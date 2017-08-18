Марина и Сергей Дяченко — одни из лучших авторов русскоязычной фантастики. За мудрыми книгами, несомненно, стоит мудрый человек. И авторы, немало повидавшие на своём веку, решили поделиться с нами несколькими историями из своей жизни — не всегда фантастическими, но несомненно вдохновляющими.

Судьбоносный для человеческого рода вопрос, по-видимому, состоит в том, насколько его культурное развитие позволит преодолеть общественные неурядицы из-за свойственного человеку инстинкта агрессии и саморазрушения.

Сергей: Это сказал Зигмунд Фрейд в далёком 1930 году, ещё до Второй мировой войны. Вряд ли у человека есть инстинкты агрессии и саморазрушения, о которых однажды говорил Фрейд, но вот у современной цивилизации стремление к ним налицо. Мир сходит с ума; впрочем, это обычное его состояние. Быть счастливым в этом мире — нетривиальная задача.

Марина: Но что такое счастье? Мы ответим на этот вопрос столько раз, сколько сумеем. В поисках счастья — вот тема нашей колонки.

Сергей: Расскажу об одном миге счастья, остром и прекрасном, которое я испытал ещё студентом мединститута. Я был фанатом кино. Жадно смотрел фильмы, до которых мог дотянуться. В те годы в СССР единственной возможностью увидеть зарубежные фильмы был Московский международный кинофестиваль. Когда он наступал, у кинотеатров, где шли фестивальные фильмы, выстраивались огромные очереди. То был период расцвета французского и итальянского кино. Моим любимым актёром был Ален Делон, уж не знаю почему; вот как увидел его в «Рокко и его братьях», так и прикипел сердцем. И вот на одном из фестивалей показывают «Искателей приключений», а там Делон, да ещё в паре с потрясающим Лино Вентура. Я провёл ночь у костра близ кинотеатра, чтобы не потерять очередь по записи. Прекрасная ночь — песни под гитару и такие же обалдуи-киноманы, готовые часами спорить о кино. Давка у кассы. И вот в конце концов я в зрительном зале, совершенно счастливый, на экране появляется Делон… а потом меня разбудили, когда картина закончилась. Оказалось, я так устал, что уснул и фильма не увидел. А всё равно испытал блаженство…

К Делону мы ещё вернёмся, а теперь вот о миге счастья уже в наше время. В 2015 году у меня был юбилей, семьдесят лет. Я совершенно не ощущаю этот возраст, но родные и друзья задумались: что подарить? Воспользовавшись ситуацией, я отказался от всего, но категорически потребовал единственный подарок — кота. У нас раньше жил чёрный кот Дюшес, почти двадцать лет, был членом семьи. Маринка тяжело переживала его утрату и слышать не хотела о котах. Но юбилей есть юбилей — и она согласилась. Я погрузился в интернет и в конце концов остановил свой выбор на мейн-кунах — это такие львы среди котов, царственные, пушистые, огромные. Присмотрел котёнка с родословной как у английского аристократа, очень симпатичного. И стал считать дни до своего дня рождения. А моя дочь Анастасия и говорит: «Папа, а давай возьмём котика в приюте. С родословной — их и так возьмут, а вот эти, в приюте…» Я её и послушал. Увидел в интернете — есть в приюте мейн-кун, котёнок, рыжий, как я и хотел. Поехали смотреть… И увидели испуганное создание, дрожащее, блохастое, с колтунами, слезящимися глазами, с царапинами… С целым букетом болезней. Какие-то навыки домашнего кота у него сохранились — но как он оказался на улице? Тайная драма.

В Америке практически нет уличных животных, а если попадаются — их помещают в приюты. Есть приюты, где животным дают только пять дней жизни. Если никто не забирает — их усыпляют. Этому оставался день. Я как увидел его взгляд… Теперь у нас роскошный рыжий кот, зеленоглазый, пушистый. Никакой он, конечно, не мейн-кун, но какое это имеет значение? Теперь он у нас любимец семьи, очень ласковый — такое впечатление, будто понимает, что его спасли, и поэтому ведёт себя как собачка. И общение с нашим Рыжиком — мгновения счастья для нас.

Вернёмся теперь к Алену Делону. Марина нашла недавно в интернете и переслала мне заметку о Делоне и животных:

«Сегодня французский актёр, которому скоро 80 лет, содержит 5 питомников для бездомных собак и кошек.

«Меня всегда трогают собаки, которые находятся рядом с бомжами на улице. Им всё равно, что их хозяин — бомж. Они любят человека как отца.

Вы думаете, что мои собаки знают, что я — Ален Делон? Им всё равно! Мои собаки меня любят, они не знают кто я, что я делаю. Эта безоговорочная любовь, любовь без размышлений, полная и настоящая любовь!»

Ален Делон состоит в Обществе защиты животных. В его имении живёт 8 собак. Там же расположено кладбище всех его бывших собак: всего их было 45. Посреди этого собачьего некрополя он построил часовню. И после многочисленных обращений получил официальное разрешение похоронить себя там, когда придёт этот день. Он утверждает, что это высшая роскошь…»

Маша Слоним по материалам Le nouveau detective № 1628

Марина и Сергей: Ну что тут скажешь? Это так просто — пригреть бездомное существо, отнести корм в приют… Это маленький, но реальный шаг к счастью. А что вы, дорогие друзья, скажете об этом?

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