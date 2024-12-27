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#дорама#Корея#лучшие сериалы

Лучшие фантастические дорамы 2024 года

Яна Сорокина
27 декабря 12:00
1852
6 минут на чтение
«Мир фантастики» продолжает подводить итоги 2024-го — на очереди фантастические дорамы, которым в этом году мы стали уделять гораздо больше внимания, а в 2025-м постараемся ещё больше! 
Автор Telegram-канала eat, sleep & kdrama Яна Сорокина собрала для вас 10 самых ярких и необычных корейских сериалов в разных жанрах: от любимой романтики до перемещений во времени. 

Магазин ламп 

Light Shop
Трейлер
Что: мистический триллер
Где: Disney+
Disney продолжает укрепляться в сфере дорам, делая ставку на качество, а не на количество (привет, Netflix). Актер Ким Хивон, снявшийся в самом просматриваемом на Disney+ корейском сериале «Перемещение», в 2024 году дебютировал как режиссёр в дораме «Магазин ламп». 
В её основу лёг одноимённый вебтун Кан Фулла про таинственный магазин, который по ночам освещает тёмный переулок и привлекает загадочных посетителей. С первых же серий понимаешь, что это один лучших дорамных триллеров. Авторы аккуратно и размеренно погружают в историю каждого гостя, чтобы зрители испытали весь спектр эмоций: страх, отчаяние, грусть и радость.
Если после этой дорамы вдруг захочется посмотреть что-то похожее, то рекомендуем китайскую версию «Магазина ламп», которая несправедливо оказалась незамеченной в прошлом году. 

Игра смерти (И Джэ скоро умрёт) 

Death's Game
Трейлер
Что: драматический триллер
Где: Amazon Prime Video
Дораму, основанную на одноимённом вебтуне Ли Вон Сика и Ккуль Чхана, начали обсуждать ещё задолго до премьеры из-за звёздного актёрского состава. И она оправдала все ожидания.
В центре сюжета парень с хорошим образованием, который из-за случайного инцидента застревает в поиске работы на семь лет, проваливая одно собеседование за другим и подрабатывая за гроши в забегаловках. В итоге герой теряет всё: подработку, девушку и квартиру из-за бессчётных долгов. Он решает покончить с собой, но Смерть не даёт ему так просто покинуть этот мир.
Рассердившись от такого халатного отношения как к ней, так и к жизни, Смерть заставляет героя прожить двенадцать жизней и смертей. Каждая новая серия — ещё одна жизнь. Получился настоящий калейдоскоп жанров: ужасы, триллер, драма, романтика.  «Игра смерти» — это напоминание, что у нас с вами жизнь всего одна. И её не мешало бы ценить побольше.

Судья из ада 

The Judge From Hell
Трейлер
Что: демонический ромком
Где: Disney+
Дорамный дебют режиссёра «Ответственной гражданки» Пак Джинпе про демоницу, которую в наказание за халатную ошибку выпроводили на Землю, чтобы найти и отправить в ад десять отпетых преступников. На всё про всё у неё есть год. Не успеет — её прикончит лично король ада. И всё складывается неплохо, пока она не встречает детектива и неожиданно не проникается сочувствием к другим — демонам это по уставу не положено. 
Вместо очередной мыльной романтики мы получили колоритную пару, кровавые и эффектные расправы, а также порцию великолепного юмора. Ещё один приятный сюрприз — исполнительница главной роли Пак Шинхе. Фанаты дорам привыкли видеть её в образе девочки-ромашки, но в «Судье из ада» она раскрылась в совершенно неожиданном амплуа. 

Милый дом 3. Финал

Sweet Home 3
Трейлер
Что: хоррор
Где: Netflix
Продолжение хоррор-дорамы по мотивам одноимённого вебтуна — про группу людей, которая всячески пытается выжить среди жутких существ, заполонивших Землю.
Поскольку весь сюжет вебтуна экранизировали ещё в первом сезоне, во втором авторы начали экспериментировать с новыми персонажами и историями, которых не было в оригинале. Сначала фанатам это не особо понравилось, однако к третьему сезону, который снимали параллельно, создатели всё же нащупали верное направление.

Хотя я не герой

The Atypical Family
Трейлер
Что: фантастическая драма
Где: Netflix
Сериал, на который почему-то никто не обратил внимания. Вместо традиционных проблем корейского общества, которые чересчур часто поднимают в дорамах, авторы «Хотя я не герой» сделали акцент на более современных темах вроде депрессии, лишнего веса и так далее.
По сюжету мошенница решает заработать состояние за счёт чужой семьи. Но все её планы рушатся, когда она узнаёт, что у каждого из членов семьи есть суперспособности! Оказывается, таинственная суперсемейка не только скрывает свои силы, но и теряет их со временем. 
Яркие персонажи, романтический конфликт и тема проработки отношений с родителями — всё это погружает в динамичную историю семьи, которая по прошествии нескольких эпизодов кажется родной. К сюжету есть вопросы, но они не помешают дораме скрасить несколько уютных вечеров.

Паразит: Серый 

Parasyte: The Grey
Трейлер
Что: мистический хоррор
Где: Netflix
Спин-офф манги «Паразит» Хитоси Ивааки от режиссёра фильма «Поезд в Пусан» и дорамы «Зов ада» Ён Сан-хо, позволяющий взглянуть на первоисточник под другим углом. 
Землю заполоняют пришельцы, порабощающие тела людей, как паразиты. Но одному из них не удаётся полностью овладеть телом девушки. Им приходится сосуществовать друг с другом, оставаясь изгоями как среди людей, так и монстров. Всё как в оригинальной манге, только действие разворачивается в современном мире. Да ещё появляется спецотряд «Серые», который борется против инопланетных чудовищ. 
Несмотря на тему инопланетного вторжения, на первом плане остаются герои с их яркими историями и переживаниями. Всего за шесть эпизодов авторы постарались раскрыть несколько волнующих тем: что делает человека человеком и способен ли монстр на эмоции и чувства. 
В финале, кстати, появляется главный герой манги Синъити Идзуми в исполнении Масаки Суды, как бы тизеря второй сезон. Правда, официально сериал до сих пор не продлили.

Доминирующий вид 

Blood Free
Трейлер
Что: фантастика
Где: Disney
За окном 2025 год, на корейском рынке лидирует биотехнологическая компания BF Group, которая создает генномодифицированное мясо. Цель вроде бы благородная — не убивать животных. Но глава корпорации страдает от постоянных угроз со стороны фермеров и всех тех, у кого «украли хлеб». Поэтому она нанимает бывшего морпеха в качестве телохранителя, и он неспроста стремится подобраться к ней поближе…
Несмотря на медленную раскачку, получился любопытный эксперимент на тему будущего, где намешали всего понемногу — от киберпанка до президентских интриг. Хорошая дорама, которую стоит закончить на первом сезоне. 

Ночная фотостудия 

The Midnight Studio
Трейлер
Что: романтическая фантастика
Где: ИВИ
Очень атмосферная и уютная дорама про парня Ки Джу, заведующего необычной фотостудией вместе со своими друзьями-призраками. Его клиенты — духи людей, которые приходят сделать последнюю фотографию перед тем, как отправиться в мир иной. 
У главного героя тоже непростая судьба: из-за проклятия все члены его семьи умирают в 35 лет, и ему самому жить осталось недолго — всего 105 дней. Уже было смирившись со скорой кончиной, он встречает девушку, которая возвращает его волю к жизни. 
Если вам понравился «Отель “Дель Луна”», то «Ночную фотостудию» точно не стоит пропускать. Здесь есть над чем посмеяться и поплакать.

Выходи замуж за моего супруга 

Marry My Husband
Трейлер
Что: мелодрама
Где: Prime
Дорама по мотивам одноимённого вебтуна. У девушки Дживон беспросветная чёрная полоса: запущенная онкология, на работе её ни во что не ставят, так ещё и муж изменяет ей с лучшей подругой. Во время одного из скандалов с супругом героиня падает без сознания и просыпается 10 лет назад. Судьба дарит Дживон второй шанс, чтобы отомстить всем обидчикам… собственным счастьем!.
Это типичный дорамный ромком в духе «Стандартной процедуры идеального брака» — в наилучшем смысле. 

Хватай Сон Джэ и беги

Lovely Runner
Трейлер
Что: романтическое перемещение во времени
Где: ИВИ
Главная романтическая дорама 2024 года, в основу которого лёг одноименный вебтун, — про фанатку внезапно покончившего с собой айдола Сон Джэ. Чтобы спасти своего кумира, она чудесным образом переносится на 15 лет назад.
Зрителей ждут перемещения во времени, тонна романтики, классический для дорам троп с любовным треугольником и герой, будто бы сошедший со страниц манги.

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Яна Сорокина

Автор Telegram-канала про дорамы и корейскую поп-культуру eat, sleep & kdrama

#дорама#Корея#лучшие сериалы
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Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
осталось:16дней
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