Мнение: Почему я боюсь за «Ведьмака»

На днях вышел первый полноценный тизер грядущей экранизации «Ведьмака» с Генри Кавиллом в главной роли. Первые анонсы вызывали неподдельный интерес, но сейчас, когда появляется всё больше подробностей, он начинает сменяться тревогой. Несмотря на покровительство самого пана Сапковского (который, очевидно, рассчитывает подзаработать, что ему не удалось в своё время с играми), нет ощущения, что Netflix понимают, о чём были книги польского мэтра. Или они всё прекрасно понимают, но отчаянно пытаются скрыть это от западной публики, для которой мрачное славянское фэнтези может стать культурным шоком.

Ещё когда в Сеть просочились первые кадры с нильфгаардцами в костюмах «от Валентина Юдашкина или кого похуже», возникло ощущение, что эта интерпретация «Ведьмака» будет опираться на наработки Тарсема Сингха («Запределье», «Белоснежка: Месть гномов», «Клетка»). После трейлера ощущение только усилилось. Магички, похожие не на царственных особ, тратящих массу сил на поддержание красоты и женственности, а на посетительниц ночных клубов. Декорации как из офиса какой-нибудь злодейской корпорации, парадные доспехи…

Я очень тепло отношусь к работам Сингха, особенно к «Войне богов», но в данном случае вся эта шелуха кажется неуместной. По тизеру мир «Ведьмака» выглядит скорее гламурной вечеринкой, чем страдающим средневековьем.

Кроме того, в ролике и не пахнет средневековым славянским фэнтези. Стрыга — просто нагромождение плоти. На серебряной цепи Геральта, которую он использует в борьбе с упырицей, не хватает разве что логотипа Apple. Согласен, такая конструкция наверняка отлично наматывается на монстра при ударе, но не могу представить мастера, который в условиях средневековья создал бы такое. А дриады (в трейлере говорится об эльфах, но по контексту сцены они соответствуют именно дриадам из книжного цикла) и вовсе похожи на африканское племя!

В тизере не промелькнуло ни одного ощутимо славянского лица, не показали ни единой хаты, ни одного завялящего лешего или полуденницы! Визуально перед нами типичная фэнтезийная западная Европа с нагромождениями анахронизмов в деталях, особенно относящихся к чародейкам, — с Prada и Gucci вместо сапожек из кожи василиска. Не случайно фанаты создали «ремейк» трейлера с кадрами из «Трудно быть богом» Германа. Вот уж где грязь, тлен, натурализм и никаких намёков на гламур!

Появление темнокожей актрисы в роли верховной дриады тоже наводит на некоторые размышления. Сразу видно, что Netflix продолжает держаться курса на репрезентацию. Но книги Сапковского как раз таки о расовой нетерпимости! Там злобная чернь угнетает краснолюдов, а эльфы-партизаны устраивают террористические акты, вырезая целые поселения. Не похоже, чтобы у Netflix хватило духу изобразить тлеющий геноцид и ужасы войны с Нильфгаардом, по сравнению с которыми «Игра престолов» — сериал про Дашу-путешественницу.

Польша — это страна, где стояли нацистские концлагеря, и эта незаживающая рана нашла воплощение в книгах Сапковского. Но это явно не тот материал, который обычно показывает Netflix. Одно дело — любой ценой запихнуть в сериал актёров с определённым цветом кожи, чтоб получить одобрительные отзывы. Совсем другое — погрузиться на самое дно котла с ненавистью и показать, что он заполнен кровью.

Печаль вызывают и образы героев. Кавилл всё ещё выглядит как Супермен в парике. И это крадёт для меня ещё одну важную составляющую книг. Цикл Сапковского — это история о кризисе мужчины за сорок, с головой погружённого в работу и не способного распутать клубок отношений, который он много лет вязал, чтобы не допустить настоящих перемен в своей жизни. Кавилл в кадре какой-то слишком необстреляный — кажется, будто он даже моложе, чем в последней «Миссии: Невыполнима». Возможно, стоило подобрать более возрастного актёра (Генри всего 36), а может, необходимо лучше ставить задачу гримёрам. Так или иначе, тизер с ходу рушит одну из важнейших черт персонажа.

Кроме всего прочего, за Кавилла-Супермена подсознательно трудно переживать — он уязвим только для вил из криптонита. А Геральт, хоть и мутант с огромным боевым опытом, всё время ходит на грани и зачастую вырывает победу буквально чудом. Даже первая книга начинается с того, что он огребает от стрыги, поскольку начинает потихоньку терять свои рефлексы.

Йеннифэр же пока какая-то неопределённая. Но тут по трейлеру судить не стоит — в книге её описывали как не очень красивую, но при этом невероятно магнетическую личность. Она должна излучать запредельную женственность, и тут уже никакие стилисты-гримёры не помогут — весь груз этой роли ложится на плечи актрисы.

Я бы не сказал, что она похожа на ту женщину, что я представлял себе при чтении книг, и уж точно она мало напоминает роскошную красотку из игры. Но книжному описанию она хотя бы формально соответствует. И это реальный шанс для Чалотры прогреметь на весь мир — роль сложная, и именно как Йеннифэр её запомнят на ближайшие годы.

А вот кто уже по трейлеру попал в образ — это Цири. Фрейя Аллан в каждом кадре смотрится настоящей «принцессой со странностями» — именно такой Цирилла начинала свой путь в книгах о ведьмаке. Тут без всякого грима понятно, что перед нами девушка с неслабым магическим даром и явно непростым будущим — лучший выбор на эту роль невозможно представить. Фрейя Аллан крадёт каждый кадр тизера и, вероятно, станет главной звездой сериала. Пожалуй, даже если мои худшие ожидания сбудутся, я буду смотреть «Ведьмака» только из-за неё.

Трейлер показал, что Netflix снимает типичный Netflix. Они тщательно пережёвывают оригинальный материал, чтобы выплюнуть в открытые клювики западного зрителя удобоваримую кашицу из привычного и понятного. По крайней мере, промо-компания отчаянно пытается дать миру именно такую картину.

Возможно, за ширмой из моложавого Геральта, гламурных чародеек и дриад с африканскими корнями спрятан оригинальный мир славянского фэнтези, полный грязи, страданий и ненависти, который до поры скрывают от зрителя, чтобы не отпугнуть его от экранов. Хочется верить, что перед нами хитрый план по спасению исходного материала Сапковского, к которому избалованные западные зрители могут оказаться не готовы. Очень хочется… но пока решительно не получается.