Миры за стеной. Детское фэнтези Оксаны Смирновой

Знакомьтесь, московская школьница Настя Стрешнева по прозвищу Тюха (от Настюхи, так её прозвал папа). Но это не просто сокращение имени: по-древнегречески так называется удача. Тюха — обычная третьеклассница, разве что склонная фантазировать. Хоть девочка из Москвы, её жизнь проходит вдали от огромных проспектов и сверкающих витрин. Её Москва — это маленькие улочки и переулки, заросшие сорняками дворы и железнодорожные переезды, заброшенные фабрики и бесконечные ряды ветхих гаражей, словно застывшие в советском прошлом. В общем, настоящее раздолье для ребёнка с буйным воображением.



