Миры за стеной. Детское фэнтези Оксаны Смирновой

В этом году вышла финальная повесть пенталогии, «Крысиный заговор», так что читатели могут ознакомиться с историей полностью и сразу — и постичь глубокие для детского возраста смыслы, спрятанные в сюжетах. При чтении книг Оксаны Смирновой детям будет над чем задуматься, где-то согласиться с героями, а где-то поспорить с ними. А ещё взглянуть по-новому на обстоятельства нашей обычной жизни.
Неизбежны и сравнения. В международной классификации такие книги, как «Миры за стеной» — обычно называют middle grade: литература для детей от 8 до 12 лет, то есть для среднего школьного возраста. Это очень важный период, когда у детей формируется характер и закладываются морально-нравственные устои. В таком возрасте особенно важно читать правильные книги, которые помогут ребенку определиться, по какой дороге он отправится в будущее, на чьей идейной и моральной стороне окажется. Такие истории, как «Хроники Нарнии» Клайва С. Льюиса, «Камень из ожерелья Брисингов» Алана Гарнера, «Миры Крестоманси» Дианы Уинн Джонс, «Чернильное сердце» Корнелии Функе, «Часодеи» Натальи Щербы, «Дарители» Екатерины Соболь…