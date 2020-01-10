Интриги, пришельцы и подростки. Фантастическое книжное обозрение: январь 2020

Каждый месяц появляется немало достойных новинок, и не всегда есть возможность подробно рассказать обо всех. Поэтому в дополнение к обстоятельным рецензиям на главные книги месяца мы отмечаем и другие заметные новинки, только в более сжатом формате.

Шеннон А. Чакраборти «Медное королевство»

Фэнтезийный триллер с множеством интриг и предательств

Жанр: фэнтезийный триллер

Выход оригинала: 2018

Переводчик: Е. Шульга

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2019

«Трилогия Дэвабада», часть 2

Похоже на:

Ребекка Куанг «Опиумная война»

Фонда Ли «Нефритовый город»

Прошло несколько лет с тех пор, как юная мошенница Нари попала в магическое королевство Дэвабад и обрела своё наследие. Вынужденно став женой избалованного принца Мунтадира, девушка тщательно выверяет каждый свой шаг, чтобы не вызвать гнев могущественного короля Гасана, своего новоявленного свёкра. Тем временем изгнанный из Дэвабада принц Ализейд обнаруживает в себе магический дар, который делает его мессией кочевых племён, подвергая тем самым смертельной опасности. Наконец, джинн Дару, казалось бы, обрёл новые силы, но счастья ему это не принесло. Героям предстоит разгадать немало тайн и выпутаться из множества интриг, чтобы сойтись в кровавой битве за будущее Дэвабада. Причём не на одной стороне…

Первый роман трилогии был хорош, особенно когда действие переносилось из нашего мира в Дэвабад, своеобразный гибрид исторического халифата и арабских сказок. Лучше всего Чакраборти удались герои, среди которых не было ни одного «белого и пушистого». Динамичный сюжет тоже радовал. Не то чтобы события неслись вскачь, просто писательница очень умело выстраивала повествование, и психологический триллер чередовался с кровавым экшеном или романтическими переживаниями.

Во второй книге акценты сместились — динамики стало гораздо меньше, упор сделан на интриги. Линия Нари, в общем-то, радует: интересно наблюдать, как ранее недальновидная девушка превращается в опытную интриганку. А вот страсти в линии Дару какие-то унылые. Может, потому что горделивый джинн занимает подчинённое положение и вынужден играть по чужим правилам? Зато очень интересны главы Али, который заметно возмужал и превратился в вариацию Пола Атрейдеса. Линия принца вызывает стойкую ассоциацию с «Дюной», особенно со становлением героя, который шаг за шагом идет по тернистому пути властителя.

Финал романа выстроен по тому же сценарию, что и в первой книге: мы становимся свидетелями ещё более масштабной разборки. На этот раз и Нари активно участвует в сражении, к тому же на весьма неожиданной стороне. А ещё в книге мощный клиффхэнгер, заставляющий с нетерпением ждать заключительный роман, где все узлы будут наконец развязаны. Многие тайны уже раскрыты — осталось только подвести черту. И что-то подсказывает, что далеко не все герои доберутся до хэппи-энда живыми…

Стоит ли читать: тем, кто полюбил сагу Джорджа Мартина за многоходовые и неочевидные интриги, — определённо. А ещё роман может понравиться поклонникам историй о взрослении великих правителей.

Мелинда Метц «Розуэлл. Город пришельцев: Изгой. Дикарь»

Фантастика про инопланетян-школьников, ставшая основой двух телесериалов

Жанр: юношеская НФ

Выход оригинала: 1998

Переводчик: А. Сибуль

Издательство: АСТ, 2019

«Розуэлл. Город пришельцев», части 1 и 2

Похоже на:

телесериал «Волчонок» (2011–2017)

фильм «Факультет» (1998)

Однажды красотку Лиз Ортеко убили. Ну, точнее, она должна была умереть, поймав пулю в случайной перестрелке. Однако девушку исцелил от смертельной раны Макс Эванс, её приятель по школе Розуэлл Хай. А потом признался, что он инопланетянин, как и его сестра Изабель, и лучший друг Майкл Герин. И что теперь делать Лиз?..

Декалогия Мелинды Метц появилась ещё в те времена, когда юношеская фантастика не была столь популярна, как сейчас. Тем не менее уже первые романы цикла имели большой успех среди американских подростков, которым очень понравилась история их сверстников, переживающих период взросления на фоне острого сюжета с инопланетянами. Неудивительно, что цикл оперативно экранизировали в виде телесериала «Розуэлл. Город пришельцев» (1999–2002), который для своего времени был просто отличным. Он и сейчас, кстати, неплохо смотрится — гораздо лучше, чем сильно изменённая свежая телеэкранизация «Розуэлл, штат Нью-Мексико».

И вот до нас добрались сами романы Метц. На их примере хорошо видно, как из довольно среднего первоисточника можно сделать качественный продукт. Изначально цикл создавался как межавторский проект, завязку и героев для которого придумала Лора Бёрнс. Метц подключилась позднее, взявшись за реализацию уже готовой идеи и доработав сюжет.

Читать вполне можно, конечно, тем более что во втором романе много отличий от сериала. Однако лично для меня главным итогом чтения стало чувство ностальгии: захотелось пересмотреть старый сериал, который, при всей своей наивности, брал за душу чертовски обаятельными героями, атмосферностью в стиле «Тайн Смолвиля» или «Баффи» и завораживающей музыкой Dido. И хотя бы за эту ностальгию можно сказать книгам спасибо.

Стоит ли читать: поклонникам старого сериала и тем, кто думает его посмотреть, можно попробовать.

Патрик Несс «Остальные здесь просто живут»

Тяжкие будни обычных людей на фоне супергеройских подвигов

Жанр: юношеская драма

Выход оригинала: 2015

Переводчик: Е. Романова

Издательство: «Эксмо», 2019

Серия: «Young Adult. Воображариум»

Похоже на:

Курт Бьюсик, Алекс Росс, комикс «Чудеса»

Филип Х. Фармер «Гнев Рыжего Орка»

Представьте себе американский провинциальный городок — примерно такой, как Саннидейл, Смолвиль, Форкс или Бейкон Хиллс. Здесь постоянно творятся очень странные дела: девушка-избранная сражается с монстрами, молодые ребята разбираются с инопланетянами, прекрасные вампиры крутят любовь со школьницами, юные вервольфы пытаются остаться людьми. А ещё в городе то и дело открываются врата в другие измерения, пробуждаются зомби, воскресают древние боги, объявляются похитители тел… В общем, перед нами типичный городок из книжного или телевизионного сериала про подростков, которые переживают фантастические приключения.

Однако в каждом таком произведении паранормальщина затрагивает очень небольшую группу юных героев. Но ведь рядом с ними — целая толпа сверстников. Они учатся в той же школе, закупаются в тех же магазинах, ходят по тем же улицам, что и «избранные», спасающие мир. Как и чем живут эти обычные ребята? Именно об этом и решил рассказать знаменитый автор подростковых книг Патрик Несс.

Его роман — история старшеклассника Майка Митчелла, у которого самая обычная жизнь. У него есть не очень внимательные родители, две сестры и кошка. Он дружит со здоровенным геем со сверхспособностью к исцелению, влюблён в взбалмошную девчонку, мечтает поскорее закончить школу и уехать в колледж. А ещё у Майка явные проблемы с психикой и стойкое желание жить нормально, что маловероятно, потому что в городе постоянно творится чёрт знает что. И зачастую надо прилагать немало усилий, чтобы просто уцелеть…

Конечно, нечто подобное мы уже видели в знаменитом комикс-сингле «Чудеса», где мир марвеловских супергероев показан глазами совершенно обычного человека. Несс также делает своего героя простым наблюдателем. И как раз в таком подходе — и сила, и слабость книги. Да, попытка осмыслить существование «человека из массовки» в необычном мире — богатая идея. Но для рассказа, максимум небольшой повести или комикса, — а для героя романа хочется более активной роли. Джеральд, лучший друг Майкла, случайно вмешивается в события, связанные с очередной фантастической напастью, и его неожиданная помощь существенно влияет на финал. Но вот сам Майкл так и не выходит за рамки обыденности.

Долгое время авторский подход выглядит оригинально: мини-предисловия к каждой главе рассказывают о происходящей в городе чертовщине, а затем мы погружаемся в бытовуху, переполненную типичными для современных подростков переживаниями и проблемами. И, хотя это занятно, в какой-то момент ловишь себя на желании, чтобы Майк проявил себя более активно, отойдя от роли простого созерцателя с тараканами в голове. Но нет — согласно авторской концепции, герой и его друзья «здесь просто живут». И продолжают жить, несмотря ни на что.