Лучшие фантастические дорамы 2024 года

«Мир фантастики» продолжает подводить итоги 2024-го — на очереди фантастические дорамы, которым в этом году мы стали уделять гораздо больше внимания, а в 2025-м постараемся ещё больше! Автор Telegram-канала eat, sleep & kdrama Яна Сорокина собрала для вас 10 самых ярких и необычных корейских сериалов в разных жанрах: от любимой романтики до перемещений во времени.

Магазин ламп

Light Shop

Что: мистический триллер Где: Disney+ Disney продолжает укрепляться в сфере дорам, делая ставку на качество, а не на количество (привет, Netflix). Актер Ким Хивон, снявшийся в самом просматриваемом на Disney+ корейском сериале «Перемещение», в 2024 году дебютировал как режиссёр в дораме «Магазин ламп».

В её основу лёг одноимённый вебтун Кан Фулла про таинственный магазин, который по ночам освещает тёмный переулок и привлекает загадочных посетителей. С первых же серий понимаешь, что это один лучших дорамных триллеров . Авторы аккуратно и размеренно погружают в историю каждого гостя, чтобы зрители испытали весь спектр эмоций: страх, отчаяние, грусть и радость.

Если после этой дорамы вдруг захочется посмотреть что-то похожее, то рекомендуем китайскую версию «Магазина ламп», которая несправедливо оказалась незамеченной в прошлом году.

Игра смерти (И Джэ скоро умрёт)

Death's Game

Что: драматический триллер Где: Amazon Prime Video Дораму, основанную на одноимённом вебтуне Ли Вон Сика и Ккуль Чхана, начали обсуждать ещё задолго до премьеры из-за звёздного актёрского состава. И она оправдала все ожидания.

В центре сюжета парень с хорошим образованием, который из-за случайного инцидента застревает в поиске работы на семь лет, проваливая одно собеседование за другим и подрабатывая за гроши в забегаловках. В итоге герой теряет всё: подработку, девушку и квартиру из-за бессчётных долгов. Он решает покончить с собой, но Смерть не даёт ему так просто покинуть этот мир.

Рассердившись от такого халатного отношения как к ней, так и к жизни, Смерть заставляет героя прожить двенадцать жизней и смертей. Каждая новая серия — ещё одна жизнь. Получился настоящий калейдоскоп жанров: ужасы, триллер, драма, романтика. «Игра смерти» — это напоминание, что у нас с вами жизнь всего одна. И её не мешало бы ценить побольше.

Судья из ада

The Judge From Hell

Что: демонический ромком Где: Disney+ Дорамный дебют режиссёра «Ответственной гражданки» Пак Джинпе про демоницу, которую в наказание за халатную ошибку выпроводили на Землю, чтобы найти и отправить в ад десять отпетых преступников. На всё про всё у неё есть год. Не успеет — её прикончит лично король ада. И всё складывается неплохо, пока она не встречает детектива и неожиданно не проникается сочувствием к другим — демонам это по уставу не положено.

Вместо очередной мыльной романтики мы получили колоритную пару, кровавые и эффектные расправы, а также порцию великолепного юмора. Ещё один приятный сюрприз — исполнительница главной роли Пак Шинхе. Фанаты дорам привыкли видеть её в образе девочки-ромашки, но в «Судье из ада» она раскрылась в совершенно неожиданном амплуа.

Милый дом 3. Финал

Sweet Home 3

Что: хоррор Где: Netflix Продолжение хоррор-дорамы по мотивам одноимённого вебтуна — про группу людей, которая всячески пытается выжить среди жутких существ, заполонивших Землю.

Поскольку весь сюжет вебтуна экранизировали ещё в первом сезоне, во втором авторы начали экспериментировать с новыми персонажами и историями, которых не было в оригинале. Сначала фанатам это не особо понравилось, однако к третьему сезону, который снимали параллельно, создатели всё же нащупали верное направление.

Хотя я не герой

The Atypical Family

Что: фантастическая драма Где: Netflix Сериал, на который почему-то никто не обратил внимания. Вместо традиционных проблем корейского общества, которые чересчур часто поднимают в дорамах, авторы «Хотя я не герой» сделали акцент на более современных темах вроде депрессии, лишнего веса и так далее.

По сюжету мошенница решает заработать состояние за счёт чужой семьи. Но все её планы рушатся, когда она узнаёт, что у каждого из членов семьи есть суперспособности! Оказывается, таинственная суперсемейка не только скрывает свои силы, но и теряет их со временем.

Яркие персонажи, романтический конфликт и тема проработки отношений с родителями — всё это погружает в динамичную историю семьи, которая по прошествии нескольких эпизодов кажется родной. К сюжету есть вопросы, но они не помешают дораме скрасить несколько уютных вечеров.

Паразит: Серый

Parasyte: The Grey

Что: мистический хоррор Где: Netflix Спин-офф манги «Паразит» Хитоси Ивааки от режиссёра фильма «Поезд в Пусан» и дорамы «Зов ада» Ён Сан-хо, позволяющий взглянуть на первоисточник под другим углом.

Землю заполоняют пришельцы, порабощающие тела людей, как паразиты. Но одному из них не удаётся полностью овладеть телом девушки. Им приходится сосуществовать друг с другом, оставаясь изгоями как среди людей, так и монстров. Всё как в оригинальной манге, только действие разворачивается в современном мире. Да ещё появляется спецотряд «Серые», который борется против инопланетных чудовищ.

Несмотря на тему инопланетного вторжения, на первом плане остаются герои с их яркими историями и переживаниями. Всего за шесть эпизодов авторы постарались раскрыть несколько волнующих тем: что делает человека человеком и способен ли монстр на эмоции и чувства.

В финале, кстати, появляется главный герой манги Синъити Идзуми в исполнении Масаки Суды, как бы тизеря второй сезон. Правда, официально сериал до сих пор не продлили.

Доминирующий вид

Blood Free

Что: фантастика Где: Disney За окном 2025 год, на корейском рынке лидирует биотехнологическая компания BF Group, которая создает генномодифицированное мясо. Цель вроде бы благородная — не убивать животных. Но глава корпорации страдает от постоянных угроз со стороны фермеров и всех тех, у кого «украли хлеб». Поэтому она нанимает бывшего морпеха в качестве телохранителя, и он неспроста стремится подобраться к ней поближе…

Несмотря на медленную раскачку, получился любопытный эксперимент на тему будущего, где намешали всего понемногу — от киберпанка до президентских интриг. Хорошая дорама, которую стоит закончить на первом сезоне.

Ночная фотостудия

The Midnight Studio

Что: романтическая фантастика Где: ИВИ Очень атмосферная и уютная дорама про парня Ки Джу, заведующего необычной фотостудией вместе со своими друзьями-призраками. Его клиенты — духи людей, которые приходят сделать последнюю фотографию перед тем, как отправиться в мир иной.

У главного героя тоже непростая судьба: из-за проклятия все члены его семьи умирают в 35 лет, и ему самому жить осталось недолго — всего 105 дней. Уже было смирившись со скорой кончиной, он встречает девушку, которая возвращает его волю к жизни.

Если вам понравился «Отель “Дель Луна”», то «Ночную фотостудию» точно не стоит пропускать. Здесь есть над чем посмеяться и поплакать.

Выходи замуж за моего супруга

Marry My Husband

Что: мелодрама Где: Prime Дорама по мотивам одноимённого вебтуна. У девушки Дживон беспросветная чёрная полоса: запущенная онкология, на работе её ни во что не ставят, так ещё и муж изменяет ей с лучшей подругой. Во время одного из скандалов с супругом героиня падает без сознания и просыпается 10 лет назад. Судьба дарит Дживон второй шанс, чтобы отомстить всем обидчикам… собственным счастьем!.

Это типичный дорамный ромком в духе «Стандартной процедуры идеального брака» — в наилучшем смысле.

Хватай Сон Джэ и беги

Lovely Runner

Что: романтическое перемещение во времени Где: ИВИ Главная романтическая дорама 2024 года, в основу которого лёг одноименный вебтун, — про фанатку внезапно покончившего с собой айдола Сон Джэ. Чтобы спасти своего кумира, она чудесным образом переносится на 15 лет назад.

Зрителей ждут перемещения во времени, тонна романтики, классический для дорам троп с любовным треугольником и герой, будто бы сошедший со страниц манги.

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