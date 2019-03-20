Рассказываем про комиксы от российских издательств, которые планируются к выходу в этом месяце или уже появились в продаже. Нас ждут возвращение Хеллбоя, масса историй о героях Marvel, первое знакомство с Шазамом и долгожданный девятый дом «Песочного человека», а также подробности о том, что случилось с Эдвардом Руки-ножницы после финальных титров.

Азбука

Песочный человек. Том 9. Милостивые

Девятый том «Песочного человека» на русском воистину долгожданный — предыдущий издательство выпустило в прошлом году. «Песочный человек» (Sandman) — культовый графический роман, вышедший из-под пера Нила Геймана и целого ряда талантливых художников. Современный миф, темное фэнтези, городские легенды и исторические драмы в каждом томе сплетаются в причудливый узор. На этот раз один из Вечных привлёк к себе пристальное внимание богинь судьбы и смерти, Мойр.

Вселенная DC. Rebirth. Титаны № 10. Сделано на Манхэттене. Бессильные / Красный Колпак и Изгои № 5–6

В сингл вошёл десятый выпуск «Титанов» — «Сделано на Манхэттене. Бессильные», а также два выпуска «Красного Колпака и Изгоев» — «Тёмная троица #5: Под маской!» и «Тёмная троица #6: Тёмные времена». В десятом номере разобщенным Титанам предстоит сразиться с Устрашающей Пятёркой, которая задумала уничтожить Нью-Йорк. Красный Колпак же объединяется с Артемидой против Бизарро… чтобы не сразить его, а спасти от ужасного техновируса Чёрной Маски. Издательство объявляет перерыв в выходе синглов о Титанах и Красном Колпаке, но обещает в апреле кое-что интересное. Будем следить за новостями.

Вселенная DC. Rebirth. Флэш. Том 4. Беги без оглядки

Барри Аллен пытается разобраться в себе и понять, правильно ли он поступает. Только вот в мире так много дел для Флэша, что у Барри Аллена совсем не остается времени на жизнь… В сборник войдут выпуски комикса «Флэш» #23–27, галерея альтернативных обложек, наброски и примечания.

Шазам

К выходу одноимённого фильма «Азбука» выпускает комикс о становлении супергероя Шазама. Подросток Билли Бэтсон обретает божественные суперсилы и наследует трон в Совете Вечности. Только вот не всем по вкусу такое положение дел, и, конечно, Билли ждет схватка с сильным противником. Комикс стал перезапуском серии «Шазам» в рамках вселенной New 52 — в ней состоялось полное отделение Шазама от Капитана Марвел.

Ашет

Супергерои Marvel. Официальная коллекция

Том 5. Росомаха

«Ашет» продолжает радовать коллекционеров классики. В 5-й том вошли истории «А вот и он… Росомаха!» и «Поймать Мистик!» из выпусков The Incredible Hulk #181 и Wolverine Vol. 3 #62-65. Сюжет первой довольно прямолинеен — Халк знакомится с Росомахой, и герои вместе сражаются с монструозным Вендиго. А во второй читателя ждет красивое путешествие в прошлое и сложные отношения бессмертного Логана и неуловимой Мистик.

Том 6. Сорвиголова

Под обложкой этого тома скрываются выпуски «Происхождение Сорвиголовы» и «Человек без страха». Сценаристы — легендарные Фрэнк Миллер и Стен Ли. Мы узнаем, как простой мальчик превратился в легендарного борца с преступностью на улицах Адской кухни.

Marvel. Официальная коллекция комиксов

Том 136. Дардевил. Шум и ярость

Сорвиголова прошел сквозь ад и вернулся, чтобы продолжить войну с суперзлодеями на улицах Нью-Йорка и в здании суда. Интересный факт: на этот комикс Marvel издательство «Комильфо» получило первую лицензию. Именно с него началось возвращение комиксов этой вселенной на российский рынок.

Том 137. Война бесконечности.

Книга 1

Художник Рон Лим в основном известен благодаря своим работам о Серебряном Сёрфере, но и на его арку про Войну бесконечности стоит обратить внимание. В том 137 вошли выпуски 4–6 и 8–10 оригинальной серии.

Зодиак

Современный Человек-паук. Том 6. Совершенная Шестёрка

Новым томом линейки Ultimate на русском стоит насладиться не спеша: издательство предупреждает, что комиксов про Паучка до осени ждать не стоит. В шестом томе пять самых смертоносных врагов Человека-паука объединяются в неудержимую злую силу. Современным Мстителям — команде «Алтимейт» — предстоит сразиться с Зелёным Гоблином, Доктором Осьминогом, Электро, Крэйвеном-охотником и Песочным Человеком.

DeAgostini

Звёздные войны. Официальная коллекция комиксов. Том 23–24.

Империя. Часть 3–4

В сборники вошли следующие комиксы:

Дикое сердце / Empire 14: The Savage Heart (2003)

До последнего человека. Части 1–3 / Empire 18: To the Last Man, 1–3 (2004)

Цель: Вейдер/ Empire 19: Target: Vader (2004)

До последнего человека. Часть 1 / Empire 20: A Little Piece of Home, Part 1 (2004)

Уголок родного дома. Часть 2 / Empire 21: A Little Piece of Home, Part 2 (2004)

Вместе навсегда/ Empire 22: Alone Together (2004)

Ломая лед / A Valentine Story (2003)

Легко быть смелым в тихой гавани / Empire 23: The Bravery of Being Out of Range (2004)

Расклад идиота. Части 1–2 / Empire 24: Idiot’s Array, Part 1 (2004)

«Генерал» Скайуокер. Части 1−2 / Empire 27: «General» Skywalker, 1–2 (2004)

Цена силы/ Empire 31: The Price of Power (2005)

В тени их отцов. Части 1–2 / Empire: In the Shadows of Their Fathers, Part 1–2 (2005)

Illusion studios

Аватар: Легенда об Аанге. Том 5. Север и Юг

Страшно подумать — оригинальный анимационный сериал про аватара Аанга закончился 11 лет назад! К счастью фанатов, рисуются и издаются комиксы, рассказывающие о приключениях друзей после последнего эпизода мульфильма. «Север и Юг» входит в серию графических романов-трилогий, и 5-й том начинает новую одноимённую трилогию. В центре истории — непростые отношения Северного и Южного Племён Воды: одни ратуют за независимость, а другие стремятся к объединению. Катаре и Сокке придётся улаживать назревающий конфликт.

Классические Черепашки-ниндзя. Книга 1. Тайна происхождения (второе издание)

Истории про братьев-мутантов, названных в честь знаменитых творцов Возрождения, не всегда были весёлыми и детскими. Illusion studios переиздаёт классическую серию Кевина Истмена и Питера Лерда. Теперь у всех, кто ещё этого не сделал, есть шанс узнать других Черепашек — нуарных, темных и агрессивных.

XL Media

Хеллбой. Том 7. Ведьма, тролль и другие истории

К 25-летнему юбилею серии про красного здоровяка и к выходу нового фильма XL Media порадовало всех новым томом Хеллбоя. Под обложкой объединено несколько разных выпусков.

Фантастика Книжный Клуб

Веном. Дьявольская свора

Веному, принятому в ряды Мстителей, поручено схватить не кого-нибудь, а самого Сына Сатаны. Чтобы справиться с заданием, Флэшу Томпсону приходится выпустить на волю своих демонов. Сумеет ли он их обуздать? Комикс нарисован художником Тони Сайласом, чей стиль отсылает к золотой эре рисованных историй.

Тор. Латверианский Прометей

Доктор Дум тиранит осиротевших асгардцев, вынужденных жить в Латверии. Бальдр собирает войско и призывает изгнанника Тора на помощь своему народу.

Комильфо

Удивительный Человек-паук

В омнибус вошли выпуски 296–329 за авторством Тодда Макферлейна, создателя Спауна и Венома. На страницах комикса Питер Паркер встретится с Женщиной-кошкой, Халком, Капитаном Америкой и многими другими полюбившимися героями.

Фантастическая четвёрка

Серия «Классика Marvel» пополнилась томиком классических приключений фантастического семейства. Рекомендуется к ознакомлению всем, кто интересуется историей комиксов и началом творческого пути Стэна Ли.

Арчи против Хищника

Современный мир не удивишь мэшапами вроде «Гордость и предубеждение и зомби». Так что в кроссовере комикса «Арчи» с серией «Хищник» тоже нет ничего необычного. Это действительно забавная и довольно кровавая история в духе слешеров 80-х, но в антураже классических комиксов про Арчи и компанию.

Чёрный Молот. Том 3. Эра Рока. Часть 1

Продолжается выпуск, пожалуй, одной из самых оригинальных супергеройских серий. Читателям наконец-то предстоит узнать некоторые тайны загадочной фермы в крохотном городке, где оказались заперты обладатели суперспособностей.

КомФедерация

Эдвард Руки-ножницы. Неизвестные детали

Признайтесь, вам всегда было интересно узнать, что же стало с Эдвардом Руки-ножницы после финальных титров! И этот комикс даёт такую возможность. Только теперь дружбу с Эдвардом будет водить внучка бёртоновской героини.

Бумкнига

Под покровом леса

В сборник «Под покровом леса» вошли финские легенды и предания о восьми деревьях: древней осине, сосне-карсикко, священной рябине, лесной липе, колдовской ольхе, хранительнице-берёзе, ели шаманов и могучем дубе. В обработке автора комиксов Санны Хукканен и антрополога Инкери Аулы карело-финский фольклор приобретает новую поэтическую и визуальную интерпретацию.

Комикс Паблишер

Фея Горьких слёз

«В России манги нет», — заявляют некоторые высоколобые ворчуны. Художница Таня Туфанова из Иркутска опровергла мнения скептиков и нарисовала отличную 100-страничную мангу про мальчика, купившего в магазине фею с весьма дерзким характером. В данный момент на комикс открыт предзаказ.

IDW-comics

Подростки Мутанты Ниндзя Черепашки. Империя Утромов; Мутанималы; Том 12. Порядок из хаоса

IDW-comics бодро продолжает выпускать современные истории про Ниндзя-черепашек. Читателей, помимо прочего, ждет знакомство с войнами-мутантами Мутанилами.

Сокол

Бладшот. Том 2. Взлёт и падение

Дуэйн Сверчински ко второму тому «Бладшота» окончательно отошёл от написания комиксов про Дэдпула, что позволило ему вплотную заняться серией про суперсолдата. Теперь сюжет взял курс на боевики в духе «Миссия: Невыполнима» и книги о теории заговора, но не стал менее динамичным и кровавым.

АСТ

Микки Маус. Том 1. Зов природы

В книге собраны дебютные цветные комиксы Флойда Готтфредсона — самого известного иллюстратора историй о знаменитом мышонке. Они были нарисованы в далёких 1932–1938 годах, и многие из них печатаются впервые с тех времён. Также в томе впервые появляется персонаж Диппи Дог — прообраз того самого Гуфи.

Эксмо

Обычный мультик. Том 5

Комедийный мультсериал Cartoon Network «Обычный мультик» (Regular show) покорил зрителей самых разных возрастов по всему миру. В новом томе блистательные лентяи Мордыкай и Ригби вновь отлынивают от работы — теперь с помощью волшебной лампы!

Рамона

Боун. Том 7. Покойные поля

Независимое издательсво «Рамона» успешно продолжает крауд-кампании на издание серии «Боун». К 17 марта обещают выпустить уже седьмой том. «Боун» — сверхпопулярный комикс, собравший 44 международные награды, включая 10 премий Айснера и 11 премий Харви. Комикс повествует о приключениях фантастических существ Фоун Боун, Фони Боун и Смайли Боун, а также их многочисленных родственников из Боунвилля.

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Обратите внимание, что выпуск некоторых комиксов может быть задержан или перенесён по решению издательств.

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