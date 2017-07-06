«Воскресение Рэйчел»: комикс-ужастик в духе Кроненберга

Девушка Рейчел просыпается в мёрзлой земле посреди леса. Она не помнит, что с ней произошло, но, обнаружив на шее гигантский шрам, понимает, что умерла и каким-то чудом воскресла. Решив разобраться, что случилось, она невольно запускает цепочку пугающих и жестоких событий.

Rachel Rising Жанр: мистика, ужасы

Сценарист и художник: Терри Мур

Выход оригинала: 2011

Издательство: XL Media, 2016

На первый взгляд «Воскресение Рэйчел» можно отнести к жанру городского фэнтези про ведьмочек — с гламурными красотками на главных ролях, могущественной древней магией и таинственными событиями. Однако, если углубиться в повествование, становится видно, что у комикса мало общего с традиционными произведениями для домохозяек в духе «Зачарованных». Да, Терри Мур соорудил фундамент повествования из жанровых штампов, но стилистику увёл в русло кровавого мистического трэша — с расчленёнкой, героями-извращенцами и жуткой атмосферой провинциальной безысходности. И это пошло комиксу на пользу.

«Воскресение Рэйчел» — удачный пример независимого комикса, где автор не скован узами цензуры. Произведение Мура вызывает ностальгические ассоциации со старомодными и по-настоящему жуткими ужастиками раннего Кроненберга, где обычные с виду обыватели оказываются в эпицентре чертовщины. Здесь позволено всё: люди возвращаются с того света, девочка кроваво расчленяет взрослых, а приличный с виду старичок обедает с трупом жены.

Автор демонстрирует богатую фантазию, но при этом никуда не торопится. Он постепенно, шаг за шагом, вводит читателя в безумной мир американской глубинки, уделяет огромное внимание диалогам и раскрытию неординарных персонажей. А нарастающая концентрация трэша становится логичным следствием переплетающихся событий. Настоящая радость для тех, кто любит хорроры семидесятых и восьмидесятых — безумные, интригующие и креативные.

Независимый формат отразился на графической составляющей. Как и многие авторские комиксы, «Воскресение Рэйчел» выпущен с дешёвой для печати чёрно-белой графикой. Нельзя сказать, что это плохо — всё-таки мрачная палитра идёт на пользу хоррору, — но эстетического восторга рисунок не вызывает. Он детализирован, эффектен, но служит всего лишь визуальным сопровождением для отличной истории.

Российское издание комикса — грустный пример неоправданного перепроизводства. Чёрно-белый комикс с качественной, но не выдающейся графикой издан в роскошном коллекционном формате: в твёрдом переплёте и на плотной бумаге. Как результат, авторский трэшовый хоррор стоит неоправданно дорого и вынужден конкурировать за клиента с поп-классикой. Надеемся, ему это удастся, а XL Media не заморозит смелые начинания и продолжит выпускать локализации отличных авторских хорроров.

Превосходный образчик качественного трэш-ужастика — с психанутыми героями, высокой концентрацией насилия и эффектными поворотами сюжета. На фоне потока заурядной мистики этого оказывается достаточно, чтобы стать жанровой жемчужиной.

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«Воскресение Рэйчел»: комикс-ужастик в духе Кроненберга УДАЧНО лихие сюжетные повороты

вразумительные взрослые диалоги

проработанные и эффектные герои-фрики НЕУДАЧНО жанровые штампы

неоправданный коллекционный формат русского издания 2017-07-06 8 ХОРОШО

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