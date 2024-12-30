Сериал «Чем мы заняты в тени»: шесть сезонов вампирской жизы

В готичного вида особняке в нью-йоркском Статен-Айленде живут вампиры — трое привычных нам кровососущих и один энергетический. Порядок в доме поддерживает фамильяр Гильермо, который до смерти (буквально) хочет стать вампиром. За героями по пятам следует съёмочная группа, работающая над непонятного назначения документальным фильмом. Естественно, неизбежны казусы — они возникают, когда сталкиваются друг с другом сверхъестественный мир и абсолютно будничные события. Комедийный сериал «Чем мы заняты в тени» стартовал в 2019 году, а в конце 2024-го достиг финала

- В Средние века вампиров не очень любили. - Это всё из-за нашего цвета кожи. - За то, что мы пили кровь людей. - И за это тоже, да.

What We Do in the Shadows Жанр: комедия, ужасы Шоураннеры: Джемейн Клемент, Тайка Вайтити В ролях: Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гийен, Марк Прокш и другие Премьерный показ: 27 марта 2019 года, FX Продолжительность: 6 сезонов, продолжительность серии 25–35 минут Похоже на: «Офис», «Паранормальный Веллингтон», «Офис», «Паранормальный Веллингтон», «Вампиры средней полосы» , «Реальные упыри» Новозеландского режиссёра Тайку Вайтити и его друга, актёра и продюсера Джемейна Клемента, знают если не все, то очень многие. Первый работал над двумя фильмами про марвеловского Тора, второй стал известен благодаря ситкому «Полёт конкордов». А ещё они сняли отличную комедию «Реальные упыри» (2014), где сыграли вампиров Виаго и Владислава Тыктеля. Ещё в 2005 году друзья выпустили полулюбительскую короткометражку «Что мы делаем в тени: интервью с некоторыми вампирами», где наметили основные вехи вампирского мокьюментари, а после этого начали работать над сценарием полнометражного фильма. Работа велась неспешно и заняла целых семь лет, а чтобы начать съёмки, пришлось собирать средства на Kickstarter. Фильм «Реальные упыри» (на самом деле название What We Do in the Shadows тоже переводится как «Чем мы заняты в тени») подкупал абсурдным юмором, чудаковатыми, но очаровательными персонажами и особой душевностью. Оценили его и критики, и зрители — в таких случаях создатели обычно выпускают продолжение, но на этот раз события развивались немного иначе. Вайтити и Клемент действительно хотели снять сиквел об оборотнях «Чем мы заняты в лунном свете», но дело до сих пор так и не сдвинулось с мёртвой точки. Зато успел выйти спин-офф — сериал «Паранормальный Веллингтон» (2018–2022) о полицейских О’Лири и Миноуг. Они появлялись в полнометражном фильме в сцене осмотра дома главных героев, а в собственном сериале с бесхитростной серьёзностью веллингтонских Малдера и Скалли расследовали сверхъестественные происшествия.

Герои фильма «Реальные упыри» (2014) Madman Entertainment

Чеснок и святая вода! Обзор может содержать незначительные спойлеры к сюжету сериала.

Популярность оригинального фильма была настолько велика, что одним спин-оффом дело не ограничилось. В 2018 году телеканал FX заказал пилотный эпизод сериала «Чем мы заняты в тени», который в знакомом мокьюментари-формате должен был рассказать историю уже нью-йоркских вампиров.

Вампиры в сериале, как и в «Реальных упырях», показаны вполне традиционными. Никакой сияющей кожи и надрывных любовных историй, только традициионная мифология массовой культуры. Местная нежить спит днём и занимается делами только по ночам, потому как от солнечного света воспламеняется. Вампиры превращаются в летучих мышей, их можно убить деревянными кольями, а чтобы войти в чужой дом, им обязательно нужно приглашение (придверный коврик с надписью «Добро пожаловать!» тоже считается).

За исключением мистической составляющей, их жизнь совершенно обыкновенная, а временами даже скучная — другими словами, она мало чем отличается от жизни среднестатистического обывателя. Почти все герои — не коренные жители Нью-Йорка, и до сих пор не могут до конца вписаться в местную культуру.

Юмор сериала строится в основном на их инаковости — во-первых, они вампиры, во-вторых, им по несколько сотен лет, а в-третьих, они приехали из далёких стран (одна из которых больше не существует). В одной из серий их привело в ужас электронное письмо в духе «не перешлёшь это десяти людям — умрёшь», в другой они приняли съёмное жилье с Airbnb за логово перевёртышей (потому что всё время видели там разных постояльцев).

Главные герои сериала FX

Если вы начнёте смотреть сериал сразу после «Реальных упырей», то поначалу неизбежно будете скучать по Виаго, Владиславу, Дикону и Петиру. Однако несколько серий спустя почти наверняка привыкнете к новым действующим лицам, а потом и полюбите их.

Нандор Безжалостный (Кайван Новак) — самый старший член общины, а также её самопровозглашённый лидер. Ему 760 лет, и человеческую жизнь он провёл как доблестный воин Османской империи и правитель государства Аль-Кольнодар на юге Ирана. У него было тридцать семь жён и преданный конь Джон, которого он, пожалуй, любил больше всех остальных. Будучи жителем Стейтен-Айленда, Нандор проходит через серьёзный кризис — армиями он больше не управляет, прежний страх уже не внушает, да и жёны давным-давно умерли. Этот персонаж сочетает в себе замашки Владислава и милую нелепость Виаго. Все его попытки вписаться в человеческое общество проваливаются комичнейшим образом — он не может пригласить понравившуюся девушку на свидание, получить американский паспорт и даже работать уборщиком.

Надя из Антипаксоса (Натасия Деметриу) — цыганка из Греции, которой около 500 лет. Резкая и эмоциональная дама, которая активно ищет своё место в современном мире и умудряется отчасти преуспеть. За шесть сезонов Надя пробует себя на руководящей должности, заводит собственный бизнес и устраивается на работу в компанию по продажам. Вампирша постоянно вспоминает своё непростое детство на острове Антипаксос и поёт уморительные старомодные песни («Жила в деревне девушка с маленькой стопой»). Она заметно умнее Нандора, и поэтому ей вместе с остальными приходится выручать его из передряг. Однако Надя очень суеверна и легко поддаётся панике при малейших признаках проклятий или ведьминых наговоров.

Ласло Крейвенсворт (Мэтт Берри) — некогда представитель британской знати, что заметно по его речи (стоит смотреть сериал без перевода хотя бы ради него). Ему 310 лет, он женат на Наде, которая когда-то превратила его в вампира. У них насыщенная интимная жизнь и довольно свободные отношения — например, Ласло был порноактёром на протяжении всей истории кинематографа. Он считается самым умным в компании, хотя его научные знания порядком устарели. Некогда общался с Зигмундом Фрейдом и многими другими историческими личностями, из-за чего считает себя экспертом в области всего. Дружит с соседом Шоном, стереотипным американцем. Обладатель проклятой живой шляпы из ведьминой кожи.

Колин Робинсон (Марк Прокш) — энергетический вампир, чей возраст определить практически невозможно. Считается самым опасным из вампиров, его побаиваются даже кровососущие соседи по дому. На первый взгляд ничем не отличается от обыкновенного клерка — он может выходить на улицу днём, работает в офисе, носит скучный костюм и очки. На самом деле офис — его охотничьи угодья, где он кормится человеческой энергией. Наверняка многие из вас сталкивались с такими людьми — они либо невероятно раздражают, либо до полусмерти утомляют нудными разговорами. Кстати, актёр Марк Прокш снимался в мокьюментари-сериале «Офис» в роли недалёкого работника склада Нейта. Колин Робинсон же временами подозрительно напоминает Дуайта Шрута.

Гильермо де ла Крус (Харви Гильен) — фамильяр Нандора, который к моменту начала сериала работает на своего хозяина уже десять лет. Гильермо восхищается вампиром Арманом из фильма «Интервью с вампиром» и хочет стать таким же, как он, только вот Нандор не спешит обращать его и расставаться с преданным слугой. Гильермо — оплот здравомыслия и своеобразный аналог Джима Халперта из того же «Офиса». Иногда он единственный осознаёт абсурдность и комичность ситуаций, в которые попадают остальные герои, и в эти моменты беспомощно смотрит в камеру почти как Джим. Пожалуй, это самый проработанный персонаж сериала, который получает существенное развитие в каждом сезоне.

Естественно, помимо основных героев в шоу огромное количество второстепенных. Кто-то из них появляется лишь единожды, кого-то мы видим по несколько раз за сериал, а кто-то переходит из гостевых персонажей в постоянные, как, например, барон Афанас или Проводник.

Лучшие камео Барон Афанас (Даг Джонс). Дага Джонса видели все любители фантастического кино, но мало кто знает его в лицо. Дело в том, что обычно он работает в гриме, — например, Джонс играл фантастических существ в «Хеллбое», «Лабиринте Фавна», «Форме воды» и «Багровом пике». Здесь он тоже поначалу загримирован, но в более поздних сезонах предстаёт во всём своём вампирском великолепии — образ, без шуток, получился эффектным. Вампирский совет. Когда главные герои попадут на заседание вампирского совета, гарантируем, что у вас разбегутся глаза. Помимо героев фильма «Реальные упыри» вы увидите многих других актёров, сыгравших вампиров в кино: Тильду Суинтон в образе из «Выживут только любовники» , Дэнни Трехо из «От заката до рассвета» и Эван Рейчел Вуд из «Настоящей крови». Остальных перечислять не будем, чтобы окончательно не портить эффект неожиданности. Вампир Джим (Марк Хэмилл). В одной из лучших серий сериала Ласло из-за долгов сбегает из города и живёт под личностью бармена Джеки Дайтоны. Чтобы взыскать долг, его преследует вампир Джим, которого сыграл не кто-нибудь, а сам Марк Хэмилл, он же Люк Скайуокер из «Звёздных войн». Марк просто восхитителен в этой роли, наблюдать за его Джимом одно удовольствие. Жаль, что он появился лишь в одном эпизоде. Джим Джармуш и София Коппола. В одном из эпизодов режиссёры сыграли самих себя — они были посетителями вампирского бара и не подозревали, что их окружают самые настоящие порождения ночи. В итоге Джиму повезло, а вот Софии не очень: после эффектной сцены её смерти Джармуш сокрушался, что ему в жизни не достичь такой реалистичности в спецэффектах.

Сериал серьёзно расширяет вселенную фильма и гораздо подробнее рассказывает о вампирском житье, благо формат позволяет. В начале первого сезона герои получают письмо от древнего вампира, барона Афанаса. Тот решил проверить, хорошо ли продвигается порабощение человеческого мира в Нью-Йорке, в то время как его подопечные просто живут свои жизни, начисто позабыв о завоевательной миссии. В каждом сезоне есть подобный сквозной сюжет, который более или менее удачно сводит эпизоды воедино, но во главе угла неизменно стоят сиюминутные ситуации. И хотя в последних сезонах ощущается лёгкая натужность и дефицит идей, наблюдать за тем, какую легенду, суеверие или мифическое существо авторы обыграют в очередной серии, по-прежнему интересно. Зрителям доведётся увидеть не только хорошо знакомых вампиров и оборотней, но и призраков, зомби, джинна, сирену, тролля и многих других занятных персонажей. Там, где старых легенд не предусмотрено, создатели сериала изобрели новые — поверьте, особенности жизненного цикла энергетических вампиров вам не забыть никогда.

Конечно, далеко не все шутки и ситуации получились такими же смешными, как в полнометражном фильме — он был более концентрированным и цельным. Но гэги здесь часто оказываются весьма удачными, а некоторые обеспечат вас изрядной дозой испанского стыда — ещё один привет «Офису».

Да, мы не зря упоминаем знаменитый ситком о компании Dunder Mifflin так часто — очень уж у двух шоу похожий формат. Интервью с вампирами, которые сидят и вещают что-то на камеру, перемежаются псевдодокументальными съёмками их быта. Поначалу большая часть съёмок проходила в помещениях из-за дефицита бюджета, но со временем шоураннеры немного расширили географию, и локации стали разнообразнее. Несмотря на использование компьютерной графики, везде где можно применялись практические спецэффекты и монтажные трюки. Например, когда персонаж Нади внезапно появляется ночью в парке, она просто выходит из-за дерева, чего не видно благодаря ракурсу. Продюсер Пол Симс считает, что такие приёмы придают сериалу нужную старомодность и осязаемость.

Одним из главных источников вдохновения стал фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула» (1992). Оттуда сериал отчасти заимствовал и цветовую гамму, и некоторые художественные особенности. В частности, это касается главной локации, особняка героев. Некогда роскошный, он заметно обветшал, а без усилий Гильермо по уборке и вовсе пришёл бы в упадок. Да и большинство правил, по которым живут герои, перекочевало в «Чем мы заняты в тени» прямиком из «Дракулы». Сам знаменитый вампир, к сожалению, здесь так и не появился.

Мир сериала кажется особенно живым, в его существование легко поверить. Авторы постарались закрыть все возможные сюжетные дыры, которые неизбежно появляются в мистических историях. Как вампиры сотни лет живут незамеченными? Они владеют гипнозом, в том числе массовым. Куда они девают тела жертв? Это ежедневная забота фамильяров. Как организовано их общество? Примерно так же, как и общество волшебников в «Гарри Поттере»: они соблюдают секретность, не нападают на своих и подчиняются Вампирским советам — местным и верховному.

Каким же вышел финал сериала? Пожалуй, создатели поступили правильно, решив закончить его после шестого сезона (возможно, лучше было бы это сделать после пятого, как сказала в финальной серии Надя). В конце шоу окончательно уходит в метанарратив и задаёт неудобные вопросы: зачем вообще кому-то сдался документальный фильм о вампирах и каким должен быть его идеальный конец? Какие должны быть подведены итоги, да и нужно ли их вообще подводить? Обязательно ли героям получать какое-то развитие, или они имеют право просто валять дурака и не делать никаких выводов?

Вполне вероятно, что некоторых зрителей концовка не удовлетворит из-за незавершённых сюжетных арок и отсутствия «долго и счастливо» для каждого персонажа. И всё же, исходя из формата сериала, мы просто подсмотрели кусок жизни среднестатистических вампиров, которые не обязаны были делать ничего экстраординарного. Главное, шоу удалось сохранить своё уникальное очарование почти до самого финала, пусть концентрация шуток и особенно удачных серий заметно снизилась. Сериал «Чем мы заняты в тени», несмотря ни на что, остался абсурдным, глуповатым и до невозможности милым — несмотря на огромное количество убийств и периодическую расчленёнку в кадре.

«Чем мы заняты в тени» — самобытный и очаровательный ситком. Через нелепые шутки и несуразных персонажей он рассказывает о сложностях ассимиляции чужаков в обществе, которое с трудом их принимает. По сути, это история об иммигрантах, которые никак не могут вписаться в новый для себя мир — но держатся своих и не забывают о корнях. Единственный совет: постарайтесь не смотреть сериал залпом, потому что это может вызвать пресыщение (юмор там всё-таки специфический). Ну и, конечно, так вы растянете удовольствие — ведь новых сезонов мы уже не ждём.

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