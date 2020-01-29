5 комиксов января 2020: супергерои Marvel и DC

Январь для любителей супергероики получился спокойным: практически все основные новинки тихо переехали на февраль. Но мы всё равно подобрали для вас интересные комиксы, которые не стоит пропускать. От первого появления Болотной Твари на русском до похождений главного убийцы вампиров во вселенной Marvel — Блэйда.

Болотная Тварь. Время Святых

В прошлом году к любителям комиксов наконец-то пришёл Джон Константин, а в начале этого явится ещё и Болотная Тварь. Пока, правда, в виде сингла с законченной историей Тома Кинга и Джейсона Фейбока, получившей в 2019 году премию Айснера. Издательство «Азбука» обещает, что при хороших продажах будут изданы и другие сюжеты о персонаже.

Во «Времени Святых» Болотной Твари, защитнику Зелени, предстоит столкнуться с самой разрушительной силой для его природной энергии — холодом. Посреди снежной бури Алек Холланд встречает ребёнка, и теперь только от слабеющих сил Болотной Твари зависит, выживет мальчик или умрёт. Ведь, кроме холода, к ним подбирается кровожадное чудовище.

Вселенная DC. Rebirth. Бэтмен. Detective Comics. Книга 6. Бэтмены навсегда

Завершающий том цикла Джеймса Тайниона IV из серии Detective Comics, в которой появляются все члены разросшейся Бэт-семьи. В наше издание вошли сразу два оригинальных тома: «Падение Бэтменов» и «Бэтмены навсегда».

Миссия Синдиката Жертв — уничтожить Бэтмена и его команду. Чтобы добиться цели, они устраивают побег самых опасных злодеев из Аркхема и сеют в Готэме настоящий хаос, стремясь настроить горожан против команды защитников в масках. Исход битвы предугадать невозможно, а для победы героям придётся принимать крайне сложные решения. Сможет ли команда пройти все испытания — или они разобщат её раз и навсегда?

Классика Marvel. Невероятные Люди Икс

Люди Икс, в отличие от других творений звёздного дуэта Стэна Ли и Джека Кирби, не сразу завоевали успех у публики. Второй шанс и безумную популярность команда обрела при Крисе Клэрмонте уже спустя десятилетие.

В этом сборнике начинаются приключения новой команды одарённых подростков, которых боится и ненавидит человечество. Именно здесь в состав Людей Икс впервые вошли Росомаха, Шторм, Ночной Змей, Колосс и другие канонические герои, отношения между которыми удивительно хорошо прописаны. Команду ждут новые горизонты — теперь Людям Икс покоряется даже космос!

Аннигиляция: Завоевание. Том 1

Продолжение одного из главных космических кроссоверов вселенной Marvel. Галактика только приходит в себя после разрушительных последствий Аннигиляции, а её уже ждут новые потрясения. На сей раз целью захватчиков стала планета Хала, прародина крии. Остановить их сможет только разношёрстный отряд под предводительством Звёздного Лорда — его «Грязная Дюжина», куда входят Мантис, Грут, Енот Ракета и другие. А тем временем дочь первого Капитана Марвел, ставшая новым Квазаром, ищет таинственного «спасителя».

Супергерои Marvel. Официальная коллекция. Том 28. Блэйд

Пока до новой экранизации с Махершалой Али ещё далеко, комиксы о Дневном бродяге на русском — настоящая редкость. Тем ценнее, что этот необычный персонаж заглянет к русскоязычным читателям в рамках коллекции «Супергерои Marvel».

В сборник вошло первое появление Блэйда, который не разменивается на мелочи и сталкивается сразу с самим Дракулой, и персональная мини-серия 2006 года от Марка Гуггенхайма и Говарда Чайкина. В ней Блэйд продолжает выкашивать вампиров и узнаёт тайны своего прошлого. А раз похождения Дневного бродяги — часть обширной вселенной, то стоит ждать в гости Человека-паука с Морбиусом и даже Доктора Дума.