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Книги
#книжные миры#книжный цикл#фэнтези
Миры за стеной. Детское фэнтези Оксаны Смирновой
Кот-император
5 ноября 13:00
70
5 минут на чтение
Со времён всемирного безумия вокруг поттерианы миновало почти четверть века. Ныне уже невозможно представить современную фантастику без массово востребованной фантастики для детей и юношества. Характерная черта этого направления в том, что истории, формально предназначенные для совсем юных читателей, могут быть интересны и тем, кто постарше. 
В XXI веке появилось множество самых разных книг для самых разных возрастов, в том числе и от отечественных авторов. Расскажем о наиболее популярных и ярких историях, которые вы могли пропустить.
И начнем мы с цикла Оксаны Смирновой «Миры за стеной», который недавно закончило выпускать издательство «Никея». Это детское фэнтези с каждым новым томом охватывает всё более широкую возрастную аудиторию, ведь когда герои цикла становятся старше, вместе с ними взрослеют и читатели.

Тюха в Стране чудес

Знакомьтесь, московская школьница Настя Стрешнева по прозвищу Тюха (от Настюхи, так её прозвал папа). Но это не просто сокращение имени: по-древнегречески так называется удача. Тюха — обычная третьеклассница, разве что склонная фантазировать. Хоть девочка из Москвы, её жизнь проходит вдали от огромных проспектов и сверкающих витрин. Её Москва — это маленькие улочки и переулки, заросшие сорняками дворы и железнодорожные переезды, заброшенные фабрики и бесконечные ряды ветхих гаражей, словно застывшие в советском прошлом. В общем, настоящее раздолье для ребёнка с буйным воображением. 

И вот однажды где-то между гаражами и голубятней Тюха встречает двух мальчиков чуть постарше её со странными именами: Рик Подорожник и Том Чертополох. Мальчишки оказываются самыми настоящими принцами из сказочных королевств! И сказка — совсем рядом, за забором заброшенной фабрики. Правда, туда просто так не попадешь…
Знакомству Тюхи со сказочным миром посвящена первая повесть цикла, «Стекло старьёвщика». На её страницах девочка впервые побывала в волшебном герцогстве Касилия и помогла новым друзьям одолеть зловещих скрупов — монстров, напоминающих огромных чёрных муравьёв. Скрупы воруют из разных миров радость — вот и наш мир стал их охотничьими угодьями. Вдобавок здесь они нашли сообщников, которые за деньги готовы отдать им что угодно, тем более какую-то непонятную «радость». К счастью, остались ещё такие люди, как Тюха: сумев воспользоваться волшебным артефактом, она помогла вернуть горожанам радость, хоть и самую её малость…
 «Стекло старьёвщика» — самая детская повесть цикла: она предназначена для читателей примерно восьми-десяти лет. Детям постарше, не говоря уже о взрослых, она, возможно, покажется слишком уж наивной. Однако уже со второй повести, под названием «Замок-откуда-нет-возврата», приключения Тюхи становятся больше похожи на приключенческую фантастику для школьников чуть постарше — или даже для семейного чтения. Именно такие книги, прочитанные в детстве, пробуждают желание читать и дальше. 

Стилистически цикл написан на достойном уровне, да и герои хорошо проработаны. К тому же повести пропитаны атмосферой того самого детства, куда и многие взрослые не прочь вернуться, чем тоже привлекают читателей. И конечно, в книгах Смирновой много колоритных локаций с говорящими названиями вроде Дырявых островов и Края земли.

Замки, короны и заговоры

С каждой новой повестью приключения Тюхи и её друзей становятся всё увлекательнее, а значит, и опаснее. 
В «Замке-откуда-нет-возврата» их ждёт борьба с волшебником Монументо, преодоление петли времени и поиск легендарного Зачарованного сада. А ещё знакомство с маковой феей Корой, вынужденной притворяться оживающей куклой, с наследником касилийского герцогства Лусьо, мечтающим стать лекарем-травником, с невольным путешественником во времени Дени из Иллирии, тоскующим по невесте, с горной ведьме-виле Рён. 

В следующей повести, «Короне и Чертополохе», Тюха идёт в четвёртый класс, заводит сразу двух подружек, Валю и Олю (последняя предпочитает, чтобы её называли Стёпкой), путешествует в сказочный вариант Шотландии и даже знакомится с фейри, которые поначалу кажутся очень милыми, но на самом деле хранят зловещие секреты.
В двух заключительных повестях цикла, «Путеводных осколках» и «Крысином заговоре», Тюха и её друзья (как из нашего мира, так и из волшебной вселенной), столкнутся с по-настоящему серьёзными испытаниями и противниками. Среди них и пираты с Дырявых островов, пытающиеся восстановить колдовскую империю, и крысы-оборотни, чьи козни грозят закрыть пути между мирами и уничтожить любые признаки магии в Москве. А ещё девочка постепенно взрослеет, а значит, вскоре не сможет посещать сказочные страны, ведь туда попадают только дети. Впрочем, есть и другие способы устроить себе волшебное путешествие. Например чтение историй — таких, как повести Оксаны Смирновой.

Добрым молодцам (и девицам) урок

«Миры за стеной» не просто увлекательные повести о волшебных приключениях симпатичных героев, в которых юные читатели узнают самих себя. Книги ненавязчиво, в рамках приключенческих сюжетов, рассказывают детям о жизненных ценностях: искренней дружбе, справедливости, взаимопомощи, милосердии, самопожертвовании. 

Личность автора не заставляет удивляться такому подходу: это профессиональный учитель-словесник с большим опытом работы, хорошо знакомый с внутренним миром ребёнка и его проблемами. Оксана Смирнова участвовала в создании физико-математического лицея при МИФИ и вела курсы повышения квалификации для учителей литературы при издательском доме «Первое сентября». 
Сочинять истории Смирнова начала ещё в детстве, но мысль попробовать себя в «большой» литературе появилась у неё значительно позже. 
Оксана Смирнова
Прежде чем взяться за настоящие книги, мне нужно было стать учителем и осознать: писать всерьёз могу только о том, что очень сильно люблю. О старом доме и дворе, о тополях, вьюнках, трамваях, о школах и о детях…
Литературный дебют Смирновой случился в 2004 году: под псевдонимом Ксения Тихомирова она выпустила детскую фэнтезийную повесть «Граница горных вил». В 2011 году появилась повесть «Спор об Ореховом Князе» — романтическая история о первой любви и творчестве с лёгкими сказочными мотивами.
А потом родилась идея сказочного фэнтези о приключениях простой московской фантазёрки с неистовой тягой к необычному. 
Оксана Смирнова
 Приключения Тюхи начались, когда дочка двух моих уже выросших учеников, первоклассница Варя, попросила написать что-нибудь и для неё, а не только для старших. Я обещала попробовать, и вот что из этого получилось.

Путь в будущее

В этом году вышла финальная повесть пенталогии, «Крысиный заговор», так что читатели могут ознакомиться с историей полностью и сразу — и постичь глубокие для детского возраста смыслы, спрятанные в сюжетах. При чтении книг Оксаны Смирновой детям будет над чем задуматься, где-то согласиться с героями, а где-то поспорить с ними. А ещё взглянуть по-новому на обстоятельства нашей обычной жизни.

Неизбежны и сравнения. В международной классификации такие книги, как «Миры за стеной» — обычно называют middle grade: литература для детей от 8 до 12 лет, то есть для среднего школьного возраста. Это очень важный период, когда у детей формируется характер и закладываются морально-нравственные устои. В таком возрасте особенно важно читать правильные книги, которые помогут ребенку определиться, по какой дороге он отправится в будущее, на чьей идейной и моральной стороне окажется. Такие истории, как «Хроники Нарнии» Клайва С. Льюиса, «Камень из ожерелья Брисингов» Алана Гарнера, «Миры Крестоманси» Дианы Уинн Джонс, «Чернильное сердце» Корнелии Функе, «Часодеи» Натальи Щербы, «Дарители» Екатерины Соболь… 
И «Миры за стеной» Оксаны Смирновой могут занять достойное место на книжной полке рядом с произведениями признанных мэтров детского фэнтези. Потому что это подарок юным читателям от человека, посвятившего детям всю жизнь. 
Это рекламный материал (но всё равно очень интересный).

Рекламодатель: ООО ТД "Никея" ИНН 7707379820
Erid: LjN8KYeCh

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#книжные миры#книжный цикл#фэнтези
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