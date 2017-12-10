Макс Фрай «Отдай моё сердце»

Жители города Ехо ни с того ни с сего начинают совершать дурацкие поступки. Тайный Сыск считает, что они действуют под влиянием одного малоизвестного древнего заклятия.

Роман

Жанр: детективное фэнтези

Художник: В. Половцев

Издательство: АСТ, 2017

Серия: «Миры Макса Фрая. Сновидения Ехо»

416 стр., 27 000 экз.

«Сновидения Ехо», часть 6

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«Сновидения Ехо», долгожданный новый цикл о приключениях сэра Макса и его друзей, начинались довольно вяло, но уже к четвёртой книге вышли на довольно высокий уровень, наглядно продемонстрировав, что эти истории всегда были чем-то большим, нежели уютным эскапистским фэнтези. Автор уверенно беседует со своими преданными читателями на серьёзные темы: смерть и её последствия, отношения реальности и искусства, огромная ответственность как производная огромных возможностей и так далее. Эти истории получились порой безбожно растянутыми, но всё же трогательными и мудрыми. А сам сэр Макс определённо взрослеет, обнаруживая в себе всё больше любви к миру (точнее — к Миру) и желания делать его лучше.

«Отдай моё сердце» продолжает сочинение на тему «С большой силой приходит большая ответственность». Овеществлённой силой такого рода в Ехо служит магия, которой владеют все поголовно, разве что за время действия Кодекса Хрембера многому разучились. А роль живого воплощения этой силы играет самый интересный персонаж книги — Мастер Гэйшери, когда-то в древности и придумавший Истинную магию. Напомним, что Истинная магия в мире Ехо отличается от Очевидной тем, что не требует никаких специальных приёмов — только непосредственного взаимодействия с Сердцем Мира. Взбалмошный, эксцентричный, но при этом бесконечно влюблённый в Мир и людей Гэйшери напоминает какого-нибудь даосского мудреца или юродивого — для сэра Макса это идеальный учитель.

Но в то время как Гэйшери и его соратники воспринимают магию как величайший дар Мира человеку и бесконечный источник радости, в Ехо возникает движение с совершенно противоположными взглядами. По мнению его адептов, магия — источник зла, и её необходимо либо запретить совсем, либо позволить использовать лишь избранным. И тут разговор об ответственности поворачивается новой гранью: должен ли тот, кто стоял у истоков некоей прекрасной идеи, отвечать за её искажения в умах недалёких людей? Для Гэйшери, который, как свойственно магу в мире Ехо, чувствует себя ответственным за всё, что происходит в Мире, ответ очевиден. И Макс понимает его как никто другой…

Даже своими недостатками «Отдай моё сердце» напоминает старую добрую «оранжевую серию»

Если с содержанием в романе всё в порядке, то к форме есть немало вопросов. Формально это по-прежнему детектив, но чересчур прямолинейный, злоупотребляющий запрещёнными жанровыми приёмами — достаточно сказать, что вычислить виновника происходящего, как это возможно при чтении хороших детективов, у читателя не получится. Сэр Макс уже привычно ищет ответы на все вопросы двумя безотказными способами — Смертным Шаром и походами на Тёмную Сторону. Великий Древний Магистр играет роль сюжетной «вундервафли», меняя жизни людей и исправляя саму судьбу Мира буквально щелчком пальцев. Все герои непрерывно осыпают сэра Макса комплиментами, лишний раз напоминая читателям, с каким великим магом мы имеем дело. На периферии сюжета продолжают кружить ненужные персонажи вроде чудовища Базилио — похоже, автор до сих пор не придумал, что делать с этим обитателем Мохнатого дома. Вдобавок он будто забыл, что вообщето основная обязанность нового Макса — поиск заблудившихся в Ехо сновидцев из других миров: тема сновидений тут раскрывается лишь в проходных эпизодах.

В довершение всего роман пестрит не всегда уместными шутками-прибаутками и бесконечным трёпом персонажей ни о чём, так что даже сюрреалистические описания Тёмной Стороны становятся для читателей отдыхом. В общем, всего, за что ругают Макса Фрая его ненавистники, в этой книге с избытком. Жаль, ведь мы уже успели привыкнуть, что Фрай может писать совсем другие книги: куда более складные и стройные, а главное — более серьёзные.

Парадоксально, но даже своими недостатками роман напоминает старую добрую «оранжевую серию», герои которой раскрывали магические преступления, не прекращая болтовни за чашкой камры. Возможно, «Отдай моё сердце» — своеобразная остановка в пути, отдых для читателей, которые соскучились по ранним книгам автора. Если так, то ждём в следующем томе возвращения на прежний уровень.

Итог: новая книга Макса Фрая традиционно увлекательна и подбрасывает немного пищи для размышлений, но на фоне двух предыдущих томов цикла выглядит довольно бледно.

Роман или повесть? Хотя из-за объёма книги новой серии про Ехо называют романами, в строгом литературоведческом смысле они остались повестями, как и истории из «оранжевой» и «зелёной» серий. И автор, как выяснилось, эту точку зрения разделяет: в сноске он называет одно из предыдущих произведений цикла повестью.

— Вы, любители заклинаний, считаете Мир тупым и ленивым, — бушевал Гэйшери. — Думаете, без принуждения он ничего делать не станет. Оскорбительное отношение! Это вы сами тупые и ленивые. И при этом донельзя практичные, противно смотреть! Насочиняли дурацких заклинаний, чтобы всегда получать один и тот же гарантированный результат, и почему-то считаете это магией. Тогда как настоящая магия — игра, которую мы предлагаем Миру. И его радостное согласие с нами играть.

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