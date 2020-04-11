Грегори Киз: автор книг о «Вавилоне-5» и безумном Петре I

Громко заявить о себе первой же книгой, успешно потрудиться в двух известных межавторских проектах, наконец, создать два самобытных цикла, завоевавших сердца тысяч читателей… О таком начале карьеры может мечтать любой молодой писатель, но добиться подобного удается единицам. Именно так начался творческий путь одного из самых многообещающих американских авторов современности — Грега (Грегори) Киза. Автор, на счету которого уже полтора десятка книг, начал карьеру фантаста сравнительно недавно, лишь в середине девяностых годов прошлого века, и до сих пор с полным правом может считаться молодым писателем. Но при всей писательской молодости Грега уже несколько его романов вошли в перечень бестселлеров New York Times, а это дорогого стоит.

Против течения реки

Грегори Киз родился в большой американской семье. Едва ли что-то могло предвещать, что на берегах Миссисипи растет будущий известный писатель, пока отец Грега не получил новую работу и не перевез семью в резервацию племени навахо. А индейцы всегда славились умением создавать истории и пересказывать древние легенды, что не могло не произвести впечатление на подростка. Любовь к искусству рассказчика и мифам навсегда поселилась в сердце юного Грега.

С тех пор его начали интересовать история, культура и языки, в том числе и родных мест. Так что нет ничего странного в том, что Грег закончил университет с дипломом антрополога. Однако уже первые профессиональные шаги Киза оказалась связаны с писательством: основным заработком для молодого Грега стала работа в газете, затем он некоторое время преподавал антропологию, все это время не переставая писать. После того, как издательство Del Rey приобрело права на два первых его романа, написанных параллельно с прочими работами, Грегори избирает стезю профессионального писателя.

Первый цикл Киза — дилогию «Дети великой реки» и «Духи великой реки» — трудно назвать безоговорочным шедевром, однако оригинальности ей не занимать, и имя начинающему писателю эти книги сделали. Мир этих книг представляет собой необычную для фэнтези смесь индейского, египетского и древнешумерского антуражей. В центре повествования — представители двух разных культур. Одни поклоняются множеству мелких богов-духов, которые в мире Киза есть у каждой местности. Другие — живут на берегу Великой Реки, которая дарует народу жизнь, и потому считают себя ее детьми. Впрочем, считают не безосновательно, если учитывать, что Реку тоже можно назвать своего рода богом, который одаривает избранную семью правителей особыми магическим дарами или проклятиями — кому как повезет. Это и становится главным двигателем сюжета.

Несложно догадаться, что дебютная дилогия Киза обязана своим рождением юношеским увлечениям и собственному опыту писателя. В образе Великой Реки ясно просматривается Миссисипи, а поклонение богам-духам мало чем отличается от верований североамериканских индейцев. В меру увлекательные, не лишенные оригинальности и самобытности, с нетривиальными персонажами, романы Киза оказались успешны, завоевали автору неплохую репутацию и открыли ему дорогу к новым литературным свершениям.

Меж двух фантастических жанров

При всей внешней похожести космооперы и космической фантастики, эти жанры весьма серьезно отличаются по атмосфере, и редко кто из писателей с одинаковым успехом работает в обоих жанрах. Грегу это, безусловно, удается.

Одним из ключевых эпизодов карьеры Киза — приглашение поработать над литературной составляющей «Вавилона-5», которое писатель получил вскоре после завершения «Речной дилогии». Для молодого автора это был шанс рассказать о себе широчайшей аудитории любителей сериала, а значит, множеству потенциальных читателей его собственных романов. Естественно, Киз не мог упустить такую возможность.

Первый из трех романов Киза, действие которых разворачивается во вселенной «Вавилона-5», посвящен становлению Пси-корпуса. Действие переносится в прошлое мира задолго до создания знаменитой станции, когда само человечество оказалось на грани раскола. Причиной этого, как обычно, стала уникальность небольшой части людей — тех, кого природа наделила даром телепатии. Станет ли пси-элита человечества лишь оружием в руках беспринципных политиков?

Вторая и третья книги по времени действия куда ближе к событиям сериала и раскрывают многие тайны Пси-корпуса. В центре их сюжета — одаренный телепат Альфред Бестер, который становится одним из самых страшных людей своей эпохи. Его стремление получить власть над своими собратьями приводит к гражданской войне среди телепатов. А затем в погоню за ускользающим от правосудия Бестером отправляется Майкл Гарибальди…

Грег написал все три романа за два года (и это не считая работы над собственными мирами), причем сделал это на очень высоком уровне, чем доказал, что может успешно работать и в межавторских проектах. И очень быстро последовало очередное предложение — на этот раз от создателей серии «Новый Орден джедаев», рассказывающей о вторжении в Галактику «Звездных войн» воинственных пришельцев йуужань-вонгов. Киз, не раздумывая, согласился — и стал автором трех из девятнадцати романов цикла.

На Грега легла очень сложная задача: именно он был первым, кто показал сообщество вонгов изнутри, познакомил нас с их культурой и наукой, заставил читателя понять и даже начать сопереживать этим, на первый взгляд, ужасным созданиям. Главными героями дилогии «На грани победы» стали младший сын Хэна и Леи Анакин Соло и его возлюбленная Тахири. Киз настолько глубоко и интересно прописал характер Анакина, что для многих читателей стала трагедией последующая гибель этого персонажа, которого многие прежде считали всего лишь «еще одним ребенком-джедаем». А Тахири сыграла важную роль в развитии сюжета всей серии.

Грег работал над этими романами чуть ли не в экстремальных условиях. Изначально предполагалось, что он напишет лишь одну книгу, и вторую часть дилогии ему пришлось писать в самые сжатые сроки. Но скорость ничуть не сказалась на уже традиционно высоком для Киза качестве книги.

«Последнее пророчество», предпоследнюю часть цикла, Грег писал после того, как заключительный роман «Нового ордена джедаев» уже был закончен. Автор должен был уложиться в очень жесткие рамки, чтобы вывести всех героев на нужные позиции перед финальным противостоянием. Но и с этим он справился, продемонстрировав, что имеет право называться мастером.

Работы Киза в космических межавторских вселенных примечательны еще и тем, что автор позволяет взглянуть на знакомые миры с нового ракурса. В его «Звездных войнах», которые сам писатель называет космическим фэнтези, нашлось место для науки — биоинженерии вонгов. А фантастический «Вавилон-5», если речь идет о телепатах, наоборот, начинает приобретать некоторые фэнтезийные черты.

Очень альтернативная история

Одновременно с работой над «Вавилоном-5» Грегори начинает создавать свой новый фэнтезийный цикл — «Эпоху безумия». Его действие разворачивается на альтернативной Земле 18 века. Впрочем, Киз столь вольно и смело обращается с реальностью, так много нового вводит в наш мир, что его книги будет более правильно отнести к около-историческому фэнтези, чем к альтернативной истории.

Ареной действия цикла становятся Франция, Англия, Америка и даже Россия. По ходу сюжета нам встретятся многие знакомые по школьным учебникам и историческим романам персоналии — от Короля-Солнце до Петра Первого и Черной бороды, а также центральные герои тетралогии — Бенджамин Франклин и сэр Исаак Ньютон. Зато события «Эпохи безумия» совершенно не похожи на все, что нам приходилось изучать на уроках истории. Уже в первом романе Европе угрожает таинственное оружие — «пушка Ньютона», едва ли менее разрушительная, чем атомная бомба. Кроме того, внезапно оказывается, что человечество не столь одиноко на Земле, как всегда считало, а в древних легендах есть зерно истины: наряду с причудливой технологией, в мире Киза присутствует и своеобразная магия.

Мир «Эпохи безумия» мало походит на наш с вами. Тем не менее, знакомые названия и герои заставляют вживаться в него и сопереживать персонажам. Тетралогия представляет собой удивительную мозаику, составленную из самых разных, порой несовместимых элементов. Зато результат способен поразить самого требовательного читателя как непредсказуемым сюжетом, так и неординарным подходом к миротворчеству, а также легкостью, с которой «проглатываются» все четыре книги. Единственный, пожалуй, недостаток романов Киза — то, что второстепенные герои подчас выглядят интереснее центральных, пусть и ненамного. Отчасти это проявится и в более поздних работах писателя.

Еще и эпос

В 2002 году Киз, написав роман «Терновый король», положил начало серии эпического фэнтези «Королевство костей и терний», пожалуй, одному из лучших циклов современности. Такого мнения придерживаются не только многочисленные читатели и критики, но и самые именитые писатели современности. Роберт Сальваторе, Чарльз де Линт, Терри Брукс и Кэтрин Куртц — все они высказываются о новом творении Грега Киза исключительно в восторженных тонах.

В «Королевстве» есть место более-менее традиционному походу героев в поисках таинственного создания из древних легенд. Значительная доля сюжета вертится вокруг придворных интриг и весьма неоднозначных отношений в королевской семье. Прибавьте к этому любовь, беды и становление юной героини, от чьих поступков, как водится, может зависеть судьба всего мира. Киз в очередной раз сплетает из уже знакомых всем нитей совершенно новое полотно — и результат оказывается куда больше, чем просто сумма всех слагаемых.

Справедливости ради стоит отметить, что ничего принципиально нового Киз читателю не предлагает, и, в принципе, его можно обвинить во вторичности. Но стоит ли?.. Вряд ли. Параллели с произведениями Джорджа Мартина, Роберта Джордана или Терри Гудкайнда — скорее следствие работы в схожем направлении, чем признак умышленных заимствований. По накалу страстей, напряженности действия и уровню погружения читателя в мир с «Королевством костей и терний» может сравниться не так много произведений. Всё это заставляло считать Киза одним из самых перспективных авторов фэнтези.

Правда, в последние годы Грегори Киз сочиняет в основном новеллизации игр и фильмов. Вот и в этом году летом появится его новый роман, который послужит приквелом для событий самого первого фильма про Мстителей. А его самостоятельное творчество долго переживало кризис. Однако в 2018-2019 годах Киз воспрял и выпустил два романа из цикла «Высоко и далеко» — довольно своеобразное технофэнтези в духе современной версии «Алисы в Стране Чудес». Романы вызвали противоречивые отклики критиков и читателей, однако это явная попытка Киза отойти от привычных жанровых шаблонов.

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В книгах Киза каждый может найти что-то для себя: нетрадиционные миры, запоминающиеся персонажи, легкий и красивый язык, увлекательные приключения героев… При этом Киз пишет не только интересные, но и умные книги. Да, романы Грега можно читать, наслаждаясь только сюжетом, но куда больше удовольствия вы получите от вдумчивого чтения. В России Киз пока издается ни шатко, ни валко, и пользуется известностью только в узких кругах ценителей. Но мы верим, что это ситуация может и должна измениться.

Киз на русском Выпускать романы Грегори Киза в России начали в 1999 году, когда издательство «АСТ» издало в серии «Век Дракона» первую дилогию этого автора. Эстафету поддержала «Азбука» — в ныне покойной серии «Элита» вышла первая часть цикла «Эпоха безумия». В 2008 году «Азбука» выпустила всю тетралогию, причем дважды, в сериях Ultima и Gold Collection. Издательство «Эксмо» в серии «Короли Fantasy» выпустило также три романа «Королевства Костей и Терний». А вот финальный том тетралогии, «Настоящая королева», официально на русском языке так и не появился, хотя перевод был полностью готов — в итоге книга вышла в самиздате, причем оформленная точь-в-точь как издание от «Эксмо». Выходили на русском и несколько новеллизаций Киза — последнюю, «Планета обезьян. Война: Откровения» выпустило издательство АСТ в 2017 году.