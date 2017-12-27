Детективное агентство Дирка Джентли, 2 сезон: реальность трещит по швам

Детектив Дирк Джентли оказался в плену у «Черного крыла» — зловещей организации, которая пытается взять под контроль людей с паранормальными способностями. Друзья Дирка, Тодд и Фара, ищут его и используют для этого холистический подход, опирающийся на взаимосвязь всего во вселенной.

Dirk Gently’s Holistic Detective Agency Жанр: фантастический комедийный детектив

Шоураннер: Макс Лэндис

В ролях: Сэмюэл Барнетт, Элайджа Вуд, Ханна Маркс

Премьерный показ: октябрь-декабрь 2017, BBC

Продолжительность: 10 серий по 40 минут

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Изумрудно-зеленое поле озаряется висящим в небе полумесяцем с застывшей улыбкой на лице. Рыцарь с розовыми волосами борется с другим на гигантских ножницах, затем страстно целует его и бежит искать человека из пророчества. Второй кричит ему вслед: «Найди Дирка Джентли!»…

Как и пилот сериала, начинавшийся со сцены массового убийства, первая серия второго сезона хватает зрителя за грудки и стремглав летит с ним по безумному сюжету. Эта скорость сперва кажется ненормальной, но в итоге оказывается ровно такой, чтобы зритель успел рассмотреть все странности, которые сложатся в единую картину лишь в конце.

У Дирка Джентли новое дело — он должен найти мальчика. Это всё, что ему известно. Другие подробности дела мы спойлерить не будем, достаточно сказать, что они связаны с волшебным миром Вендимур, показанным в самом начале. Безумный сюжет не роняет планку, заданную первым сезоном. Здесь уже нет путешествий во времени, зато добавились карманные реальности, которые напоминают еще о двух ярких сериалах 2017 года: «Рике и Морти» и «Легионе».

Старых героев вы не узнаете: они радикально изменились. Прирожденная убийца Барт пересмотрела свое место во вселенной и некоторых теперь даже щадит. Сопровождавший ее в первом сезоне Кен из жертвы обстоятельств и заложника «Черного крыла» станет… опять без спойлеров не сказать. Но перемены, связанные с ним, либо впечатлят вас, либо напрочь собьют с толку.

И лишь Фридкин, в конце первого сезона возглавивший «Черное крыло», остается таким гротескно тупым, что порой напоминает, простите, Кузю из «Универа», только с большей харизмой. Но и за его попытками вырасти над собой и стать хорошим лидером смешно и интересно наблюдать.

Так же интересно наблюдать и за титульным героем, но по большей части благодаря стараниям Сэма Барнетта. Джентли в его исполнении по-прежнему наэлектризованный, дерганый и мимимишный, Барнетт играет его с огоньком. Проблема в том, что в самом Джентли огня осталось мало. И это одно из самых спорных решений сценаристов. Энергичный детектив, тащивший на себе сюжет первого сезона, внезапно переживает экзистенциальный кризис и хочет решить новое дело при помощи улик и настоящей детективной работы, а не подачек от вселенной. Личностный кризис Дирка тормозит сюжет, а его причины толком не проясняются.

Логично, что в этой ситуации сценаристы отдали роль заводилы второму герою, Тодду. Но его трансформация тоже вышла спорной. Здорово, что Тодд поверил во вселенную и идет по пути холистики, когда в ней сомневается даже сам Джентли. Но роль скептика и аутсайдера шла герою Элайджи Вуда больше, чем роль энтузиаста и лидера.

Впрочем, смену ролей Дирка и Тодда простить можно: за сезон они все равно проходят путь, который снова их чему-то учит. Сложнее простить ослабевшую «химию» между героями. Основное трио — Дирк, Тодд и Фара — взаимодействует вяло. То ли от смены ролей, то ли от того, что герои ни разу толком не обсудили произошедшее с ними за время расставания.

Минус можно влепить и за любовную линию Тодда с Фарой. Герои много раз говорят: у нас роман, мы целовались и всё такое. Вы это слышите, но ни разу не видите. Никакой искры между героями, почти никакого физического контакта, ни одного нормального диалога. Сценаристы как будто специально сделали романтическую линию предельно фальшивой (впрочем, не исключено, что так и было задумано — в таком случае у создателей всё получилось). Зато новые персонажи получились отличными. Особенно хорош, конечно, герой Алана Тьюдика: обаятельный психопат, охотящийся за людьми с суперспособностями.

Размах истории стал больше: в Вендимуре напрашиваются битвы в духе «Игры престолов», в «Черном крыле» намекают, что способности Дирка, Барт и прочих подопытных куда выше, чем у обычных смертных, а пара персонажей зловеще шепчет о рвущейся ткани самой реальности. Но это обнажает и слабость сериала: низкий бюджет. Баталии тянут максимум на первый сезон «Игры престолов» (Барт стоит с бензопилой, ожидая армию врагов, — а в следующем кадре уже сидит на горе трупов), «Черное крыло» оставляет намеки намеками. А услышав про ткань реальности, боссы BBC, похоже, испуганно вцепились в свои кошельки и поспешно закрыли амбициозный проект после второго сезона.

Второй сезон понравится поклонникам первого. По градусу безумия и наслоениям сюжета он его порой даже обходит. При этом авторы слегка подрастеряли «химию» между героями и зачем-то добавили любовную линию, а денег на реализацию всех задумок не добыли. Но вы будете слишком увлечены великолепными персонажами и окружающим их хаосом, чтобы это заметить. И точно захотите, чтобы сериал продолжили где-нибудь на Netflix.

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