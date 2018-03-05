«Метабароны»: действительно великая сага Ходоровски

Метабароны — клан лучших воинов в галактике. Каждый метабарон проходит инициацию, во время которой отец калечит его и заменяет часть тела киберпротезом. И каждый метабарон должен убить отца в ритуальном поединке, чтобы занять его место… Два робота-слуги присматривают за замком последнего метабарона, пока хозяин в отлучке, и от скуки один начинает рассказывать другому увлекательную историю этого клана.

La Caste des Méta-Barons Жанр: космическая опера

Сценарист: Алехандро Ходоровски

Художник: Хуан Хименес

Выход оригинала: Humanoides, 1992–2003

Издательство: fanzon, 2017

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Имя чилийца Алехандро Ходоровски обычно сопровождается словами «режиссёр, который чуть было не снял «Дюну», а также «авангардист», «сюрреалист» и «любитель расширять сознание». Он снял полные галлюциногенного бреда и символизма фильмы вроде «Святой горы» и «Крота». Чего, казалось бы, надо ждать от его комиксов (вернее, BD: хотя оба создателя латиноамериканцы, «Метабароны» — комикс французский)? Всё того же, потока сознания с претензией на философию?

А вот и не дождётесь! Этот цикл графических романов — никакой не сюрреализм и не имеет ничего общего с фильмами Ходоровски. Это брутальная космическая опера, семейная сага о четырёх поколениях клана смертоносных наёмников, полная крови и смерти, драмы и предательства, секса и головокружительных поворотов сюжета.

Если с чем и можно сравнивать «Метабаронов», то со вселенной Warhammmer 40,000 с её зашкаливающим пафосом, гротескной жестокостью, анахронизмами и почти пародийной суровостью героев. И, конечно, с «Дюной» — с её интригами великих домов, беспощадной евгеникой, стоическим фанатизмом и сильными женщинами. Кстати, те, кто знаком с черновиками Ходоровски к неснятой «Дюне», заметят, что в «Метабаронах» он воплотил кое-какие задумки для фильма.

Не поймите неправильно: этот комикс, конечно, очень необычен. В каком-то смысле он куда более странный и безумный, чем банальный сюрреализм с его «логикой сна» и изгибами реальности. Просто безумие «Метабаронов» — другого порядка. Комикс запросто отвергает все каноны и табу привычной нам культуры, со злорадным хихиканьем обманывает любые ожидания… но при этом обладает стройным и понятным сюжетом. Можно даже сказать «логичным», только логика тут действует, скажем так, шекспировская и гомеровская — логика эпоса и драмы высоких страстей.

Каждый раз, когда герои делают выбор, ими движут не выгода или интересы, а стремление к величию, соблюдению традиций и… смерти. Смывать позор — так только кровью! Полюбить — так королеву! Страдания? Давайте их сюда побольше, метабарон покажет вам пример стоицизма! Метабароны во многом похожи на самураев из японского кино, готовых принять свою смерть с той же лёгкостью, что и чужую. Причём это касается и их жён — к ним у Ходоровски своеобразное отношение, которое трудно измерить современной моралью. В этом феодальном, по сути, мире они не равны метабаронам, но внимания им уделяют не меньше, а их влияние на сюжет порой даже больше, чем у мужчин.

Цикл буквально состоит из неожиданных сюжетных поворотов, которые не перестают удивлять, даже когда вы освоитесь с брутальной моралью этого мира. Ходоровски всегда идёт по пути максимальной страсти, максимально острого конфликта, запросто раздвигает законы вселенной и пределы возможного, если это поможет повысить напряжение и поразить вас. Не раз вы воскликнете: «А что, так можно было?», но не с возмущением, а с изумлением: вот же даёт автор, до чего додумался! Что-о-о, человеку можно заменить протезом голову? А потом ещё раз заменить? Тут существует переселение сознаний? И клонирование? Стоп, рассказчики теперь вмешиваются в события?! Отсыпьте мне того же зелья!

Прибавьте к этому, что Ходоровски напрочь не признаёт никаких табу на насилие и сексуальные темы. Его ничто не останавливает, когда нужно ввести в сюжет, например, инцест или гермафродитов. До визуальной порнографии, правда, дело не доходит: эротика в «Метабаронах» целомудреннее, чем, скажем, в манге «Призрак в доспехах». Зато на кровищу и расчленение создатели не поскупились. Маркировку «18+» двухтомник отрабатывает с лихвой. Достаточно вспомнить, что каждый метабарон по традиции обязан потерять часть тела. И не рассчитывайте, что художник хоть раз оставит это событие за кадром!

Вообще рисунок Хуана Хименеса очень реалистичен и детален. Он не всегда «комиксный» в привычном нам американском понимании: многие кадры выглядят как готовые обложки к фантастическим книгам. Яркие цвета, выразительная мимика, вычурные костюмы, старинные доспехи, футуристическая техника и биомеханический дизайн в духе Гигера — вот из чего состоит мир «Метабаронов». Разглядывать его не менее интересно, чем читать про него.

Благодаря издательству fanzon этот шедевр BD наконец-то вышел на русском в полном объёме. Прежде за его выпуск пыталось взяться казахское издательство Talking Head, но их возможностей хватило только на первую главу, изданную отдельным томом. Теперь же на русском вышел весь основной цикл из восьми глав (в двух сборниках). Новый перевод, который сделал наш постоянный автор Алексей Мальский, исправил многие недочёты старого, который делался, похоже, с английского, а не оригинального французского (к примеру, метабарон Отон, может, и великий, но Ходоровски явно имел в виду «прапрадед»).

Во второй том вошли и приложения Ходоровски, которые многое разъясняют о мире, об истории создания комикса и о подтексте, который в него вложен. Да, в отличие от того же Дэвида Линча, Алехандро хочет, чтобы вы его поняли.

Так что российским любителям комиксов, особенно ярких и необычных, теперь можно — и нужно! — оценить «Метабаронов» в полной мере. Ведь, хотя позже у него и появились продолжения, основной цикл — вполне себе законченная история. И финал у него не менее неожиданный, чем всё остальное.

Итог: Драма! Кровь! Секс! Интриги! Непредсказуемый, но стройный сюжет! Мораль древнего эпоса и страсти Шекспира! «Метабароны» — один из самых необычных, вызывающих, непредсказуемых и значимых BD, когда-либо выходивших на русском.

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