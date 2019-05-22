Лев Гурский «Корвус Коракс»: фантастическая сатира с пародией на Навального

Москва, 2019 год. Сотрудник Федеральной инспекции по авторским правам Иннокентий Ломов случайно становится обладателем старинного артефакта, за которым разворачивается настоящая охота. И дело даже не в исторической и денежной ценности объекта (хотя она огромна) — просто он может сыграть важную роль в большой политической игре. А где большая политика, там грязь, ложь и, конечно, кровь…

Жанр: АИ-стимпанк, политическая сатира, детектив

Издательство: «Время», 2019

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Лазарь Лагин «Белокурая бестия»

Новый роман Льва Гурского (псевдоним критика Романа Арбитмана) одновременно похож и не похож на прежние его остросюжетные книги. С одной стороны, это типичный Гурский, хорошо известный читателям по циклам о приключениях детектива Дубровского, частного сыщика Якова Штерна и офицера ФСБ Максима Лаптева. Действие происходит как бы в современной России с множеством знакомых нам по повседневной жизни деталей. Некоторые персонажи напоминают вполне реальных людей — разве что имена немного изменены. Есть аллюзии на актуальные события. Детективный сюжет захватывает и не отпускает до финальных страниц, политическая сатира жжёт напалмом, стиль ироничен, забавен и безупречен. В общем, Гурский как он есть.

С другой стороны, у нового романа есть существенное отличие от предыдущих книг писателя. Да, в них всегда был фантастический элемент — иногда совсем незначительный, иногда сюжетообразующий. Но «Корвус Коракс» — это уже полноценный фантастический роман без всяких оговорок. Ведь на самом деле его действие разворачивается в совершенно ином мире, который похож на наш лишь формально.

Представим себе Землю, где не случилось множества технологических открытий конца XIX — начала XX веков.

Александр Белл не изобрел телефон. Томас Эдисон не придумал фонограф. Братья Люмьер не создали синематограф. Маркони, Попов и их единомышленники не додумались до радио и телеграфа. И так далее, и тому подобное. И вот на дворе XXI век — без кинотеатров, телевидения, компьютеров, интернета, мобильников…

Естественно, всем этим привычным нам технологиям необходима какая-то замена. И Гурский ее придумывает — достаточно оригинальную. Например, место телесериалов заняли театральные сериалы, блоги размещают на доске объявлений, а для записи музыки и текста используют птиц. Получился эдакий альтернативный стимпанк с примесью абсурдистской фантазии. Задорно, остроумно, изобретательно и, конечно же, весело.

Главная культурная новость — на неопределенный срок отодвинули премьеру оперы «Иван Сусанин» в Камерном театре, а режиссера Мефодия Златогорова закрыли в СИЗО за попытку возбуждения ненависти к социальной группе «польские интервенты». С той же формулировкой чуть было не посадили и композитора, но в Следкоме нашелся один знаток музыки, который объяснил коллегам: мол, при всем желании запереть Михаила Ивановича Глинку уже нет физической возможности. По-моему, все театральные сериалы — развлечение для тех, кто совсем не дорожит личным временем. Безруков, может, актер и неплохой, но убивать полмесяца на «Бригаду» во Втором Академическом — извините. Пятнадцать вечеров, спятить можно!

Правда, есть у такой изобретательности и обратная сторона. В прежних книгах Гурского всегда был по-настоящему яркий герой — именно благодаря его действиям головоломный сюжет приходил к относительно благоприятной развязке. Тут же, похоже, вся страсть автора ушла на создание мира, и на полнокровного и обаятельного протагониста сил уже не хватило.

Традиционный для автора рассказчик, от лица которого ведется повествование, в «Корвукс Кораксе» скорее пассивный свидетель, нежели движитель сюжета. А доблестный разведчик Вилли Фишер, которому автор отвел роль «бога из машины», — персонаж совершенно комиксовый, эдакий гибрид Штирлица и Ника Фьюри. Остальные персонажи (даже скандальные) — сплошь функции, со знаком плюс и минус. Ну и конечно, нельзя не отметить «рояли в кустах», которые тут бродят целыми стадами.

Книга получилась злободневная, с упором на некоторые неприятные события нашего вполне реального прошлого и настоящего. Так что новый роман Льва Гурского, несмотря на изрядную легковесность, вполне достоин прочтения, а временами и раздумья над прочитанным. Советуем тем, кто любит юмор, политическую сатиру и несерьезный детектив.