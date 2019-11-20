Беседа с французским художником Франсуа Пласом

Нередки случаи, когда художники, которые прославились как книжные иллюстраторы, сами начинают сочинять книги, причем отличные. В фантастике таких немало: Бром, Ханнес Бок, Уэйн Барлоу, Джеймс Герни, Тодд Локвуд… В эту славную когорту входит и Франсуа Плас, известный у нас как автор детской серии «Лу Всехнаверх» и фантастического романа для юношества «Узник Двенадцати провинций» — оригинальной постмодернистской игры, где бретонские легенды сплетаются с литературными традициями классической французской прозы начала XX века. Однако сначала в России узнали именно Пласа-художника — по его иллюстрациям к дилогии Тимоте де Фомбеля «Тоби Лолнесс», главному хиту французской детской литературы за последние двадцать лет. Недавно Франсуа Плас посетил Россию — по случаю выхода своей книги «Маркиз Кит де ла Бален», забавной и грустной пьесы. И мы, воспользовавшись возможностью, задали французскому писателю-художнику несколько вопросов.

Как и почему вы вступили на путь книжного иллюстратора? И почему вы обычно иллюстрируете именно книги для детей?

Когда я был совсем-совсем юным, ещё подростком, я уже тогда мечтал рисовать именно книжные иллюстрации. Я начал очень рано, сначала проиллюстрировал много документальных книг, потом художественных, а потом и сам стал их писать.

Что касается выбора именно детской литературы — это вопрос в какой-то степени экономический. Когда я только начинал, очень давно, лет сорок назад, иллюстрированные книги для взрослых были либо комиксами, либо очень дорогими подарочными изданиями, над которыми обычно работали маститые художники, «с большой буквы». Я же хотел быть художником с маленькой буквы и просто иллюстрировать книги, поэтому самой подходящей для меня нишей оказалась литература для детей и подростков.

А рисунку я никогда не учился. Когда я получал образование, у нас преподавали лишь базовые элементы рисования, такие как перспектива. Но рисунок — это в первую очередь воображение, то, что в голове, такому даже и не научишь.

В какой-то момент вы начали сами писать книги — и тоже для юного поколения. На это была какая-то особая причина? Или вы всегда мечтали быть писателем — причем детским?

Изначально я не мечтал создавать художественные тексты. В детстве я рисовал миниатюры, картинки с множеством персонажей. И однажды я увидел в книжном магазине детскую коллекцию миниатюр от издательства «Галлимар», написал туда и сказал, что хочу у них работать и иллюстрировать книги про путешествия. Так что я начинал с документальных книг, писал о путешественниках, о первооткрывателях, а потом как-то перешёл на новый уровень. Мне просто захотелось самому рассказать историю.

А сами вы любите путешествовать? Хотели бы жить в эпоху Великих географических открытий? Ведь ваши иллюстрации словно дошли до нас из этих славных времен.

Я много путешествую именно благодаря книгам. Моё путешествие — это путешествие на бумаге. Еще я езжу по книжным ярмаркам — по всей стране и за рубежом. Но чтобы быть настоящим путешественником, нужен особый талант. Способность уезжать, не зная, когда вернёшься. А я так не умею. (Смеётся.)

Какие детские книги нравятся лично вам? И какие вам больше всего нравится иллюстрировать?

Я люблю разные книги: и для детей, и для взрослых. Я бы сказал, что меню слишком изобильно, чтобы выбрать что-то одно. Я читаю и эссеистику, и современную литературу, и поэзию, и книги для детей и юношества. И даже газеты. Но, когда я был маленьким, одна книга на меня очень сильно повлияла. Это была книга о жизни мальчика-эскимоса, которого звали Апуциак Маленькая Снежинка. Я ее просто обожал.

Как появилась идея пьесы «Маркиз Кит де ла Бален»? Как бы вы определили ее главные темы?

Все началось с моего давнего рисунка. Я изобразил охоту на китов, такую, как будто киты — это рыбы, которых можно ловить на удочку. Нарисовал сушилку, куда повесили кита, чтобы потом его приготовить. И мне хотелось рассказать историю короля и королевы, слегка безумных, в очень маленькой стране вдали от моря. Они хотят съесть такого кита на пиру и разоряют королевство, потому что всё пускают по ветру ради этой идеи. Мне это слегка напоминает на басню Жана де Лафонтена. Я начал писать эту историю как роман, но при первом же диалоге понял: всё, что я написал до этого, не нужно, так что дальше я ограничился диалогами. Пока эта пьеса не поставлена, но я надеюсь, что когда-нибудь увижу ее на сцене.

Пьеса написана словно в традициях назидательных сатир Бернарда Шоу. А для какой аудитории вы ее сочиняли? Вам не кажется, что современным детям она может показаться несколько старомодной? Или во Франции дети нормально воспринимают подобные аллегории?

Насчёт старомодности не знаю. Можно прочесть эту пьесу как басню социальную, политическую, а можно и просто как басню с моралью. Это история о мании величия, о желании сделать нечто грандиозное только ради славы. У нее нет политической окраски, нет привязке к стране.

Какую книгу вы мечтаете написать? О чем и для кого?

Несколько задумок у меня уже есть. Моя следующая книга будет называться «Царь и царица Вавилонские» — это выдуманная мной династия, связанная с Вавилонской башней. У меня есть и другие планы: я собираюсь иллюстрировать новую книгу Тимоте де Фомбеля. И я хотел бы написать ещё что-нибудь о воображаемых путешествиях.

Маркиз Кит де ла Бален «Трагикомедия в шести актах для трёх персонажей и кита» — иллюстрированная пьеса в переводе Михаила Яснова. Правители маленького, но очень гордого королевства Нищебродии под влиянием своего молодого племянника решают устроить грандиозный праздник. Такой, чтобы о Нищебродии узнали везде и жутко ей позавидовали! А для этого нужно поймать настоящего огромного кита, зазвать самых именитых гостей и дружно умять несчастное млекопитающее — под звон бокалов и пушечные залпы. Ради великой цели годятся любые средства, вплоть до драконовских налогов и войны с соседями. Надо ли говорить, чем обернулась эта безумная затея? Пьеса очень легко читается, она одновременно и смешная, и немного горькая. Подарочное издание большого формата сопровождают иллюстрации самого Франсуа Пласа, которые, с одной стороны, напоминают карикатуры, а с другой — очень живописны, с множеством деталей, которые можно долго рассматривать.

«Мир фантастики» благодарит издательство «КомпасГид» и Французский институт в России за помощь в организации интервью.