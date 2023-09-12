Кристофер Руоккио «Царства смерти». Дипломатическая миссия ради спасения галактики

Адриан Марло прославился на всю Империю как герой войны с чужаками-сьельсинами, его имя овеяно легендами, а некоторые почитают его, словно воплощение бога. Но попутно он нажил себе и немало врагов, а потому провел многие годы в изгнании. Теперь императору опять нужна служба Адриана, но в неожиданном качестве. Новая дипломатическая миссия может стать опаснее и принести больше потерь, чем любая из военных кампаний, которые вел Полусмертный.

Christopher Ruocchio

Kingdoms of Death

Роман

Жанр: космическая опера

Переводчик: Ю. Павлов

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2023

Серия: «Звёзды новой фантастики. Кристофер Руоккио»

Возрастной рейтинг: 16+

576 с., 4000 экз.

«Пожиратель солнца», часть 4

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Кристофера Руоккио нельзя отнести к тем, кто жалеет своих героев. Автор щедро обрушивал на своего протагониста Адриана Марло удары судьбы и заставил его пережить несколько болезненных утрат. Тем не менее три первых тома показали возвышение Адриана от изгнанника, не имеющего ничего за душой, до живой легенды Империи. С каждым томом его репутация и роль в войне между человечеством и сьельсинами неуклонно возрастала. И когда начинаешь читать «Царства смерти», поначалу кажется, что это восхождение продолжится.

Руоккио не изменяет себе, предлагая Адриану испытание, с которым тот прежде не сталкивался, — автор неизменно старается сделать каждую последующую книгу отличной от предыдущих по конфликтам и тематике. На сей раз временная опала протагониста завершается новой ответственной миссией, причем не военной, а дипломатической. Адриан получает задание заключить союз с Лотрианским Содружеством — космическим государством, которое создано людьми, но сильно отличается от Соларианской Империи и находится с ней в весьма натянутых отношениях.

Завязка указывает на то, что теперь читателей ждет фантастика с фокусом на политике. Попутно Руоккио ловко расширяет свою вселенную — показывает, что в его будущем есть место не только уже хорошо знакомой нам Империи, но и совершенно иному, можно сказать, антиутопическому обществу людей. Однако на поверку оказывается, что переговорам Адриана с лотрианцами писатель уделил не слишком много внимания — всего несколько глав. Вскоре после этого лорду Марло приходится сменить ипостась дипломата на роль воина, а затем… Не станем раскрывать детали сюжета, но скажем, что Руоккио обрушивает на протагониста больше страданий — и физических, и моральных, — нежели за три предыдущих тома, вместе взятых. На страницах «Царств смерти» Адриан погружается в пучины отчаяния и лишается почти всего, что было ему дорого.

С первых строк дебютного романа Руоккио читатели знают, что лорд Марло войдет в историю как военный преступник — пусть свой чудовищный поступок он и совершил против смертельных врагов рода людского. А ведь поначалу Адриан стремился положить конец войне со сьельсинами, найдя с ними общий язык.

События предыдущих романов уже заставили Полусмертного отказаться от юношеского идеализма и похоронили его веру в то, что со сьельсинами возможен мир. А после «Царств смертных» у Адриана появляется к ним еще и такой личный счет, который точно можно оплатить лишь кровью.

Во многочисленных аллюзиях, которыми пронизан цикл, Кристофер Руоккио не раз демонстрировал, что хорошо знаком с античными трагедиями. И вот теперь писатель проводит Адриана через боль и испытания, достойные их героев. «Царства смерти» с уверенностью можно называть самой драматичной частью цикла из тех, что уже вышли на русском языке. И тем, кто полюбил лорда Марло, она принесет массу сильных эмоций.



Итог: Кристофер Руокиио продолжает подтверждать репутацию одной из ярчайших звёзд на небосклоне современной космической фантастики.



Год без романов В 2022 году у Кристофера Руоккио вышло на английском сразу два романа — «Царства смерти» и их продолжение Ashes of Man. А вот в текущем году автор не порадует своих поклонников новым романом — шестой том, который носит название Disquiet Gods и должен стать предпоследним в цикле, ожидается только следующей весной. Впрочем, совсем без новинок Руоккио своих поклонников не оставит— в 2023 году выйдет третий сборник рассказов и повестей по вселенной «Пожирателя солнца». Первые два до нас, правда, ещё не добрались, но хочется надеяться, что это когда-нибудь произойдёт.

— Я надеялся, вы мертвы, — сказал я, понимая, что мои надежды пошли прахом.

Тонкие губы Урбейна сложились в улыбку. — Вы не единственный в Галактике, кому непросто умереть. — Он смерил меня взглядом. — С удовольствием проверю, насколько правдивы легенды о вас, милорд. Как я понимаю, кое-кто в Империи почитает вас как бога. Даже князь, долгих ему лет, думает, что вы посланник какого-то божества. Но богов нет. Магии тоже нет — лишь еще нерешенные загадки.