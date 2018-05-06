В последнюю пару месяцев интересных фантастических новинок столько, что становится сложно их всё отслеживать — не говоря уже о том, чтобы читать. Впрочем, у каждого фантастического жанра или направления имеется своя целевая аудитория. Ну а наша задача — особо отметить те новинки, которые выделяются из общей массы — по нашему разумению на них стоит обратить особое внимание.

Научная фантастика

Лоис Макмастер Буджолд

«Адмирал Джоул и Красная королева»

Корделия, вдовствующая графиня Форкосиган и вице-королева Сергияра, не намерена посвящать остаток дней скорби по любимому человеку и работе, которая эту скорбь заглушает. Она собирается круто изменить свою жизнь и направить энергию в другое русло. Возможно, в этом Корделии поможет её давний друг, блестящий адмирал Джоул?

Что нас ждёт: очередной роман знаменитой «барраярской» серии, который западные критики встретили весьма прохладно. Главная претензия — отсутствие яркого сюжета. Впрочем, фанатам серии, наверное, доставит удовольствие хотя бы просто очередной визит в полюбившийся мир.

Роберт Чарльз Уилсон

«Слепое озеро»

Гигантские телескопы на орбите Юпитера и квантовый интеллект на Земле позволили заглянуть в глубины Галактики и постоянно наблюдать за двумя населёнными мирами. Внезапно в одном из огромных центров обработки данных объявляется карантин. После этого в научном городке «Слепое озеро» начинают происходить события, которые полностью изменят представления человечества о космосе…

Что нас ждёт: традиционная «твёрдая» НФ с упором на типичные для этого направления фантастики темы вроде квантовых технологий, искусственного разума, истории жизни во Вселенной, контакта с инопланетянами. И типичное для канадского писателя, автора знаменитого «Спина», внимание к судьбам «маленьких» людей вроде семьи и друзей необычной девочки Тэсс. Роман выиграл канадскую премию «Аврора», был номинантом «Хьюго» и ещё нескольких наград.

Фэнтези

Мария Семёнова

«Братья. Книга 2. Царский витязь. Том 1»

Немало лет прошло с чудовищной Беды, когда мир погрузился в холод. Чертоги вождей спрятались в глубине, согретой теплом земных недр, беднота осталась мёрзнуть на поверхности… В чужой семье, в глухой деревушке вырос чудом спасённый царевич Светел, наследник некогда могущественной империи. И когда сравнялось ему пятнадцать, отправился парень искать пропавшего без вести любимого сводного брата Сквару.

Что нас ждёт: вторая книга цикла «Братья», который многие поклонники Семёновой уже поспешили поставить в один ряд с её знаменитым «Волкодавом».

Андрей Белянин

«Честь Белого Волка»

Дочь главного героя сбегает из дома драться с инеистыми великанами и гонять драконов. Супруга Хель, она же Смерть, заходит в гости без предупреждения. А тут ещё местный король умоляет спасти его. Героя предают, пытаются убить, а затем к стенам его замка подходит чёрный драккар, сделанный из ногтей мертвецов…

Что нас ждёт: четвёртый роман цикла «Граничары» — авантюрного фэнтези с «семейным» оттенком от популярного отечественного писателя.

Диана Уинн Джонс

«Всплеск внезапной магии»

Многие века маги Арта — цивилизации из параллельной вселенной — воровали с Земли идеи и технологии, манипулируя событиями и провоцируя катастрофы. В какой-то момент под угрозой оказалось само существование Земли! Противостоять этому способно только Кольцо — тайное общество земных ведьм и колдунов, посвятивших себя борьбе за интересы человечества.

Что нас ждёт: английская писательница заслуженно считается предшественницей Джоан Роулинг как самый популярный автор детско-юношеского фэнтези вроде цикла «Миры Крестоманси» или романа «Ходячий замок». Но роман 1992 года «Всплеск внезапной магии» относится к числу редких её книг для более взрослого читателя.

Феликс Гилман

«Восхождение Рэнсом-сити»

Доктор психологии Лив Альверхузен оказалась между двумя силами, случайно став обладательницей тайны, способной изменить мир. Однако основной герой в романе другой — это гениальный изобретатель-авантюрист Гарри Рэнсом, который мечтает создать город-утопию, где каждому найдётся своё место.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Полумир» — очень нестандартного фэнтези, действие которого разворачивается в мире, напоминающем необычную вариацию американского Дикого Запада.

Брайан Стейвли

«Клинки императора»

Император Аннура убит, и его детям предстоит раскрыть заговор и попытаться спасти государство от развала. Но для начала им надо хотя бы собраться вместе — принц Каден находится в далёком монастыре, где изучает боевые искусства, принц Валин пытается уцелеть среди бойцов самого элитного полка империи, а принцесса Адер, ставшая министром финансов, с головой погружена в дворцовые интриги.

Что нас ждёт: первый роман трилогии «Хроники разрушенной империи», лауреат премии Дэвида Геммела 2015 года за лучший дебют. Очередное увлекательное фэнтези с очень тёмным оттенком.

Кевин Хирн

«Проклятый»

Аттикус О‘Салливан, последний из друидов, собирается подписать выгодное соглашение с колдовским ковеном, однако внезапно количество злобных ведьм в Темпе увеличивается в четыре раза за одну ночь. У Аттикуса и так забот хватает, но придётся ему отвлечься на охоту за ведьмами…

Что нас ждёт: второй роман из цикла городского фэнтези «Хроники железного друида», который выглядит гораздо удачнее первой части. И события разнообразнее, и герои поинтереснее — а главное, в романе ещё больше изобретательной авторской фантазии и приятного юмора.

Мари Бреннан

«Тропик Змеев»

Спустя три года после своего судьбоносного путешествия в горы Изабелла отправляется в новую экспедицию — на охваченный войной эриганский континент. Там девушку ждёт множество опасностей, но ради изучения драконов молодая аристократка готова на всё!

Что нас ждёт: вторая часть «Записок леди Трент» — симпатичной стилизации под автобиографию леди из псевдовикторианского мира, где существуют драконы. Как и в первом томе, новая книга качественно иллюстрирована.

Хоррор и мистика

Ричард Лаймон

«Луна-парк»

В маленьком калифорнийском городке находится парк развлечений — излюбленное место отдыха молодёжи, которое оккупировала куча отвратительных бродяг. Группа подростков решает вышвырнуть захватчиков, прибегая для этого к довольно жестоким мерам. Противостояние резвых детишек и наглых бомжей оборачивается кровавым кошмаром, тем более что в него вмешивается «третья сила». И она — нечеловеческая…

Что нас ждёт: роман одного из современных мэтров хоррора Ричарда Лаймона впервые вышел почти тридцать лет назад. Творчество Лаймона считается классикой сплаттерпанка — особого подвида хоррора, где саспенс сочетается с очень кровавыми сценами.

Мэтт Рафф

«Страна Лавкрафта»

Действие разворачивается в 1954 году, когда только что вернувшийся с Корейской войны молодой афроамериканец Аттикус Тернер пытается разыскать внезапно исчезнувшего отца. Поиски приводят его в глушь Новой Англии, где Аттикус сталкивается с проявлениями чёрной магии. А ещё молодой герой узнаёт правду о себе и своём далёком предке Тите Брейтуайте, могущественном колдуне из городка Ардхэм.

Что нас ждёт: роман нестандартного американского писателя Мэтта Раффа, получивший в минувшем году премию «Индевор», а также номинированный на «Локус» и Всемирную премию фэнтези. Книга написана в ретро-стиле и напоминает гибрид рассказов Уильяма Фолкнера об американском Юге с классическим хоррором эпохи палп-фикшен.

Пьер Дюбуа

«Зловещая энциклопедия привидений»

Привидений не нужно путать с призраками — это не одно и то же! Ведь призраки обитают на чердаках, в домах, развалинах или даже на открытом воздухе, а вот приведения рыдают, воют, гремят цепями исключительно в подвалах и подземельях.

Что нас ждёт: В эту книгу вошли не просто сухие подборки фактов и мифов. Скорее, это очень разнообразные литературные произведения — страшные рассказы, ироничные миниатюры и даже стихотворения. Ну и, конечно, нельзя не восхититься шикарным оформлением — множеством красочных иллюстраций в готическом стиле от художников Элиан Блэк’мор и Карин-М.

Пьер Дюбуа считается выдающимся специалистом по эльфам — он написал два объёмных труда на эту тему. А недавно француз взялся за потусторонний мир. В прошлом году издательство «Рипол» уже выпустило его «Очень страшную энциклопедию призраков».

Юношеская фантастика

Вадим Панов

«Непревзойдённые. Путешествие в Тёмные Земли»

Все согласны с тем, что хуже места, чем Некрополь Армии Тьмы, отыскать на карте Прелести невозможно. Чёрное пятно, оставленное королевой Гнил, уродовало прекрасную землю, порождая мрачные и зловещие легенды. Но именно в Некрополь пришлось отправиться последней Непревзойдённой, чтобы спасти похищенную сестру…

Что нас ждёт: Четвёртый роман подросткового цикла «Непревзойдённые» — о волшебной стране Прелести и населяющих её необычных существах.

Джозеф Дилейни

«Ученица Ведьмака»

Том Уорд больше не ученик — теперь он настоящий ведьмак, единственный человек, который способен защитить страну от тёмных сил. Но Тому только семнадцать, и люди ему не слишком доверяют. А тут ещё к нему в ученицы навязывается девочка Дженни, хотя о ведьмаках-женщинах никто никогда и не слыхивал!

Что нас ждёт: первый роман трилогии «Хроники звёздного меча» из весьма объёмного цикла «Ученик Ведьмака».

Кендари Блэйк

«Три тёмные короны»

Раз в поколение в королевской семье рождаются тройняшки с равными правами на корону. Все они обладают магией. Мирабелла способна вызвать пламя или шторм. Катарина — отравительница, может отправить на тот свет любого, у неё же самые смертельные яды вызывают только лёгкую боль в желудке. Арсиноя повелевает флорой и фауной. Королевой может стать только одна, потому сёстры должны сразиться за трон. Победительница получит корону, проигравшие умрут.

Что нас ждёт: Кендари Блейк известна у нас по дилогии юношеской мистики «Анна», новый же роман писательницы «Три тёмные короны» открывает одноимённый фэнтезийный цикл для юношества.

А.Г. Говард

«Принц Зазеркалья»

Выжив в смертельной схватке, Алиса Гарднер решает спасти оба своих мира: и людей, и подземных жителей. Даже если для этого придётся вызвать Красную Королеву на последнюю битву… и даже если единственный путь в Страну Чудес лежит через Зазеркалье, параллельное измерение, полное мутантов и бродячих потусторонних созданий.

Что нас ждёт: заключительный роман трилогии «Магия безумия», гибрид юношеского фэнтези с хоррором про осовремененные приключения девочки Алисы в смертельно опасной Стране чудес.

Эйко Кадоно

«Ведьмина служба доставки»

Юной ведьме Кики исполнилось тринадцать, а это значит, что пришло время начинать самостоятельную жизнь. Выбрать город, где нет других ведьм, найти дело по душе, — и научиться справляться с трудностями. Кики решает поселиться в большом приморском городе Корико, где о ведьмах едва слышали. Теперь ей нужно зарабатывать на жизнь, но Кики в совершенстве освоила только полёты на метле да болтовню со своим чёрным котом Дзидзи. Потому юная ведьма решает открыть служба доставки!

Что нас ждёт: первый роман одноимённого цикла, известного по аниме-экранизации Хаяо Миядзаки. В 2014 году вышел и полнометражный художественный фильм. Всего в цикле шесть книг.

Лэйни Тейлор

«Мечтатель Стрэндж»

Юный Лацло Стрендж, сирота и библиотекарь, одержим мифическим потерянным городом Плач. Но как отправиться на поиски без отважного спутника? Лацло удачно подворачивается герой по имени Богоубийца, и он готов ухватиться за этот шанс, несмотря на опасности.

Что нас ждёт: первый роман довольно необычного юношеского приключения. Правда, продолжения придётся подождать — вторая часть ещё даже на английском не вышла.

Лора Себастьян

«Принцесса пепла»

Юная Теодосия в один день лишилась семьи, трона и даже своего имени. Её мать, Королеву пламени, убили, а страну завоевали. Девушка же стала пленницей, которую все называют Принцессой пепла. Оказавшись во власти жестокого императора, Теодосия пытается выжить, что нелегко — ведь за малейшую провинность её сурово наказывают. Но однажды Теодосию решает восстать…

Что нас ждёт: первый роман трилогии о Принцессе пепла. Совсем юная героиня книги в своей борьбе делает ставку хитрость и изворотливость, так что поклонники интриганского фэнтези будут довольны.

Магический реализм

Мэтт Рафф

«Злые обезьяны»

Джейн Шэрлотт арестована по обвинению в убийстве. Она заявляет полиции, что работает на секретную организацию, которая борется со Злом. Доктора в психиатрической клинике должны выяснить, сошла ли она с ума, просто лжёт, или ведёт какую-то странную игру…

Что нас ждёт: параноидальный триллер с упором на психологию от автора нашумевшего романа «Канализация, газ и электричество».