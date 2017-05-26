Макс Фрай «Сундук мертвеца»

В Ехо при загадочных обстоятельствах, но без следов магического вмешательства погибает с десяток бывших видных деятелей Эпохи Орденов. Сэр Макс берётся за расследование…

Роман

Жанр: детективное фэнтези

Художник: В. Половцев

Издательство: АСТ, 2017

Серия: «Миры Макса Фрая»

384 стр., 30 000 экз.

«Сновидения Ехо», часть 5

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Возвращение сэра Макса в Ехо — событие, которого долго ждали поклонники Фрая, — поначалу оказалось не таким уж вдохновляющим. Автор заново вписывал изменившегося героя в знакомые обстоятельства долго и со скрипом, уделяя больше сюжетного времени болтовне старых и новых друзей обо всём на свете и их гастрономическим похождениям, нежели собственно историям. Книги о Максе изрядно разбухли в сравнении с повестями «Лабиринтов» и «Хроник» — но разбухли, увы, за счёт воды.

К счастью, чем дальше, тем отчётливее ситуация меняется к лучшему: «Сновидения Ехо» мало-помалу превращаются в те изящные магические детективы с оптимистичным финалом и иронично-жизнерадостным взглядом на мир, которые влюбили в себя первых читателей «Лабиринтов Ехо». Объём текстов уменьшается: «Сундук мертвеца» в сравнении с предыдущим томиком цикла, «Я иду искать», похудел на сотню страниц. И, что самое приятное, «воды» на этих страницах наконец-то меньше, чем вкусной и здоровой пищи для ума и сердца.

«Сундук мертвеца» — вполне классический детектив, в котором сотрудники Тайного Сыска расследуют череду загадочных смертей: для счастливого города Ехо, где живут долго и умирают редко, это из ряда вон выходящая ситуация. Правда, детективу не хватает закрученности — к правильному решению Макс едет по прямым и гладким рельсам, — но удержать читательское внимание он вполне способен. К тому же в этой истории достаточно драматизма: одна из странных смертей происходит прямо в доме главного героя, и над головами его ближайших друзей нависает неведомая опасность — до них тоже грозит дотянуться зловещий убийца…

«Воды» на этих страницах наконец-то меньше, чем вкусной и здоровой пищи для ума и сердца

Так как покойников здесь побольше, чем во всех остальных историях о сэре Максе, серьёзного разговора на тему смерти было не избежать. Автор говорит о ней без штампов и пафоса, устами своих героев напоминая простую истину: смерть одного человека — это исчезновение миллионов возможностей, десятков и сотен свершений, которые так и останутся потенциальными. Даже в благословенном Ехо, где всегда можно, например, продолжить свою жизнь в качестве призрака или отправиться на вечное довольствие в город мёртвых Харумбу, смерть любого из жителей образует брешь в мироздании. И самое правильное, что могут сделать оставшиеся в живых, — закончить дела, которые не успели завершить умершие. Просто потому, что это сделает мир лучше. Хотя в «Сундуке мертвеца» эта идея не на первом плане, звучит она достаточно внятно.

В первую же очередь это история о мести и справедливом воздаянии за проступки. Причём эту тему с двух разных сторон раскрывают два персонажа: непосредственный виновник вереницы смертей (и тут мы во избежание спойлеров лишь намекнём, что давним поклонникам Ехо он хорошо известен) и главный герой. Эволюция сэра Макса, превратившегося из восторженного разгильдяя в осторожного и ответственного носителя «бремени всемогущества» (но продолжающего притворяться восторженным разгильдяем), в «Сновидениях Ехо» становится очевиднее. В финале, уже после того, как сэр Макс снова «из всех решений выбрал самое доброе» и предпочёл не наказывать виновника всей истории, Джуффин подозрительно интересуется: «Но откуда вдруг в тебе столько милосердия? Прежде оно не было тебе свойственно». Сэр Макс повзрослел — неудивительно, что даже Джуффин его больше не опекает.

То ли по этой причине, то ли из-за того, что новая книга похудела, Джуффина в ней мало. Да и практически все старые друзья Макса — Шурф Лонли-Локли, Мелифаро, Кофа Йох — играют здесь роли «говорящих голов». От слаженно действующей команды Тайного Сыска не осталось и следа. Дело таинственного серийного убийцы главный герой раскрывает практически в одиночку, остальные в лучшем случае подбрасывают ему осколки информации, в худшем — просто скрашивают досуг. И это может разочаровать часть верных поклонников Ехо, у которых уже давно появились в этом мире свои любимцы. Конечно, вся эта многотомная эпопея в первую очередь история Макса, но это не повод превращать персонажей в декорации.

Итог: «Сновидения» возвращаются к лучшим традициям «Лабиринтов» — и это заставляет ждать новых книг цикла с оптимизмом.

Слово творца Макс просто рассказывает всё это с жизнерадостной интонацией человека, бесконечно влюблённого в жизнь и людей, которые его окружают. И о самых страшных вещах тараторит на той же волне: да, я тут у нас давеча чуть не умер в муках, но как-то обошлось, потом оклемался, пошёл обедать, отличная компания собралась, было весело. Вот и кажется счастливчиком.

— С логикой у тебя в последнее время как-то подозрительно всё в порядке, — заметил Джуффин. — И с догадливостью тоже вполне ничего. Тебя часом не подменили?

— Надеюсь, нет. Было бы обидно внезапно выяснить, что всё происходящее происходит не со мной. Даже неприятности подменышу отдавать жалко: что моё, то моё!

— Склочности у тебя, по крайней мере, не поубавилось, — ухмыльнулся шеф. — Можно спать спокойно: зажилить даже неприятности мог только ты.

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