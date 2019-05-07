Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2019

Последний месяц весны, преддверие летнего отдыха — немудрено, что в этом месяце так много новинок для детей и юношества. Каникулы на носу! Хотя и для взрослых читателей в майские деньки найдётся немало интересного — от Алексея Пехова до Робин Хобб. Самые интересные новинки книжного рынка — в нашем очередном ежемесячном дайджесте. Читайте больше!

Научная фантастика

Джон Скальци «Крушение империи»

Открыв Поток, особое поле, позволяющее путешествовать по Вселенной, человечество распространилось по бесчисленным мирам. Возникла Взаимозависимость, империя, в основе которой — доктрина о том, что ни один форпост человечества не способен выжить без остальных. Однако когда становится ясно, что Поток пребывает в движении и, возможно, разделит населённые людьми планеты навсегда, три человека — учёный, звездолётчик и императрица — пытаются выяснить, можно ли спасти хоть какую-то часть готовой рухнуть межзвёздной империи.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Взаимозависимость», масштабной космической оперы от одного из ведущих мастеров этого направления. В прошлом году роман получил премию журнала «Локус» как лучшая НФ.

Кристофер Прист «Фуга для темнеющего острова»

Всего за четыре дня Африка, раздираемая враждой племён и конфессий, превратилась в радиоактивную пустошь. Десятки миллионов беженцев на катерах, кораблях и лодчонках хлынули в страны Европы в поисках спасения. В Англии, где пришедшее к власти праворадикальное правительство пытается справиться с экономическим кризисом, беженцы встречают прямо-таки ледяной приём. ООН, Красный Крест и прочие гуманитарные миссии бессильны. Чернокожие пришельцы начинают самовольно занимать дома обычных британцев, оружие свободно ходит по рукам, и вот уже ненависть цветёт пышным цветом и из глубин средневековья выплывает кровавое «мы — они»…

Что нас ждёт: роман 1972 года, который ныне уже почти не выглядит фантастикой. Это роман-предупреждение о возможности нового пришествия фашизма, вызванного тревогой европейцев по поводу нашествия беженцев из стран третьего мира.

Ханну Райаниеми «Страна вечного лета»

С момента открытия жизни после смерти Британская империя вобрала в свои пределы Летоземье, метрополис для недавно умерших. Но Британия не единственный претендент на власть в этой жизни и в следующей. У Советов есть шпионы в Летоземье и технологии, чтобы построить собственного бога. Агент MI6 Рэйчел Уайт вышла на след одного из советских «кротов», однако у шпиона есть высокопоставленные друзья, и чтобы задержать его, ей придётся играть не по правилам. Но как поймать человека, который уже мёртв?

Что нас ждёт: причудливый гибрид дизельпанка и стимпанка, действие которого происходит в конце 1930-х, в альтернативной реальности, где человечество нашло путь в загробный мир.

Роман Злотников «Швейцарец. Лучший мир»

Наш современник Алекс Штрауб, обретя возможность перемещаться в прошлое, неоднократно пытался сделать будущее лучше. Однако герой не смог предотвратить ни Великую Отечественную, ни перестройку. Но главное — не сумел спасти собственную семью. В третьей книге цикла Алекс вновь отправляется в прошлое, на сей раз с грандиозным замыслом — совершить «ход конем» и перенести в будущее самого товарища Сталина. Может быть, это поможет переломить упрямый ход истории?..

Что нас ждёт: третий роман цикла «Швейцарец», довольно нетипичной попаданческой истории, у героя которой, несмотря на все усилия, ничего не получается изменить.

Фэнтези

Алексей Пехов «Талорис»

Некогда прекрасный Талорис, город на краю мира, теперь полон мрачных тайн и чудовищ. Именно там произошёл Катаклизм, расколовший Единое королевство и завершивший эпоху. В мире успели давно забыть об этом. Люди погрязли в войнах и интригах, они не желают видеть то, что пробуждается на Талорисе спустя сотни лет. Шерон, Мильвио, Дэйт и Лавиани продолжают свой путь, спеша за синим и белым пламенем, говорящим им о том, что стоит вспомнить прошлое, пока не стало слишком поздно…

Что нас ждёт: третий роман цикла «Синее пламя», героического фэнтези о мире после магической катастрофы. Герои цикла продолжают поиски древнего знания, способного возродить цивилизацию.

Робин Хобб «Странствия Шута»

Чуть не убив старого друга Шута и обнаружив, что его дочь похищена, Фитц Чивел Видящий жаждет крови. И кто совершит сокрушительное возмездие лучше, чем прекрасно обученный и смертоносный бывший королевский убийца? Фитц долгие годы не применял своё мастерство, но, овладев такими умениями, их не так легко забыть. И нет никого опаснее человека, которому нечего терять…

Что нас ждёт: второй роман трилогии о Фитце и Шуте, входящей в цикл «Мир Элдерлингов». Герои увлечённо предаются душевному мазохизму — так что поклонники Хобб будут в восторге.

Аннетт Мари «Алая зима»

Эми — камигакари. В считаные месяцы её жизнь в качестве смертной девушки подойдёт к концу, и она станет сосудом для божества. Эми тщательно оберегают от тех, кто стремится её уничтожить, а сама она без устали готовит разум, тело и душу для единения с богиней. Широ — ёкай, земной дух, враг богини, с которой вскоре сольётся Эми. Каждый его шаг окутан тайнами, а в рубиновых глазах блестит лукавство. Однако Эми спасла ему жизнь, и теперь, пока долг не отплачен, Широ в её распоряжении…

Что нас ждёт: первый роман трилогии «Алая зима», ориентального фэнтези, основанного на японской мифологии.

Антология «Книга магии»

Волшебники, чародеи, сверхлюди, обладающие воинственным, а порой и склочным характером и ведущие весьма странный образ жизни… Последний сборник Гарднера Дозуа (1947–2018), одного из величайших редакторов и энтузиастов фантастики, расскажет читателю о Джеке-попрыгунчике, неуловимом грабителе, попавшем в неожиданную ловушку; о последних днях Умирающей Земли; о противостоянии Севера и Юга США, в котором ярчайшую роль играет магия; о том, почему нельзя связываться с высшими силами, и о многом, многом другом.

Что нас ждёт: 17 специально написанных для антологии рассказов о разных проявлениях магии. Среди авторов Робин Хобб, Том Холт, Джон Краули, Тим Пауэрс, Гарт Никс, Элизабет Бир, Леви Тидхар, Кейт Эллиот, Скотт Линч.

Мистика и хоррор

Кристофер Голден «Арарат»

Жених и невеста, звезды ютуба, ведущие туристический видеоблог, совершают восхождение на гору Арарат в Турции, чтобы снять репортаж о древней пещере. Достигнув цели, герои вскоре понимают, что перед ними — знаменитый Ноев ковчег. Вместе с археологами они находят нишу с необычным гробом, внутри которого лежит омерзительное рогатое создание. Из-за снежной бури люди оказываются в ловушке на высоте тысяч метров на склоне труднодоступной горы. И они в пещере не одни…

Что нас ждёт: мистический триллер о приключениях в горах, которые быстро оборачиваются пугающим кошмаром библейского размаха. Роман — лауреат премии Брэма Стокера 2017 года.

Александра Бракен «Жуткая история Проспера Реддинга»

Проспер Реддинг был обыкновенным парнем, пока не узнал о демоне внутри себя. Оказалось, прапра-сколько-то-там-прадедушка Проспера заключил, а затем разорвал контракт с демоном, который меняет удачу на вечное рабство. А теперь злой дух пробудился с одной целью: уничтожить семью, обязанную ему успехом и предавшую его. У Проспера всего несколько дней, чтобы преодолеть проклятие и изгнать Аластора обратно в царство демонов.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Жуткая история Проспера Реддинга» — история о предательстве и мести, о старых обидах, передаваемых из поколения в поколение. Можно ли до конца исправить причинённое зло, выйти из замкнутого круга? Или Проспер и Аластор обречены на вечное повторение?

Детско-юношеская фантастика

Патрик Несс «И небом нам был океан»

Гордые киты из стаи Батшебы живут охотой, сражаясь с миром людей в нескончаемой войне. Однажды они атакуют корабль, качающийся на поверхности Бездны, ожидая лёгкой добычи, и вместо этого нападают на след легенды, монстра — если не самого дьявола. Непреклонный Капитан пускается в погоню — и начинается последняя охота, которая навсегда изменит миры и китов, и людей.

Что нас ждёт: внецикловый роман от знаменитого автора юношеского фэнтези, в оригинальной форме переигрывающий сюжет легендарного «Моби Дика» Германа Мелвилла.

Диана Уинн Джонс «Сказки Города Времени»

Временной Город, построенный в далёком будущем, служит для надзора за историей, пока не начинает распадаться. Два мальчика, решив спасти ситуацию, думают, что ключ ко всему — юная Вивиан Смит, которую они похитили с британской железнодорожной станции в начале Второй мировой войны. Вот только герои оплошали — выкрали не того человека! Но теперь Вивиан ничего не остаётся, кроме как помочь восстановить Город.

Что нас ждёт: роман 1987 года от знаменитой английской писательницы, которая была главным автором книг для юношества до появления Джоан Роулинг.

Эдуард Веркин «Звездолёт с перебитым крылом»

Лето, начало 1980-х, маленький советский городок. Компания подростков беззаботно проводит каникулы и случайно знакомится со своими сверстниками, братом и сестрой, явно не местными, которые довольно странно себя ведут. Просто со скуки желая узнать, в чем дело, герои оказываются замешаны в совершенно фантастическую историю.

Что нас ждёт: достойный фантастический триллер в атмосфере «советского детства». Сокращённая версия этой повести ранее печаталась в журнале «Октябрь» (в июньском номере за 2016 год), но полный вариант публикуется впервые.

Рик Риордан «Девять из девяти миров»

Цикл о Магнусе Чейзе завершён, однако у его поклонников есть возможность узнать о дальнейшей судьбе полюбившихся героев. Пока Магнуса нет рядом, его друзья постоянно попадают в переделки, связанные с великанами, монстрами и богами. Смогут ли юные герои предотвратить Рагнарёк?

Что нас ждёт: сборник повестей, дополняющих популярный цикл «Магнус Чейз и боги Асгарда».

Рошани Чокши «Золотые волки»

Париж, 1889 год. Охотник за сокровищами Северин Монтань-Алари получает предложение от древнего общества, Вавилонского Ордена, найти старинный артефакт. Северин собирает пёструю команду — инженера с кучей долгов, бездомного историка, танцовщицу с тёмным прошлым. Вместе они будут искать артефакт, который может изменить мир, — если они уцелеют.

Что нас ждёт: юношеский конспирологический триллер, первый роман одноимённого цикла.

Джонатан Мэйберри «Гниль и руины»

Страну поглотил зомби-апокалипсис. Бенни Имуре предстоит найти смысл жизни среди хаоса и разрухи. Когда подругу Бенни похищает местная банда, которая отдаёт людей на съедение зомби ради развлечения, парень решает во что бы то ни стало спасти девушку и наказать преступников. Но в мире, где каждый шаг может стоить жизни, не уцелеть в одиночку. Приходится звать на помощь старшего брата, с которым Бенни не ладит. Сумеют ли братья пройти через ад на земле? Ведь иногда даже зомби человечнее людей, готовых разорвать тебя на куски ради наживы.

Что нас ждёт: первый роман цикла о Бенни Имуре, номинант премии Брэма Стокера. Автор цикла — довольно любопытная личность: он мастер джиу-джитсу (с 2004 года введён во всемирный Зал славы боевых искусств), сочиняет комиксы для Marvel и киносценарии, пишет фэнтези, книги про вампиров и зомби.

Джей Кристофф «Репликант-13»

В постапокалиптическом мире, в гигантской пустыне под радиоактивным небом, продолжается жизнь — и где-то там, на свалке, спрятаны смертельные секреты. Однако Ив не до чужих тайн — у неё свои заботы. Робот-гладиатор, над которым она трудилась полгода, случайно был уничтожен, и последние сбережения потеряны. Но неожиданно всё меняется — и вот уже Ив в компании робота, собачки-киборга и лучшей подруги рассекает пустыню, гоняясь за тайнами, которые нужно выведать, чтобы выжить.

Что нас ждёт: первый роман постапокалиптического цикла «Репликант» от автора очень популярных юношеских книг.

Кристин Террилл «Все наши вчера»

У Марины есть всё: деньги, популярность, светлое будущее. У Эм нет ничего: она заключена в камере на тайной военной базе. И при этом Марина и Эм — один человек. Эм должна отправиться в прошлое и предотвратить ужасные события в будущем, из которого она сбежала. Правда, у её альтер эго другие планы…

Что нас ждёт: дебютный роман, ставший международным бестселлером. Изначально книга не предполагала продолжения, но после успеха писательница решила сочинить второй роман. Правда, прошло уже шесть лет, а он пока так и не вышел.

Франсуа Плас «Узник Двенадцати провинций»

В Бретани ходит поверье об Анку, который увозит грешников в последний путь. У многих впереди поездка в один конец на его чёрной телеге — идёт 1914 год, и гром небывалой войны докатился даже до отдалённых рыбацких деревушек. Но Гвена, ученика знахаря, ждёт не загробный мир, а неведомая далёкая страна, которая будто сошла со старинной картины. В землях Двенадцати провинций случай спасает Гвена от рабства и верной гибели — но теперь ему предстоит выжить в новом жестоком мире, где никто никому не доверяет. И нет отсюда пути назад: море кишит хищными кракенами, а на суше все границы стережёт могущественная таможня — источник ужаса для одних и верной наживы для других.

Что нас ждёт: оригинальный роман юношеского фэнтези от французского писателя, лауреат Большой премии Воображения — 2011.

Магический реализм

Макс Фрай «Тяжелый свет Куртейна. Жёлтый»

Вторая часть большой трилогии о людях, духах, котах, полицейских, ангелах, морях и трамваях города Вильнюса и его изнанки. Или же просто второй слог заклинания, при помощи которого можно открыть если не сияющие небеса, то как минимум путь в свой личный, вместе с раем утраченный миф.

Что нас ждёт: второй роман трилогии «Тяжёлый свет Куртейна». Впрочем, сам автор считает, что никакого «цикла» вообще нет и не всё, что в один том не влезло, стоит непременно называть «циклом». Первый фраевский роман-эпопея?

Кэтрин Патридж «Первый рассвет на Зелёной Земле»

Мао — путешественник со стажем, исследователь новых земель, опытный, храбрый, ловкий, самоуверенный. Суоми — эфемерное создание женского пола, вынужденное всё своё время тратить на научные изыскания, сомнения, метания и страхи. И вот в затерянных дождевых лесах, у подножия вулкана Ареналь, среди камней опасной и манящей Пакуаре, среди кишащих аллигаторами и москитами болот Панамы, в глубинах вод вблизи острова Колон, шаг за шагом двигаясь каждый к своей цели, Мао и Суоми начинают созерцать и воспринимать окружающий мир по-другому, дополняя и обогащая его, создавая новую реальность.

Что нас ждёт: гибрид путевых заметок, эзотерической фантастики и любовных приключений от российской путешественницы, врача и учёного, которая пишет под псевдонимом Кэтрин Патридж. Основанный на мифологии индейцев майя роман погружает читателя в загадочный мир джунглей Латинской Америки, где скрываются неизведанные таинственные города. В этой книге начинается история двух героев, которые пытаются приблизится к разгадке тайн исчезнувших цивилизаций, проникнуться традициями древних народов — ацтеков, майя, инков… В основу книги легли реальные события, ведь автор самолично пересекла Центральную Америку, видела древние пирамиды и испытала их чарующее влияние.

Диана Сеттерфилд «Пока течёт река»

В самую тёмную и длинную ночь в году в древний трактир «Лебедь» на берегу Темзы вваливается израненный незнакомец с мёртвой девочкой на руках. Однако несколько часов спустя девочка оказывается живой. Что это — чудо? Магия? Ведь «Лебедь» — не просто древнейший трактир в округе; уже давно сюда приходят для того, чтобы слушать и рассказывать истории — и злободневные анекдоты, и старинные предания, и волшебные сказки. Так что история таинственной девочки должна вплестись в полотно, которое опытные рассказчики ткут уже много веков…

Что нас ждёт: новый роман от автора мирового бестселлера «Тринадцатая сказка».

Антология «Во всем виновата книга — 2»

Великий инквизитор Торквемада сражается с опаснейшим еретическим трудом, британский агент вступает в схватку с немецкой контрразведкой из-за старинной рукописи, великий Шерлок Холмс переживает неожиданное приключение…

Что нас ждёт: антология, составленная Отто Пенцлером, лауреатом премий «Эдгар», «Эллери Куин» и «Ворон» за вклад в развитие детектива. В сборник вошли 15 рассказов — как чисто детективные истории, так и фантастические, причём очень разные по жанрам, но все сюжетно связанные с книгами. Среди авторов — Ф. Пол Уилсон, Р. Л. Стайн, Джойс Кэрол Оутс, Элизабет Джордж, Стивен Хантер, Джеймс Грэди, Иэн Рэнкин.