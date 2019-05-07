Последний месяц весны, преддверие летнего отдыха — немудрено, что в этом месяце так много новинок для детей и юношества. Каникулы на носу! Хотя и для взрослых читателей в майские деньки найдётся немало интересного — от Алексея Пехова до Робин Хобб.

Самые интересные новинки книжного рынка — в нашем очередном ежемесячном дайджесте. Читайте больше!

Научная фантастика

Джон Скальци «Крушение империи»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2019 4

Открыв Поток, особое поле, позволяющее путешествовать по Вселенной, человечество распространилось по бесчисленным мирам. Возникла Взаимозависимость, империя, в основе которой — доктрина о том, что ни один форпост человечества не способен выжить без остальных. Однако когда становится ясно, что Поток пребывает в движении и, возможно, разделит населённые людьми планеты навсегда, три человека — учёный, звездолётчик и императрица — пытаются выяснить, можно ли спасти хоть какую-то часть готовой рухнуть межзвёздной империи.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Взаимозависимость», масштабной космической оперы от одного из ведущих мастеров этого направления. В прошлом году роман получил премию журнала «Локус» как лучшая НФ.

Кристофер Прист «Фуга для темнеющего острова»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2019 6

Всего за четыре дня Африка, раздираемая враждой племён и конфессий, превратилась в радиоактивную пустошь. Десятки миллионов беженцев на катерах, кораблях и лодчонках хлынули в страны Европы в поисках спасения. В Англии, где пришедшее к власти праворадикальное правительство пытается справиться с экономическим кризисом, беженцы встречают прямо-таки ледяной приём. ООН, Красный Крест и прочие гуманитарные миссии бессильны. Чернокожие пришельцы начинают самовольно занимать дома обычных британцев, оружие свободно ходит по рукам, и вот уже ненависть цветёт пышным цветом и из глубин средневековья выплывает кровавое «мы — они»…

Что нас ждёт: роман 1972 года, который ныне уже почти не выглядит фантастикой. Это роман-предупреждение о возможности нового пришествия фашизма, вызванного тревогой европейцев по поводу нашествия беженцев из стран третьего мира.

Ханну Райаниеми «Страна вечного лета»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2019 9

С момента открытия жизни после смерти Британская империя вобрала в свои пределы Летоземье, метрополис для недавно умерших. Но Британия не единственный претендент на власть в этой жизни и в следующей. У Советов есть шпионы в Летоземье и технологии, чтобы построить собственного бога. Агент MI6 Рэйчел Уайт вышла на след одного из советских «кротов», однако у шпиона есть высокопоставленные друзья, и чтобы задержать его, ей придётся играть не по правилам. Но как поймать человека, который уже мёртв?

Что нас ждёт: причудливый гибрид дизельпанка и стимпанка, действие которого происходит в конце 1930-х, в альтернативной реальности, где человечество нашло путь в загробный мир.

Роман Злотников «Швейцарец. Лучший мир»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2019 21

Наш современник Алекс Штрауб, обретя возможность перемещаться в прошлое, неоднократно пытался сделать будущее лучше. Однако герой не смог предотвратить ни Великую Отечественную, ни перестройку. Но главное — не сумел спасти собственную семью. В третьей книге цикла Алекс вновь отправляется в прошлое, на сей раз с грандиозным замыслом — совершить «ход конем» и перенести в будущее самого товарища Сталина. Может быть, это поможет переломить упрямый ход истории?..

Что нас ждёт: третий роман цикла «Швейцарец», довольно нетипичной попаданческой истории, у героя которой, несмотря на все усилия, ничего не получается изменить.

Фэнтези

Алексей Пехов «Талорис»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2019 11

Некогда прекрасный Талорис, город на краю мира, теперь полон мрачных тайн и чудовищ. Именно там произошёл Катаклизм, расколовший Единое королевство и завершивший эпоху. В мире успели давно забыть об этом. Люди погрязли в войнах и интригах, они не желают видеть то, что пробуждается на Талорисе спустя сотни лет. Шерон, Мильвио, Дэйт и Лавиани продолжают свой путь, спеша за синим и белым пламенем, говорящим им о том, что стоит вспомнить прошлое, пока не стало слишком поздно…

Что нас ждёт: третий роман цикла «Синее пламя», героического фэнтези о мире после магической катастрофы. Герои цикла продолжают поиски древнего знания, способного возродить цивилизацию.

Робин Хобб «Странствия Шута»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2019 8

Чуть не убив старого друга Шута и обнаружив, что его дочь похищена, Фитц Чивел Видящий жаждет крови. И кто совершит сокрушительное возмездие лучше, чем прекрасно обученный и смертоносный бывший королевский убийца? Фитц долгие годы не применял своё мастерство, но, овладев такими умениями, их не так легко забыть. И нет никого опаснее человека, которому нечего терять…

Что нас ждёт: второй роман трилогии о Фитце и Шуте, входящей в цикл «Мир Элдерлингов». Герои увлечённо предаются душевному мазохизму — так что поклонники Хобб будут в восторге.

Аннетт Мари «Алая зима»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2019 18

Эми — камигакари. В считаные месяцы её жизнь в качестве смертной девушки подойдёт к концу, и она станет сосудом для божества. Эми тщательно оберегают от тех, кто стремится её уничтожить, а сама она без устали готовит разум, тело и душу для единения с богиней. Широ — ёкай, земной дух, враг богини, с которой вскоре сольётся Эми. Каждый его шаг окутан тайнами, а в рубиновых глазах блестит лукавство. Однако Эми спасла ему жизнь, и теперь, пока долг не отплачен, Широ в её распоряжении…

Что нас ждёт: первый роман трилогии «Алая зима», ориентального фэнтези, основанного на японской мифологии.

Антология «Книга магии»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2019 2

Волшебники, чародеи, сверхлюди, обладающие воинственным, а порой и склочным характером и ведущие весьма странный образ жизни… Последний сборник Гарднера Дозуа (1947–2018), одного из величайших редакторов и энтузиастов фантастики, расскажет читателю о Джеке-попрыгунчике, неуловимом грабителе, попавшем в неожиданную ловушку; о последних днях Умирающей Земли; о противостоянии Севера и Юга США, в котором ярчайшую роль играет магия; о том, почему нельзя связываться с высшими силами, и о многом, многом другом.

Что нас ждёт: 17 специально написанных для антологии рассказов о разных проявлениях магии. Среди авторов Робин Хобб, Том Холт, Джон Краули, Тим Пауэрс, Гарт Никс, Элизабет Бир, Леви Тидхар, Кейт Эллиот, Скотт Линч.

Мистика и хоррор

Кристофер Голден «Арарат»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2019 1

Жених и невеста, звезды ютуба, ведущие туристический видеоблог, совершают восхождение на гору Арарат в Турции, чтобы снять репортаж о древней пещере. Достигнув цели, герои вскоре понимают, что перед ними — знаменитый Ноев ковчег. Вместе с археологами они находят нишу с необычным гробом, внутри которого лежит омерзительное рогатое создание. Из-за снежной бури люди оказываются в ловушке на высоте тысяч метров на склоне труднодоступной горы. И они в пещере не одни…

Что нас ждёт: мистический триллер о приключениях в горах, которые быстро оборачиваются пугающим кошмаром библейского размаха. Роман — лауреат премии Брэма Стокера 2017 года.

Александра Бракен «Жуткая история Проспера Реддинга»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2019 3

Проспер Реддинг был обыкновенным парнем, пока не узнал о демоне внутри себя. Оказалось, прапра-сколько-то-там-прадедушка Проспера заключил, а затем разорвал контракт с демоном, который меняет удачу на вечное рабство. А теперь злой дух пробудился с одной целью: уничтожить семью, обязанную ему успехом и предавшую его. У Проспера всего несколько дней, чтобы преодолеть проклятие и изгнать Аластора обратно в царство демонов.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Жуткая история Проспера Реддинга» — история о предательстве и мести, о старых обидах, передаваемых из поколения в поколение. Можно ли до конца исправить причинённое зло, выйти из замкнутого круга? Или Проспер и Аластор обречены на вечное повторение?

Детско-юношеская фантастика

Патрик Несс «И небом нам был океан»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2019 10

Гордые киты из стаи Батшебы живут охотой, сражаясь с миром людей в нескончаемой войне. Однажды они атакуют корабль, качающийся на поверхности Бездны, ожидая лёгкой добычи, и вместо этого нападают на след легенды, монстра — если не самого дьявола. Непреклонный Капитан пускается в погоню — и начинается последняя охота, которая навсегда изменит миры и китов, и людей.

Что нас ждёт: внецикловый роман от знаменитого автора юношеского фэнтези, в оригинальной форме переигрывающий сюжет легендарного «Моби Дика» Германа Мелвилла.

Диана Уинн Джонс «Сказки Города Времени»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2019 19

Временной Город, построенный в далёком будущем, служит для надзора за историей, пока не начинает распадаться. Два мальчика, решив спасти ситуацию, думают, что ключ ко всему — юная Вивиан Смит, которую они похитили с британской железнодорожной станции в начале Второй мировой войны. Вот только герои оплошали — выкрали не того человека! Но теперь Вивиан ничего не остаётся, кроме как помочь восстановить Город.

Что нас ждёт: роман 1987 года от знаменитой английской писательницы, которая была главным автором книг для юношества до появления Джоан Роулинг.

Эдуард Веркин «Звездолёт с перебитым крылом»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2019 17

Лето, начало 1980-х, маленький советский городок. Компания подростков беззаботно проводит каникулы и случайно знакомится со своими сверстниками, братом и сестрой, явно не местными, которые довольно странно себя ведут. Просто со скуки желая узнать, в чем дело, герои оказываются замешаны в совершенно фантастическую историю.

Что нас ждёт: достойный фантастический триллер в атмосфере «советского детства». Сокращённая версия этой повести ранее печаталась в журнале «Октябрь» (в июньском номере за 2016 год), но полный вариант публикуется впервые.

Рик Риордан «Девять из девяти миров»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2019 14

Цикл о Магнусе Чейзе завершён, однако у его поклонников есть возможность узнать о дальнейшей судьбе полюбившихся героев. Пока Магнуса нет рядом, его друзья постоянно попадают в переделки, связанные с великанами, монстрами и богами. Смогут ли юные герои предотвратить Рагнарёк?

Что нас ждёт: сборник повестей, дополняющих популярный цикл «Магнус Чейз и боги Асгарда».

Рошани Чокши «Золотые волки»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2019 7

Париж, 1889 год. Охотник за сокровищами Северин Монтань-Алари получает предложение от древнего общества, Вавилонского Ордена, найти старинный артефакт. Северин собирает пёструю команду — инженера с кучей долгов, бездомного историка, танцовщицу с тёмным прошлым. Вместе они будут искать артефакт, который может изменить мир, — если они уцелеют.

Что нас ждёт: юношеский конспирологический триллер, первый роман одноимённого цикла.

Джонатан Мэйберри «Гниль и руины»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2019 16

Страну поглотил зомби-апокалипсис. Бенни Имуре предстоит найти смысл жизни среди хаоса и разрухи. Когда подругу Бенни похищает местная банда, которая отдаёт людей на съедение зомби ради развлечения, парень решает во что бы то ни стало спасти девушку и наказать преступников. Но в мире, где каждый шаг может стоить жизни, не уцелеть в одиночку. Приходится звать на помощь старшего брата, с которым Бенни не ладит. Сумеют ли братья пройти через ад на земле? Ведь иногда даже зомби человечнее людей, готовых разорвать тебя на куски ради наживы.

Что нас ждёт: первый роман цикла о Бенни Имуре, номинант премии Брэма Стокера. Автор цикла — довольно любопытная личность: он мастер джиу-джитсу (с 2004 года введён во всемирный Зал славы боевых искусств), сочиняет комиксы для Marvel и киносценарии, пишет фэнтези, книги про вампиров и зомби.

Джей Кристофф «Репликант-13»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2019 13

В постапокалиптическом мире, в гигантской пустыне под радиоактивным небом, продолжается жизнь — и где-то там, на свалке, спрятаны смертельные секреты. Однако Ив не до чужих тайн — у неё свои заботы. Робот-гладиатор, над которым она трудилась полгода, случайно был уничтожен, и последние сбережения потеряны. Но неожиданно всё меняется — и вот уже Ив в компании робота, собачки-киборга и лучшей подруги рассекает пустыню, гоняясь за тайнами, которые нужно выведать, чтобы выжить.

Что нас ждёт: первый роман постапокалиптического цикла «Репликант» от автора очень популярных юношеских книг.

Кристин Террилл «Все наши вчера»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2019 20

У Марины есть всё: деньги, популярность, светлое будущее. У Эм нет ничего: она заключена в камере на тайной военной базе. И при этом Марина и Эм — один человек. Эм должна отправиться в прошлое и предотвратить ужасные события в будущем, из которого она сбежала. Правда, у её альтер эго другие планы…

Что нас ждёт: дебютный роман, ставший международным бестселлером. Изначально книга не предполагала продолжения, но после успеха писательница решила сочинить второй роман. Правда, прошло уже шесть лет, а он пока так и не вышел.

Франсуа Плас «Узник Двенадцати провинций»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2019 12

В Бретани ходит поверье об Анку, который увозит грешников в последний путь. У многих впереди поездка в один конец на его чёрной телеге — идёт 1914 год, и гром небывалой войны докатился даже до отдалённых рыбацких деревушек. Но Гвена, ученика знахаря, ждёт не загробный мир, а неведомая далёкая страна, которая будто сошла со старинной картины. В землях Двенадцати провинций случай спасает Гвена от рабства и верной гибели — но теперь ему предстоит выжить в новом жестоком мире, где никто никому не доверяет. И нет отсюда пути назад: море кишит хищными кракенами, а на суше все границы стережёт могущественная таможня — источник ужаса для одних и верной наживы для других.

Что нас ждёт: оригинальный роман юношеского фэнтези от французского писателя, лауреат Большой премии Воображения — 2011.

Магический реализм

Макс Фрай «Тяжелый свет Куртейна. Жёлтый»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2019 5

Вторая часть большой трилогии о людях, духах, котах, полицейских, ангелах, морях и трамваях города Вильнюса и его изнанки. Или же просто второй слог заклинания, при помощи которого можно открыть если не сияющие небеса, то как минимум путь в свой личный, вместе с раем утраченный миф.

Что нас ждёт: второй роман трилогии «Тяжёлый свет Куртейна». Впрочем, сам автор считает, что никакого «цикла» вообще нет и не всё, что в один том не влезло, стоит непременно называть «циклом». Первый фраевский роман-эпопея?

Кэтрин Патридж «Первый рассвет на Зелёной Земле»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2019 22

Мао — путешественник со стажем, исследователь новых земель, опытный, храбрый, ловкий, самоуверенный. Суоми — эфемерное создание женского пола, вынужденное всё своё время тратить на научные изыскания, сомнения, метания и страхи. И вот в затерянных дождевых лесах, у подножия вулкана Ареналь, среди камней опасной и манящей Пакуаре, среди кишащих аллигаторами и москитами болот Панамы, в глубинах вод вблизи острова Колон, шаг за шагом двигаясь каждый к своей цели, Мао и Суоми начинают созерцать и воспринимать окружающий мир по-другому, дополняя и обогащая его, создавая новую реальность.

Что нас ждёт: гибрид путевых заметок, эзотерической фантастики и любовных приключений от российской путешественницы, врача и учёного, которая пишет под псевдонимом Кэтрин Патридж. Основанный на мифологии индейцев майя роман погружает читателя в загадочный мир джунглей Латинской Америки, где скрываются неизведанные таинственные города. В этой книге начинается история двух героев, которые пытаются приблизится к разгадке тайн исчезнувших цивилизаций, проникнуться традициями древних народов — ацтеков, майя, инков… В основу книги легли реальные события, ведь автор самолично пересекла Центральную Америку, видела древние пирамиды и испытала их чарующее влияние.

Диана Сеттерфилд «Пока течёт река»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2019 15

В самую тёмную и длинную ночь в году в древний трактир «Лебедь» на берегу Темзы вваливается израненный незнакомец с мёртвой девочкой на руках. Однако несколько часов спустя девочка оказывается живой. Что это — чудо? Магия? Ведь «Лебедь» — не просто древнейший трактир в округе; уже давно сюда приходят для того, чтобы слушать и рассказывать истории — и злободневные анекдоты, и старинные предания, и волшебные сказки. Так что история таинственной девочки должна вплестись в полотно, которое опытные рассказчики ткут уже много веков…

Что нас ждёт: новый роман от автора мирового бестселлера «Тринадцатая сказка».

Антология «Во всем виновата книга — 2»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2019

Великий инквизитор Торквемада сражается с опаснейшим еретическим трудом, британский агент вступает в схватку с немецкой контрразведкой из-за старинной рукописи, великий Шерлок Холмс переживает неожиданное приключение…

Что нас ждёт: антология, составленная Отто Пенцлером, лауреатом премий «Эдгар», «Эллери Куин» и «Ворон» за вклад в развитие детектива. В сборник вошли 15 рассказов — как чисто детективные истории, так и фантастические, причём очень разные по жанрам, но все сюжетно связанные с книгами. Среди авторов — Ф. Пол Уилсон, Р. Л. Стайн, Джойс Кэрол Оутс, Элизабет Джордж, Стивен Хантер, Джеймс Грэди, Иэн Рэнкин.

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Борис Невский
Борис Невский
Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

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