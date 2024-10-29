Какие сериалы смотреть в ноябре 2024? Их мало, зато — ого какие!

В этом ноябре на ТВ не так много фантастических премьер. Зато из тех, что есть, — две самые ожидаемые: продолжение главного мультсериала 2021 года и предыстория «Дюны». Есть и российская телепремьера, жуткое название которой совершенно не отражает её сути.

Аркейн, 2 сезон

Arcane: League of Legends

Когда и где? С 9 ноября на Netflix.

Что? Техноф энтези-стимпанк, мультсериал по мотивам игры League of Legends.

О чём? О борьбе между двумя городами: элита из богатого Пилтовера угнетает пролетариев из Зауна. И о двух сёстрах: полубезумная бунтарка-террористка Джинкс мечтает сжечь Пилтовер дотла, а воительница Вай, которая отчаялась остановить сестру и войну, окончательно выбирает сторону властей.

Чего ждём? Продолжения действительно потрясающего мультсериала 2021-го, который завоевал, кажется, больше фанатов, чем игра, на которой он основан. У первого сезона было всё: отличная анимация, драматичный и эмоциональный сюжет, неоднозначные антигерои, каждый со своей правдой. Как если бы «Легенду о Корре» снимали намного смелее. Того же ждём и от продолжения. Благо вся команда создателей на борту, даже Джейсон Спайсэк и его персонаж, Силко, появятся в каком-то виде.

Второй сезон поделён на три акта, которые будут выпускать раз в неделю. Обычно сериалы на Netflix выходят сразу целиком, но тут стриминг явно рассчитывает, что каждую часть будут бурно обсуждать и с нетерпением ждать продолжения. Сезон заранее заявлен как финал истории — тянуть «Аркейн» до бесконечности создатели не планируют.

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«Аркейн»: отсылки и любимые герои в сериале по League of Legends Олег Поторокин 12.11.2021 85820 Сериал можно смотреть, даже если вы ничего не знаете о вселенной League of Legends. Но для фанатов игры это кладезь отсылок и узнаваемых персонажей.

Дюна: Пророчество

Dune: Prophecy

Когда и где? С 17 ноября 2024-го на HBO.

Что? Эпическая космоопера, часть вселенной «Дюны».

О чём? О Бене Гессерит, ордене жриц, который пытается тайно управлять галактической империей. Действие происходит за 10 000 лет до событий «Дюны». В центре внимания — жрицы Валя и Тула Харконнены, возглавляющие этот новый орден. Воитель Десмонд Харт стремится уничтожить сестринство в зародыше, подбивая на это императора Джавикко.

Чего ждём? Трейлер не раскрывает подробностей сюжета и отделывается общими пафосными фразами. Но, как известно знатокам мира «Дюны», примерно за 10 000 лет до Пола Атрейдеса — это эпоха после восстания машин, когда в мире «Дюны» запретили искусственный интеллект и заменили его людьми с особыми психическими силами. Это время становления династии Коррино и ордена Бене Гессерит, а специя ещё сравнительно новое открытие.

Основой «Пророчества» послужил роман Кевина Андерсона и Брайана Герберта «Сестринство Дюны», и изначально сериал должен был называться «Сестринство». Но это не точная экранизация, и подглядеть финал в книге, судя по всему, не выйдет. В главных ролях Эмили Уотсон (« Чернобыль », «Эквилибриум») и Оливия Уильямс («Шестое чувство»), императора играет Марк Стронг («Кингсмен», «Звёздная пыль»), а Харта — Трэвис Фимелл (« Варкрафт », «Викинги»).

Сериал официально объявлен частью единой вселенной с экранизациями «Дюны» от Дени Вильнёва . И это очень заметно в визуальном оформлении: художники по костюмам и декорациям явно ориентировались на успешные фильмы. Из-за этого, правда, получается, что в галактике за 100 веков не поменялась даже мода на одежду.

Укрытие, 2 сезон

Silo

Когда и где? С 15 ноября на Apple TV+.

Что? Постапокалипсис.

О чём? После конца света 10 000 выживших обитают в гигантском подземном бункере на 144 этажа. Здесь строгая иерархия, антиутопическая диктатура, ограничение рождаемости, а власти скрывают множество тайн об истинной сути Убежища. В финале первого сезона Джульет, одна из главных героинь, вышла-таки на поверхность, чтобы выяснить, правда ли там так трудно жить, как рассказывают.

Чего ждём? Судя по трейлеру, в центре внимания остаётся само Убежище и его обитатели, для которых Джульет стала героиней. Начальство пытается убедить толпу, что та погибла, но люди в это не верят и делают Джульет символом сопротивления. А дальше всё перерастает в революцию, которая грозит разрушить Убежище. О похождениях Джульет в трейлере спойлеров меньше, но с ней очевидно всё в порядке — она появляется в первых же кадрах, и актриса Ребекка Фергюсон в титрах тоже упоминается первой.

Читайте также Сериал «Укрытие» (Silo): первые впечатления от жизни в бункере Денис Старостин 15.05.2023 115171 Первые серии не разочаровывают, но теперь очень хочется, чтобы на вопросы дали ответы в первом сезоне.

Чужестранка, 7 сезон, 2 половина

Outlander

Когда и где? С 22 ноября на Starz.

Что? Историческая драма и чуть-чуть хронофантастика. Экранизация книг Дианы Гэблдон.

О чём? О шотландской медсестре Клэр, которая из XX века провалилась в XVIII. За шесть сезонов Клэр неплохо обжилась в новой эпохе, вышла замуж и переехала в Америку, где её муж Джейми поучаствовал в войне за независимость. Во второй половине сезона Клэр с мужем, навоевавшись в Новом Свете, возвращаются в родную Шотландию.

Чего ждём? Подводку к финалу. Сериал продлён на восьмой сезон, но уже объявили, что он будет последним. Упихать в полтора сезона оставшиеся романы не выйдет (к тому же книжная серия не окончена до сих пор!), так что сценаристам «Чужестранки» предстоит придумать альтернативное развитие событий.

Молот ведьм

Когда и где? С 2 ноября на Start.

Что? Русское славянское городское фэнтези.

О чём? О современных богатырях из маленького городка Калязина — предпринимателе Алёше и изобретателе-инвалиде Илье. И ещё о секретном НИИ, где держат в плену сказочных существ и ставят на них опыты во имя народного хозяйства. Одно из таких созданий, злобная Хозяйка Стихий, вырывается на волю и превращает Калязин в заколдованную сказочно-мистическую зону.

Чего ждём? Название, конечно, максимально неудачное — трактат «Молот ведьм» написан суеверным палачом, а не отважным борцом с нечистью. Такому сериалу мрачно-инквизиторский заголовок совершенно не подходит. Ведь на самом деле это полукомедийное славянское фэнтези, где Калязин напоминает Соловец из книг Стругацких, Алёша — супергерой, лихо раскидывающий врагов, Муромец общается с говорящим котом, а «люди в чёрном» (одетые в синее) из НИИ ловят леших по лесам. И разборок с нечистой силой тут меньше, чем сценок из простой провинциальной жизни героев.

В отличие от прочих премьер, о «Молоте ведьм» уже можно судить не по трейлеру, а напрямую. Первую серию сразу выложили в бесплатный доступ.

Неуязвимая рестлерша

Invincible Fight Girl

Когда и где? С 2 ноября 2024-го на Adult Swim.

Что? Комедийный мультсериал.

О чём? О фантастическом мире, где рестлинг (театрализованная борьба) — это главный спорт, главное шоу и смысл жизни, а бойцы практически обладают суперсилами. Девочка Энди мечтает заниматься борьбой вопреки воле родителей и идёт тренироваться у мудрой бабушки, похожей на Йоду.

Чего ждём? По пересказу сюжета может показаться, что это спортивная драма о сильной и независимой темнокожей героине, которая бьёт здоровенных мужиков. Но просто гляньте трейлер! «Неуязвимая рестлерша» — это комедия, явно вдохновлённая самым отбитым аниме, с дурацкими костюмами, мегатонными ударами, позами как из « ДжоДжо » и перекошенными лицами на замедленных кадрах. Если во всём этом и есть «повесточка», она, похоже, потонет на дне моря иронии.

А также выходят: Преступление и наказание — осовремененная интерпретация Достоевского, в которую добавили мистики и сюра. Премьеру несколько раз переносили из-за того, что первые эпизоды шокировали зрителей (говорят, скандал дошёл аж до администрации президента). Тайна убийства мертвецов (Murder Mystery of the Dead) — аниме по мотивам настольной игры, где анимешные девочки расследуют убийство в мире зомбиапокалипсиса. Покемон: Горизонты (Pokémon Horizons) — продолжение «Покемонов» уже без Эша Кетчума, выходит четвёртая часть первого сезона. Трансформеры: Новая искра (Transformers: Earthspark) — детский мультсериал по вселенной «Трансформеров». Расследование о пришельцах (Investigation Alien) — документальный сериал о поисках НЛО. Утерянные документы о чудовищах (Lost Monster Files) — документальный сериал о поисках криптидов. Гарри Поттер: Волшебники пекарни (Harry Potter: Wizards of Baking) — кулинарное шоу, где пекари работают в декорациях фильмов о Гарри Поттере.

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