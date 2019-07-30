Клайв Баркер «Алые песнопения»

Гарри Д’Амура, оккультного детектива из Нью-Йорка, вызывают в Новый Орлеан к очередному клиенту. Однако к происходящим там событиям детектив оказывается не готов. Чтобы спасти свою помощницу Норму, ему придется пройти через Ад. Причем в буквальном смысле… Ну а дальше нас ждёт описание (по большей части матерное) раздробленных черепов и отрубленных конечностей.

Clive Barker

The Scarlet Gospels

Роман

Жанр: сплаттерпанк

Выход оригинала: 2015

Переводчик: С. Крикун

Издательство: АСТ, 2019

Серия: «Мастера ужасов»

384 стр., 3000 экз.

Похоже на:

Адам Нэвилл «Судные дни»

Клайв Баркер «Книги крови»

«Алые песнопения» — продолжение повести «Восставший из ада», известной всем по экранизации, и одновременно финальная часть цикла о Гарри Д’Амуре. И если первая история о Пинхэде была кромешным, но довольно изысканным ужасом, то остальные истории из вселенной Гарри Д’Амура — почти классический нуар. Не будем забывать и о том, что Клайв Баркер — родоначальник сплаттерпанка, наиболее кровавого направления хоррора. Что же произойдёт, если столкнуть всё это под одной обложкой?

Начинается роман (на самом деле скорее большая повесть) с неплохой сцены с горами трупов и реками крови, но потом история постепенно бледнеет. Темп повествования падает, сюжет ведут вперёд счастливые совпадения, а персонажи, возможно, были бы хороши в комиксе (благодаря яркой внешности), но для литературы нужно нечто большее, чем, например, алкоголизм и странные татуировки. И вообще книге свойственна некоторая то ли графичность, то ли кинематографичность — возможно, эту историю следовало бы рассказывать, используя другие средства. Главный недостаток «Алых песнопений» — излишняя простота. Роман одномерен, герои просто двигаются из пункта А в пункт Б, по дороге убивая всех и вся. Яркая картинка, реки крови и непритязательный сюжет — может быть даже, «Алым песнопениям» больше подошёл бы формат компьютерной игры. А вот в виде книги история кажется затянутой, хоть роман и совсем невелик по объёму.

Немного оживляется он ближе к концу, когда действие перемещается в Ад. Эта локация получилась живописной и довольно интересной, хоть и напоминающей владения тёмного властелина из фэнтези средней руки. Мы узнаём кое-что о мифологии этой вселенной, и она оказывается близка к мифологии христианской. Пинхэд, который здесь носит имя Жреца Ада, относительно мирно сосуществует с Люцифером. Мифологическая концепция интересна сама по себе, но при этом лишает сенобитов (здесь они вдруг стали кинобитами) покрова тайны. А вот заканчивается путешествие по Аду масштабной, но малоправдоподобной битвой. Финал «Алых песнопений» как отдельного романа остаётся открытым (и довольно невнятным), зато история Гарри Д’Амура обретает логическое и логичное завершение.

К сожалению, читать эту книгу на русском очень трудно. Перевод откровенно плох, от авторского языка не осталось ничего, стиль стал тяжеловесным и перегруженным, появилось множество грубых ошибок и опечаток. К тому же все герои разговаривают на одинаковом странном подростковом жаргоне и очень много матерятся. Возможно, если бы не такой перевод, к роману было бы значительно меньше претензий.

Итог: история очень простая, очень прямолинейная, довольно вторичная. Но при этом яркая и не лишённая как интересных, так и просто впечатляющих элементов. Крови, саспенса и разлагающейся плоти тоже хватает, а вот оригинальных идей маловато. Зато экскурсия по Аду хороша.

Адская франшиза Первую повесть о Пинхэде Клайв Баркер написал ещё в 1986 году. Практически сразу вышла экранизация, вошедшая в золотой фонд кинохоррора, а потом появилось ещё девять фильмов. Пинхэда засовывали во все возможные ситуации и обстоятельства, например в космос, и единого сюжета или хотя бы связной мифологии у серии фильмов не было. В рамках франшизы существует довольно много комиксов и, кажется, скоро появится сериал. Литературных же воплощений у вселенной немного — помимо оригинальной повести, существует всего одна межавторская антология. А вот теперь ещё и «Алые песнопения».

Вскоре вокруг лежала целая армия умирающих монстров. Одна тварь валилась на другую, и местами их тела складывались в кучи по шесть-восемь демонов. Это скопление тел пребывало в постоянном процессе самоосвежевания и утопало в лужах натекавшей из ран крови. Гарри обвел глазами Дейла, Лану и Кеза. — Недурно сработали, — сказал он. Переводя дух, Кез посмотрел на товарищей. — Кто-то из вас объяснит большому тупому гомику, что за фигня приключилась? — Ты забыл добавить «роскошному», — обозвался Дейл. Кез опустил взгляд на Дейла и жеманно улыбнулся, смахнув с плеча несколько отрубленных сосков.