От редакции: В новом выпуске «блогов» — текст постоянной читательницы МФ Нины Перченко из её сообщества фантастических иллюстраций Fantasy Art. В нём она делится впечатлениями об одной из трёх книг по вселенной Diablo — «Книгой Адрии». Этот артбук-энциклопедия проливает свет на события до сюжета первой части игры.

«Diablo. Книга Адрии. Энциклопедия фантастических существ Diablo» — одна из трех книг, позволяющих увидеть мир серии игр Diablo глазами разных героев. Этот том написан от лица ведьмы Адрии, одного из ключевых отрицательных персонажей. Таким образом, у нас есть возможность взглянуть на события с точки зрения преданного сторонника Зла.

Основная часть текста написана ведьмой до событий первой части игры, когда Адрия вместе с Магдой стояли во главе Ковена, служащего трем великим воплощениям Зла. В мире, где существуют ангелы, демоны и жуткие чудовища, знание — величайшая сила и оружие человечества. Так считает Адрия, и именно знаниями о мире и населяющих его существах она хочет поделиться с остальным членам Ковена.

Вот что есть сила. Не клинок. Не корона. Не богатство. […] Сила — это понимание того, как использовать эти вещи, чтобы получить желаемое. Мир вокруг нас — это кладезь богатств, ожидающих своего часа. Каждое создание, каждое растение и каждая культура могут служить нам — хотят они того или нет — в нашей работе на благо Владык Преисподней. Но Ковен не может использовать оружие, не изучив его.

Большая часть книги посвящена описанию различных созданий, обитающих как в Санктуарии, так и за его пределами. Здесь описаны звери и монстры, нежить, а также демоны и ангелы. В самом конце Адрия рассказывает о семи воплощениях Зла, великих и малых, называет их сильные и слабые стороны.

Но это лишь первый «слой» книги. Основной текст дополнен более поздними вставками и комментариями, которые Адрия сделала уже после того, как покинула Ковен и решила посвятить себя целиком служению Диабло. Таким образом, из учебника книга превращается в личный дневник ведьмы. Мы увидим, как менялись ее взгляды, узнаем некоторые подробности охоты за душами воплощений Зла, вплоть до событий третьего акта Diablo III, где она помогает возродиться Владыке Ужаса.

В отличие от «Книги Каина» этот том содержит в себе мало новой информации по устройству вселенной Diablo, однако позволяет лучше узнать историю Адрии, понять ее взгляды, цели и мотивы.

Книга стилизована под старинный фолиант с пожелтевшими страницами. Текст сопровождается черно-белыми набросками описываемых существ и магических знаков. Над иллюстрациями для книги работали около пятнадцати художников, в том числе и хорошо известные Золтан Борос и Жан-Батист Монж.

Отдельно стоит отметить обложку книги — с выпуклыми элементами и очень приятную на ощупь. Текст на обложке полностью отсутствует — название вынесено на съемный бумажный клапан.

Вместе с двумя другими частями серии — «Книгой Каина» и «Книгой Тираэля», этот том позволяет более подробно познакомиться со вселенной игры, ее географией, историей и действующими в ней силами. А благодаря издательствам АСТ и Белый Единорог все три книги теперь доступны на русском языке.