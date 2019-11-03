Что посмотреть из сериалов в ноябре 2019? «Рик и Морти», «Мандалорец» и не только!

Последний месяц осени ознаменуется запуском сразу двух стриминговых сервисов — Disney Plus и Apple TV+ (в России доступен только второй). А значит, нас начнёт накрывать волной контента, среди которого выделяются несколько флагманов: космический вестерн по «Звёздным войнам», альтернативная история о советских космонавтах на Луне и дорогущий постапокалиптический эпос с Джейсоном Момоа. А помимо всего этого — экранизация «Тёмных начал» от HBO и BBC и, конечно, новый сезон «Рика и Морти»!

Мандалорец (The Mandalorian)

Когда и где? С 12 ноября на Disney+

Что? Космический вестерн по «Звёздным войнам»

О чём? О соотечественнике Бобы Фетта, охотнике за головами и стрелке, которого зовут Мандалорцем. Он таскается по Дальним рубежам, выполняя контракты и добивая остатки имперцев. Действие сериала разворачивается спустя пять лет после шестого эпизода — тирания свергнута, но порядок восстановился ещё не во всех уголках Галактики.

Чего ждём? Возможно, лучшего проекта по вселенной «Звёздных войн» в эпоху Disney. За «Мандалорца» отвечает сценарист и режиссёр Джон Фавро, поставивший «Железного человека», «Книгу джунглей» и «Короля Льва». Ему помогали руководитель анимационного подразделения Lucasfilm Дэйв Филони и автор «Тора: Рагнарёк» и «Реальных упырей» Тайка Вайтити. Отменный актёрский состав, включающий Педро Паскаля, Джину Карано и знаменитого режиссёра Вернера Херцога, атмосфера фронтира и бюджет на уровне полнометражных фильмов — у «Мандалорца» есть все шансы стать культовым проектом. Шоу уже продлили на второй сезон. К сожалению, посмотреть сериал легально будет трудно — в России Disney+ пока не запущен.

Рик и Морти, 4 сезон (Rick and Morty)

Когда и где? С 10 ноября на AdultSwim (в России — на канале «2х2» и «КиноПоиске»)

Что? Комедийный фантастический мультсериал, полный троллинга и сарказма

О чём? О приключениях паренька Морти и его деда Рика Санчеса, безумного учёного, который в свои путешествия по другим мирам постоянно тащит внука. Разумеется, это приводит к постоянным неприятностям — от смерти случайных спутников до создания армии клонов и перезагрузки Вселенной.

Чего ждём? Новых приключений на далёких планетах и в иных измерениях. А ещё авторы снова уделят внимание семье Морти. Сначала канал покажет первые пять серий сезона — когда выйдут следующие, пока неизвестно. Судя по названиям, в них стоит ждать отсылок к произведениям «Грань будущего», «Старик и море», «Пролетая над гнездом кукушки», «Закон и порядок» и «Звёздный крейсер „Галактика“». В принципе, и сам этот короткий ролик можно считать отсылкой к «Очень странным делам».

Тёмные начала (His Dark Materials)

Когда и где? С 4 ноября на HBO (в России — на «Амедиатеке»)

Что? Фэнтези-стимпанк. Экранизация книги Филипа Пулмана «Северное сияние» (уже вторая, первой был фильм «Золотой компас»)

О чём? О девочке Лире, которая живёт в альтернативном Оксфорде времён викторианской эпохи. Главное отличие её мира от нашего в том, что у каждого человека есть спутник, воплощающий часть его души в виде животного. Зовут таких «фамильяров» деймонами. Лира узнаёт, что некие жрецы похищают детей ради экспериментов, связанных с Пылью, могущественной мистической субстанцией. Девочке предстоят путешествие на крайний север, встреча с бронированными медведями и ведьмами и полёт на воздушном шаре.

Чего ждём? Ещё одной попытки экранизировать книгу британского фантаста, на этот раз — с учётом ошибок предыдущей. Собрать такой же звёздный состав не вышло (хотя Дафни Кин и Джеймс Макэвой смотрятся отлично), но в остальном сериал обещает быть лучше фильма с Николь Кидман. За счёт расширенного хронометража авторы смогут показать прошлое Лиры и лорда Азриеля, а также уделить внимание второстепенным персонажам. Возможно, в плане визуальных эффектов шоу будет слабее фильма, но, судя по трейлерам, у создателей получилось достойно. В работе над сериалом участвуют HBO и BBC, а производством занимается в том числе студия New Line Cinema, которая создавала первый фильм. Новую экранизацию заранее продлили на второй сезон.

Харли Квинн (Harley Quinn)

Когда и где? С 29 ноября на DC Universe (в России — на «КиноПоиске»). Перенесён с октября

Что? Анимационный супергеройский боевик

О чём? О похождениях Харли Квинн в Готэме. Знаменитая злодейка будет пытаться стать королевой преступного мира, а для этого ей придётся иметь дело со всеми прочими злодеями. В трейлере мелькали Глиноликий, Ядовитый Плющ, Король Акул и, конечно, сам Джокер! Ну и без супергероев не обойдётся.

Чего ждём? Лёгкого, кровавого и не всегда приличного приключения с шутками и драками. Ролик задаёт тон несерьёзной чёрной комедии, и надеемся, что создатели смогли выдержать в подобном ключе все двадцать шесть эпизодов. Харли Квинн ныне на пике: сперва нас ждёт мультсериал, а вскоре выйдут и «Хищные птицы».

Человек в высоком замке, 4 сезон (The Man in the High Castle)

Когда и где? Все эпизоды выйдут 15 ноября на Amazon

Что? Альтернативная история по мотивам одноимённого романа Филипа Дика

О чём? О другом мире, где Германия и Япония победили во Второй Мировой войне, оккупировали США и стали сверхдержавами. Разные силы стремятся заполучить загадочную кинохронику «Когда саранча наестся», которая демонстрирует другой взгляд на то, каким мог быть мир, — в том числе варианты из «нашей» вселенной.

Чего ждём? Войны и революции. И завершения масштабной истории, ведь это последний сезон. Сопротивление вылилось в полномасштабное восстание под знамёнами Джулианы Крейн, а рейхсмаршалу Джону Смиту придётся разбираться с порталом в другую вселенную. Ролик обещает полноценные боевые действия и раскрытие тайн других реальностей.

Принц-дракон, 3 сезон (The Dragon Prince)

Когда и где? Все эпизоды выйдут 22 ноября на Netflix

Что? Эпический фэнтези-мультсериал

О чём? О вражде человеческих стран с волшебными народами. Когда-то люди убили короля-дракона, и считалось, что они уничтожили его яйцо. Но оказалось, что оно сохранилось, а принц-дракон жив. Это яйцо отыскали десятилетний наследный принц Эзран, его старший сводный брат Каллум и эльфийка Райла, которая собиралась убить братьев, но в итоге встала на их сторону — чтобы вместе попытаться объединить враждующие королевства.

Чего ждём? Во втором сезоне авторы сделали акцент на раскрытии мира и ввели нескольких любопытных персонажей, включая загадочного эльфа Ааравоса, одного из ключевых злодеев. Сами авторы говорят, что в летопись мира нынешние события войдут как «эпоха Ааравоса». Текущую историю они хотят завершить за три сезона — значит, нас ждут ответы на многие вопросы и завершение основных сюжетных линий. У команды «Принца-дракона» большие планы: они хотят выпустить как минимум ещё два мультсериала по два сезона, но это зависит от интереса зрителей.

Ради всего человечества (For All Mankind)

Когда и где? С 1 ноября на Apple TV+

Что? НФ-драма, альтернативная история.

О чём? В этом мире «лунную гонку» выиграл СССР, и Алексей Леонов прочитал на Луне речь о ценностях коммунизма. США отстают, но продолжают вкладывать ресурсы в развитие своей программы и в числе прочего отправляют в космос отряд астронавток.

Чего ждём? Драмы о человеческих взаимоотношениях. Да, именно на этом, а не на космических миссиях сосредоточил сюжет Рональд Д. Мур, создатель «Звёздного крейсера „Галактика“» 2004 года. Критики, посмотревшие первые серии, отмечают, что сериал только прикидывается историей о том, как США пытаются перегнать СССР. На самом деле в центре внимания — раскрытие персонажей и утопической Америки, а также тяга человечества к звёздам.

Видеть (See)

Когда и где? С 1 ноября на Apple TV+.

Что? Постапокалипсис

О чём? О человеческом обществе после глобальной катастрофы. Неизвестный вирус погубил почти всё население Земли. В живых осталось два миллиона человек, и все они ослепли. Более того, все последующие поколения тоже рождались слепыми. Цивилизация рухнула почти до первобытного строя, а само утверждение, что люди когда-то могли видеть, теперь считается ересью. Но дети вождя Бабы Восса (Джейсон Момоа) могут видеть, и ему предстоит с этим что-то делать.

Чего ждём? Масштабного фантастического эпоса, очень красивого, очень зрелищного и баснословно дорогого (по данным СМИ — 15 миллионов долларов за эпизод). С одной стороны, команда шоу (включая сценариста «Острых козырьков» Стивена Найта) подошла к работе очень скрупулёзно, заставляя актёров изучать язык тела и не смотреть друг другу в глаза.

С другой, сериал полон странных условностей и глупостей, за которые критики уже успели его обругать. Как тут дерутся? Как путешествуют? Зачем раскраска на лице? Зачем такие вычурные одежды и корона? К тому же авторы чересчур откровенно пытаются сделать из шоу «Игру престолов», привлекая жестокостью и сексом — даже там, где это не слишком уместно.

Ши-Ра и Непобедимые принцессы, 4 сезон (She-Ra and the Princesses of Power)

Когда и где? Все эпизоды выйдут 5 ноября на Netflix

Что? Героическое технофэнтези, мультсериал

О чём? О войне волшебных принцесс с технократической Ордой, стремящейся захватить всю планету Эфирия. Остановить захватчиков может только бывшая кадетка, которая раньше жила и обучалась в стенах тренировочного комплекса Орды, а ныне переметнулась на другую сторону, обретя способность обращаться в защитницу Ши-Ру.

Чего ждём? Эскалации конфликта и больше драмы! В конце третьего сезона Королева Ангелла пожертвовала собой, и теперь её трон занимает дочь — принцесса Глиммер. На девушку сразу наваливается куча проблем, которые надо как-то решать, а для этого всю легкомысленность придётся отбросить. При этом основное противостояние разгорается с новой силой. Правитель Орды Хордак самолично прибыл на фронт и вместе с кошко-девушкой Кэтрой продолжает наступление на территорию принцесс. Судя по ролику, в этот раз остановить нападающих Ши-Ре поможет некая супертехнология.