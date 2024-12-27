Лучшие фантастические дорамы 2024 года

«Мир фантастики» продолжает подводить итоги 2024-го — на очереди фантастические дорамы, которым в этом году мы стали уделять гораздо больше внимания, а в 2025-м постараемся ещё больше!
Автор Telegram-канала eat, sleep & kdrama Яна Сорокина собрала для вас 10 самых ярких и необычных корейских сериалов в разных жанрах: от любимой романтики до перемещений во времени.
Магазин ламп
Disney продолжает укрепляться в сфере дорам, делая ставку на качество, а не на количество (привет, Netflix). Актер Ким Хивон, снявшийся в самом просматриваемом на Disney+ корейском сериале «Перемещение», в 2024 году дебютировал как режиссёр в дораме «Магазин ламп».
В её основу лёг одноимённый вебтун Кан Фулла про таинственный магазин, который по ночам освещает тёмный переулок и привлекает загадочных посетителей. С первых же серий понимаешь, что это один лучших дорамных триллеров. Авторы аккуратно и размеренно погружают в историю каждого гостя, чтобы зрители испытали весь спектр эмоций: страх, отчаяние, грусть и радость.
Если после этой дорамы вдруг захочется посмотреть что-то похожее, то рекомендуем китайскую версию «Магазина ламп», которая несправедливо оказалась незамеченной в прошлом году.
Игра смерти (И Джэ скоро умрёт)
Что: драматический триллер
Дораму, основанную на одноимённом вебтуне Ли Вон Сика и Ккуль Чхана, начали обсуждать ещё задолго до премьеры из-за звёздного актёрского состава. И она оправдала все ожидания.
В центре сюжета парень с хорошим образованием, который из-за случайного инцидента застревает в поиске работы на семь лет, проваливая одно собеседование за другим и подрабатывая за гроши в забегаловках. В итоге герой теряет всё: подработку, девушку и квартиру из-за бессчётных долгов. Он решает покончить с собой, но Смерть не даёт ему так просто покинуть этот мир.
Рассердившись от такого халатного отношения как к ней, так и к жизни, Смерть заставляет героя прожить двенадцать жизней и смертей. Каждая новая серия — ещё одна жизнь. Получился настоящий калейдоскоп жанров: ужасы, триллер, драма, романтика. «Игра смерти» — это напоминание, что у нас с вами жизнь всего одна. И её не мешало бы ценить побольше.
Судья из ада
Дорамный дебют режиссёра «Ответственной гражданки» Пак Джинпе про демоницу, которую в наказание за халатную ошибку выпроводили на Землю, чтобы найти и отправить в ад десять отпетых преступников. На всё про всё у неё есть год. Не успеет — её прикончит лично король ада. И всё складывается неплохо, пока она не встречает детектива и неожиданно не проникается сочувствием к другим — демонам это по уставу не положено.
Вместо очередной мыльной романтики мы получили колоритную пару, кровавые и эффектные расправы, а также порцию великолепного юмора. Ещё один приятный сюрприз — исполнительница главной роли Пак Шинхе. Фанаты дорам привыкли видеть её в образе девочки-ромашки, но в «Судье из ада» она раскрылась в совершенно неожиданном амплуа.
Милый дом 3. Финал
Продолжение хоррор-дорамы по мотивам одноимённого вебтуна — про группу людей, которая всячески пытается выжить среди жутких существ, заполонивших Землю.
Поскольку весь сюжет вебтуна экранизировали ещё в первом сезоне, во втором авторы начали экспериментировать с новыми персонажами и историями, которых не было в оригинале. Сначала фанатам это не особо понравилось, однако к третьему сезону, который снимали параллельно, создатели всё же нащупали верное направление.
Хотя я не герой
Что: фантастическая драма
Сериал, на который почему-то никто не обратил внимания. Вместо традиционных проблем корейского общества, которые чересчур часто поднимают в дорамах, авторы «Хотя я не герой» сделали акцент на более современных темах вроде депрессии, лишнего веса и так далее.
По сюжету мошенница решает заработать состояние за счёт чужой семьи. Но все её планы рушатся, когда она узнаёт, что у каждого из членов семьи есть суперспособности! Оказывается, таинственная суперсемейка не только скрывает свои силы, но и теряет их со временем.
Яркие персонажи, романтический конфликт и тема проработки отношений с родителями — всё это погружает в динамичную историю семьи, которая по прошествии нескольких эпизодов кажется родной. К сюжету есть вопросы, но они не помешают дораме скрасить несколько уютных вечеров.
Паразит: Серый
Спин-офф манги «Паразит» Хитоси Ивааки от режиссёра фильма «Поезд в Пусан» и дорамы «Зов ада» Ён Сан-хо, позволяющий взглянуть на первоисточник под другим углом.
Землю заполоняют пришельцы, порабощающие тела людей, как паразиты. Но одному из них не удаётся полностью овладеть телом девушки. Им приходится сосуществовать друг с другом, оставаясь изгоями как среди людей, так и монстров. Всё как в оригинальной манге, только действие разворачивается в современном мире. Да ещё появляется спецотряд «Серые», который борется против инопланетных чудовищ.
Несмотря на тему инопланетного вторжения, на первом плане остаются герои с их яркими историями и переживаниями. Всего за шесть эпизодов авторы постарались раскрыть несколько волнующих тем: что делает человека человеком и способен ли монстр на эмоции и чувства.
В финале, кстати, появляется главный герой манги Синъити Идзуми в исполнении Масаки Суды, как бы тизеря второй сезон. Правда, официально сериал до сих пор не продлили.
Доминирующий вид
За окном 2025 год, на корейском рынке лидирует биотехнологическая компания BF Group, которая создает генномодифицированное мясо. Цель вроде бы благородная — не убивать животных. Но глава корпорации страдает от постоянных угроз со стороны фермеров и всех тех, у кого «украли хлеб». Поэтому она нанимает бывшего морпеха в качестве телохранителя, и он неспроста стремится подобраться к ней поближе…
Несмотря на медленную раскачку, получился любопытный эксперимент на тему будущего, где намешали всего понемногу — от киберпанка до президентских интриг. Хорошая дорама, которую стоит закончить на первом сезоне.
Ночная фотостудия
Что: романтическая фантастика
Очень атмосферная и уютная дорама про парня Ки Джу, заведующего необычной фотостудией вместе со своими друзьями-призраками. Его клиенты — духи людей, которые приходят сделать последнюю фотографию перед тем, как отправиться в мир иной.
У главного героя тоже непростая судьба: из-за проклятия все члены его семьи умирают в 35 лет, и ему самому жить осталось недолго — всего 105 дней. Уже было смирившись со скорой кончиной, он встречает девушку, которая возвращает его волю к жизни.
Если вам понравился «Отель “Дель Луна”», то «Ночную фотостудию» точно не стоит пропускать. Здесь есть над чем посмеяться и поплакать.
Выходи замуж за моего супруга
Дорама по мотивам одноимённого вебтуна. У девушки Дживон беспросветная чёрная полоса: запущенная онкология, на работе её ни во что не ставят, так ещё и муж изменяет ей с лучшей подругой. Во время одного из скандалов с супругом героиня падает без сознания и просыпается 10 лет назад. Судьба дарит Дживон второй шанс, чтобы отомстить всем обидчикам… собственным счастьем!.
Это типичный дорамный ромком в духе «Стандартной процедуры идеального брака» — в наилучшем смысле.
Хватай Сон Джэ и беги
Что: романтическое перемещение во времени
Главная романтическая дорама 2024 года, в основу которого лёг одноименный вебтун, — про фанатку внезапно покончившего с собой айдола Сон Джэ. Чтобы спасти своего кумира, она чудесным образом переносится на 15 лет назад.
Зрителей ждут перемещения во времени, тонна романтики, классический для дорам троп с любовным треугольником и герой, будто бы сошедший со страниц манги.
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Автор Telegram-канала про дорамы и корейскую поп-культуру eat, sleep & kdrama