серсеи.

Возвращаясь к Красной свадьбе: на ней с дочерью Фрея сочетался браком Эдмур Талли, младший брат Кейтилин Старк. Роль Эдмура исполнил Тобиас Мензис, который сыграл в ДК лейтенанта Степашина — недружелюбного члена экипажа советской подводной лодки, которую атаковал ледяной воин в серии «Холодная война». А командиром этого экипажа был…

…капитан Жуков, суровый, но справедливый товарищ, роль которого исполнил Лиам Каннингем. По «Игре престолов» он знаком нам как Давос Сиворт, десница Станниса и советник Джона Сноу. Оба героя Лиама — моряки, разве что капитан Жуков перевозил на подлодке инопланетного воина, а Давос был скорее по части контрабанды.

У Давоса был друг Салладор Саан — пират, контрабандист, торговец и банкир, которого Давос завербовал на службу Станнису. Его сыграл Лусиан Мсамати, в серии ДК «Вампиры Венеции» исполнивший роль Гвидо — отца девушки Изабеллы, захваченной вампирами-сатурнинцами.

Между прочим, ледяного воина с подлодки сыграл валлийский актер Спенсер Уайлдинг. В «Докторе Кто» он также сыграл Минотавра в «Комплексе бога», Деревянного короля в «Докторе, вдове и платяном шкафу», в спин-оффе «Класс» — богиню расы квиллов, а в «Игре престолов» — одного из Белых Ходоков.

Вспомним и Росса Маллена, который также сыграл в «Игре престолов» Белого Ходока, а в «Докторе Кто» — Обличителя в серии «Ограбление во времени», Тишину в серии «Время Доктора» и клуатрального духа в серии «С дьявольским упорством».

Стоит упомянуть и Нила Финглтона, самого высокого британца (ныне, к сожалению, покойного), сыгравшего в «Игре престолов» великана Мага Могучего из армии Манса Налетчика. А в «Докторе Кто» он исполнил роль Короля-рыбака, инопланетного завоевателя, который создавал призраков в серии «На дне озера».

Кстати, якобы умершего Короля-рыбака на Землю доставил пришелец-тиволиец Альбар Прентис. Сыграл его Пол Кей, исполнивший в «Игре престолов» роль Тороса из Мира — жреца Владыки Света, который раз за разом воскрешал Берика Дондарриона и отправил Джендри Мелисандре на опыты.

Оба героя Пола кончили плохо: Прентиса убил Король-рыбак, а Торос замерз насмерть. Прентис вернулся в виде враждебного призрака, и почти то же могло произойти и с Торосом — он обратился бы в упыря, если бы Берик не сжег его тело.

Кое-кому в сериале повезло еще меньше: Дикон, младший брат Сэма Тарли, за компанию с отцом отказался присягнуть на верность Дейенерис и был сожжен заживо. Его играл сначала Фредди Строма, а затем Том Хоппер, который в серии ДК «Одиннадцатый час» исполнил роль Джеффа Анджело. Джефф помог Доктору победить злодея, но больше запомнился тем, что смотрел на ноутбуке провокационные видео, за чем Доктор его и застал.

Дикон не единственный Тарли, засветившийся в «Докторе Кто». Роль его сестры Таллы исполнила Ребекка Бенсон, которая в серии ДК «Пожиратели света» сыграла воинственную девушку-пикта Кар. Благодаря героическому поступку Кар именно в ее честь теперь каркают вороны.

А Саманту Спиро, сыгравшую в «Игре престолов» Мелессу, супругу Рэндилла Тарли и мать Сэма, Дикона и Таллы, мы видели в финале 10-го сезона «Доктора Кто». В серии «Падение Доктора» она исполнила роль Хазран — жительницы солнечной фермы на мондасском корабле, у которой завязался роман с Нардолом.

Пиат Прей был колдуном из Кварта, членом ордена Тринадцати. Он пленил драконов Дейенерис вместе с ней самой, но был сожжен драконами по ее приказу.

Актера Йена Ханмора в «Докторе Кто» мы могли видеть в серии «Клык и коготь» — он сыграл отца Анджело, главу монашеского Братства. Братство поклонялось инопланетному оборотню и, пленив героев серии, посадило их в темницу вместе с ним. В конце концов отца Анджело застрелила сама королева Виктория.

Еще один актер из серии «Клык и коготь» — Рон Донахи. В ней он сыграл дворецкого поместья Торчвуд, которое захватило Братство. До конца серии дворецкий не дожил: он был убит оборотнем.

В «Игре престолов» Рон сыграл Родрика Касселя — мастера над оружием в Винтерфелле и военного советника Старков. Когда Теон Грейджой захватил Винтерфелл, Родрик оказался в плену и был обезглавлен Теоном — далеко не с первой попытки.

У Родрика был племянник Джори — капитан стражи Старков. Он погиб даже раньше дяди: в первом сезоне Джейме напал на Неда Старка и его отряд и убил Джори, проткнув ему глаз кинжалом. В той же серии ДК «Клык и коготь» Джейми Сайвз сыграл Рейнольдса, тоже капитана стражи, но на этот раз — самой королевы Виктории. Когда оборотень напал на королеву, Рейнольдс пожертвовал собой, чтобы задержать его.

Среди тех, кто служил в Винтерфелле, была Старая Нэн — няня детей Старков и прабабушка Ходора. Актриса Маргарет Джон сыграла в «Докторе Кто» дважды: бабушку Коннолли из серии «Фонарь идиота», ту самую, которой телевизор высосал лицо, и Меган Джонс, директора газовой корпорации, из олдскульной серии «Ярость из глубин».

Покинув Винтерфелл в начале сериала, Джон Сноу отправился на Стену. Там среди дозорных он нашел себе друзей, в том числе Эдда Толлетта, который продержался в «Игре» довольно долго. Сыгравший его актер Бен Кромптон исполнил в «Докторе Кто» роль Росса из серии «Внутрь далека». Росс прожил недолго — оказавшись внутри далека, он был убит его антителами.

С Эддом Толлеттом мы познакомились, когда он с отрядом дозорных пришел в замок к одичалому Крастеру — тому, что женился на своих дочерях, а сыновей отдавал Белым Ходокам. В «Докторе Кто» у Роберта Пью роль вполне безобидная — там он Тони Мак, приятный сотрудник уэльской буровой станции из «Голодной земли». Он случайно добурился до подземного жилища расы силурианцев и был вынужден на всю жизнь остаться там, чтобы не умереть от яда.

Крастер был убит Карлом Таннером — братом Ночного Дозора, который развязал мятеж и, в свою очередь, пал от руки Джона Сноу. Сыграл Таннера актер Бёрн Горман. В самом «Докторе Кто» он не появлялся, зато сыграл одну из главных ролей в спин-оффе «Торчвуд» — Оуэна Харпера. Горману часто достаются роли злодеев вроде Таннера, но Оуэн — очень даже приятный человек.

Еще одной сотрудницей Торчвуда была Сьюзи Костелло, которая, однако, главной героиней не стала и закончила неважно. Ее роль исполнила Индира Варма, которая сыграла в «Игре престолов» Элларию Сэнд — любовницу Оберина Мартелла, мать Песчаных змеек и убийцу Мирцеллы.

Персонажи Индиры отчасти похожи: обе хитры, расчетливы, порой беспощадны, хоть и вызывают сочувствие, и обеих в конце концов погубили мстительность и жестокость.

Больше никто из регулярных актеров «Торчвуда» в мире Вестероса не появлялся, зато там фигурировали исполнители второстепенных ролей. Например, Сьюзан Браун, которая сыграла в третьем сезоне Торчвуда Бриджет Спирс, ассистентку Джона Фробишера (Питер Капальди), в «Игре престолов» исполнила роль Мордейн — септы Винтерфелла и наставницы девочек Старков.

Другую значимую роль в 3-м сезоне «Торчвуда» сыграл Йен Гельдер. Его персонаж — мистер Деккер, глава техотдела МИ-5, наблюдавший за расой пришельцев 456. В «Игре престолов» Гельдер сыграл Кивана Ланнистера — брата Тайвина и дядю Серсеи, Джейме и Тириона. Для Ланнистера Киван был человеком приятным, с Серсеей конфликтовал и в итоге погиб в Септе Бейлора. А в серии ДК «Призрачный монумент» Гельдер озвучил летающие тряпочки под названием Останки.

Оуэн Тил, сыгравший в серии Торчвуда «Съельская местность» каннибала Эвана Шермана (а еще стражника Малдака в олдскульном «Возмездии на Варосе»), исполнил в «Игре престолов» роль Аллисера Торна. Этот разведчик Ночного Дозора с первой встречи невзлюбил Джона Сноу, издевался над ним, а когда дозорные сговорились убить Джона, первым нанес удар. В итоге Джон казнил его вместе с остальными предателями. Занятно, что в одной из серий Торн рассказывает Джону и Сэму о долгой вылазке за Стену и намекает, что выжил благодаря людоедству.

Мы уже упоминали, что Арья пользовалась услугами наемного убийцы, чтобы уничтожить врагов. Этим убийцей и ее будущим наставником был Безликий под личиной Якена Хгара. Сыграл Якена немец Том Влашиха, который успел засветиться и во вселенной «Доктора Кто» — сыграл в серии «Потерянные во времени» спин-оффа «Приключения Сары Джейн» нациста Кёнига, пытавшегося использовать хронотехнологии для победы в войне.

Помимо Якена в ордене Безликих состояла Бродяжка — девушка, которая Арью невзлюбила и третировала. Бродяжку сыграла Фэй Марсей — Шона из серии ДК «Последнее Рождество». Шона была одной из тех, кого атаковали снокрабы, а после пережитых во сне злоключений она очнулась у себя дома и обо всем забыла.

Забавно, что в конце серии мы видим список дел Шоны, в котором, помимо прочего, числится марафон просмотра «Игры престолов». Позднее выяснилось, что именно Шона могла стать новой спутницей Двенадцатого Доктора, если бы Дженна Коулман (Клара Освальд) покинула сериал после «Последнего Рождества», как собиралась.

Завершает этот список бонусный пункт из будущего. Джона Симма, который известен ролью Мастера в ньюскуле «Доктора Кто», выбрали на одну из значимых ролей в сериале-приквеле к «Игре престолов». Действие спин-оффа будет посвящено Долгой ночи в Эру героев за тысячи лет до событий ИП.

Пока что неизвестно, выйдет ли сериал, — заказана только пилотная серия, и все зависит от того, дадут ли проекту зеленый свет. Но с завершением «Игры престолов» история Вестероса на телеэкранах вряд ли закончится.