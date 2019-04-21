Монстры — основа любой игры. Монстр обязан быть страшным, неожиданным и запоминающимся. Иногда создатели фантастических зверинцев воспринимают это слишком буквально, и получаются у них, мягко говоря, необычные монстры. Сегодня в центре внимания — необычные монстры Dungeons & Dragons.



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Глаз за глаз

В 1975 году на свет появилось существо, которому было суждено стать почти так же популярным, как Мона Лиза, — с поправкой на то, что любители искусства не бегают по итальянскому залу Лувра, умоляя о пощаде.

Сказки и мифы об этом умалчивают, но если бы циклоп согрешил с Горгоной, а Колобок был сделан на вьетнамской кухне из лапши с селедочными глазами, то ни одно из этих существ и близко бы не приблизилось к тому, что придумали редактор Гэри Гайгэкс и художник Кит Паркинсон.

Говорят, основные художественно-выразительные средства портретиста — глаза и рот. Можно предположить, что Паркинсон всю жизнь мечтал переплюнуть Леонардо да Винчи и написать гениальный портрет с теплыми глазами и загадочной улыбкой. Первое ему почти удалось. Глаза он рисует отлично. А главное — много. Но вот с улыбкой вышел конфуз. Нет, не подумайте плохого — она широкая, искренняя. Но загадки в ней не больше, чем в полуразрушенной стене дома с надписью «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Строго говоря, бехолдеры (наблюдатели) — не разбросанные по волшебному миру монстры, а целая раса существ из внешних планов (миров). Чем они думают — неизвестно, ведь пищеварительная система и центральный глаз должны занимать большую часть сферического тела, не оставляя места для развитого мозга. А существа, мозги которых сопоставимы по размерам с глазами, обычно заканчивают свой эволюционный путь в палеонтологических музеях.

Тем не менее разума у наблюдателей хватает и для левитации, и для сотворения могущественных заклинаний, а в перерыве между ними — для размышлений о собственной исключительности. Бехолдеры — редкостные ксенофобы, рассматривающие всех других существ только с двух позиций: рабовладения и геноцида. А так как остальные разумные расы не разделяют их взглядов, бехолдеры предпочитают жить в глубоких подземных тоннелях — там, где злобный летающий рот с глазами может поиграть с вами в Pac-Man.

Нездоровое воображение авторов ролевой игровой системы Dungeons & Dragons породило множество разновидностей бехолдеров: «созерцатели», «глаза глубин», «тираны смерти» и т.д. Расовая нетерпимость бехолдеров так сильна, что они затевают междоусобные войны даже из-за различий в цветах собственной шкуры или количестве глаз на стебельках. Военные союзы бехолдеры заключают редко, предпочитая при этом помощь злых подземных рас — дроу или иллитидов.

Любимая игра наблюдателя — волшебные гляделки. Центральный глаз подавляет магию противника, а дополнительные глаза содержат набор заклинаний на любой вкус: от усыпления или замедления до дезинтеграции и окаменения.

Бехолдеры пережили все редакции D&D и по-прежнему стоят в конце перечня «Кого бы я хотел повстречать в темной сырой пещере».

Умные макароны

Возьмите тарелку, намажьте эпоксидным клеем, положите порцию лапши, переверните вверх ногами… и наденьте на голову тому, кто придумал монстра с непереводимым названием «фламп» (шлепающий звук — нечто вроде «плюх»).

Этот фламп — будем называть его так — больше всего похож на большую удивленную медузу. По натуре она незлобная, живет в пещерах и охотится на мелкую живность следующим образом: пикирует из засады, обхватывает жертву щупальцами и вонзает в нее ядовитые шипы, растущие под брюхом (откуда у бескостных медуз острые шипы, правила не объясняют — хорошо хоть, что они не бодают противника рогами).

Последний штрих — флампы воняют. То есть в случае опасности они выстреливают в противника зловонной жидкостью, которая лишает вас возможности выполнять какие-либо действия, кроме бега (желательно подальше от флампа).

Сова, открывай! Медведь пришел!

Говорят, Гэри Гайгэкс придумал медвесыча по мотивам безымянной пластиковой игрушки из Гонконга, купленной им для игры в Chainmail. Трудно даже представить себе, что именно изображала китайская фигурка, но 30 лет спустя совомедведь стал классическим примером фэнтезийных химер. Возьмите тварь, которую все боятся, прикрутите к ней часть тела от самого неожиданного животного… Вуаля! Рост 3 метра, перья, лапы, когти, клюв, выпученные глаза и мировоззрение бульдозера — такое могло присниться разве что Сальвадору Дали (если бы тот играл в ролевые игры).

Описание медвесыча в четвёртой редакции D&D снабжено комментарием: «Атакует всякого, кого по своему разумению может убить». Учитывая, что интеллект медвесыча равен 2, ему, вероятно, придется размышлять несколько часов перед тем, как укусить вас.

Медвесычи водятся не только в D&D. Они доставят игрокам пару неприятных минут в таких играх, как NetHack, ADOM, Warcraft 3, World of Warcraft и EverQuest. Что нисколько не оправдывает их внешность.

Челюсти

Народная мудрость гласит, что если над волнами показался острый плавник, нужно как можно скорее грести к берегу. А если острый плавник показался над холмами, то все должно происходить наоборот — берите ноги в руки и прыгайте в воду. Стивену Спилбергу такое даже не снилось. Четвероногая сухопутная акула — булей (bulette)! Куда катится этот мир? А дело было так…

Однажды волшебники, страдающие от переизбытка чувства юмора, решили провести эксперимент. Акула, черепаха и броненосец подверглись кровосмесительной связи магическими средствами. Зверушка получилась что надо — четырехметровая, бронированная и очень тупая. Она «плывет» под землей, выставив для наглядности плавник. По задумке Гигакса наземные обитатели должны испытывать от этого ужас.

Боятся — значит, уважают, но только не в случае с булеем. Эта тупая «рыба» не только демаскирует свое присутствие плавником, но и имеет привычку нападать на существ, многократно превосходящих ее в силе и прожорливости. Любимое блюдо акулы — люди и полурослики (эльфов с гномами она не переваривает). Большую часть времени булей проводит в спячке, «всплывая» на поверхность лишь для утоления голода.

Жаль, что Гайгэкс не додумался до «подземной рыбалки». А как было бы здорово закопать в землю леску с крючком и ждать поклевки — сейсмических волн, расходящихся от поплавка.

Коррозия металла

Большинство описанных нами чудовищ Гэри Гайгэкс придумал, вдохновляясь дешевыми пластиковыми игрушками (динозаврами и инопланетянами глазами китайцев), массово скупаемыми им в 1970-80-е годы. Однажды он, по его словам, наткнулся на прелюбопытное существо — нечто вроде лобстера с пропеллером на хвосте. Тут спасовало даже буйное воображение Гэри. Он вертел игрушку так и сяк, пытаясь сочинить для него какую-нибудь страшную биографию. А потом плюнул и решил, что это будет ржавильщик.

Как известно, сила металлистов — в плавках. А главная слабость металлистов — «коррозия металла». То же касается и фэнтезийных приключенцев. Если это насекомовидное чудо доберется до закованного в доспехи воина (а обработанное железо оно предпочитает руде точно так же, как мы любим чистую воду, а не болотную жижу), то храбрый паладин Света станет голым и очень смущенным паладином Света.

Наилучшее средство против ржавника — кожаные доспехи и деревянная дубина. Но это не Трансильвания, а подземелья Фаэруна. Здесь принято бряцать доспехами или шуршать магическими робами. А тем временем народное средневековое хозяйство несет от ржавников многомиллионные убытки.

Морские котики

Помните муравьиного льва из сказки «Муми-тролль и шляпа волшебника?» А слонопотама из Винни-Пуха? Если рассказать маленькому ребенку про морских котиков — какими он их себе представит? Все совершенно очевидно. Морской котик — это кошка с рыбьим хвостом.

Представьте себе, что гигантская белая акула подавилась львом. Всё как положено: хвост, плавники, но спереди торчит львиное туловище с когтистыми лапами. Цвет кожи и чешуи — радикально-зеленый. Между пальцев лап перепонки. Жабр нет, так что никаких «мяу» из-под воды вы не услышите. Морской кот (он же морской лев) может задерживать дыхание не хуже обычных ластоногих, однако рано или поздно ему нужно вылезти на скалу: отдышаться, погреться и поразмышлять о несовершенстве окружающего мира.

Пауки-волки

Хорошо быть пауковолком. Можно сплести круглую паутину и повыть на нее. Можно отложить яйца, из которых вылупятся волчата. А еще можно попробовать стать супергероем Marvel, потому что в комиксах все можно свалить на радиацию. А оправданием появления подобной биологической ереси в фэнтези может служить лишь то, что создатель пауковолка все свое детство носил на голове ведро с дырками +3 против нечисти.

На самом деле история этих существ банальна. Злые дроу скрестили злых волков со злыми пауками для охоты на добрых сбежавших рабов. Система работала. Правда, с некоторыми сбоями. Пауковолки действительно возвращали беглецов — но по частям, отъедая от них самое вкусное.

Уж лучше бы дроу скрестили пауков с пеликанами. Рабы, по крайней мере, возвращались бы домой в горловом мешке — живые, здоровые и очень озадаченные.

Багз Маккряк

Прежде чем экспериментировать с совомедведями, волшебники отрабатывали заклинания по созданию гибридов на существах, которые вряд ли смогут откусить им голову. Хотя на это у них будет полное право, ведь даже утконосы смотрятся вполне логично рядом с уткокроликами. Волшебники в ответ возражают: «Ну и что? Зато если что-то пойдет не так, достаточно будет одного огненного шара. К тому же они вкусные».

Уткокролики — это не только ценный мех, но еще теплые перья, вкусные яйца, а также верные фамильяры, добавляющие +2 к броскам на инициативу. Учитывая, что они размножаются как кролики, роют норы, плавают в воде и едят как траву, так и рыбу, уткокролики представляют собой ценнейших домашних животных.

По улицам слона водили

Маги — люди мудрые. Зачем навешивать на слона броню, если можно щелкнуть пальцами, и фауна обогатится удивительным зверем — слононосцем. Панцирь, когти и длинный тонкий хвост — это еще не самое интересное. Слононосец имеет привычку рыть норы, а длинный тонкий язык из хобота используется им для охоты на муравьев. Завидев опасность, слононосец вполне может свернуться в шар, подобно ежу. Можно предположить, что бивни будут торчать наружу.

А вот еще один бедолага — слоносов (owlephant). Из названия понятно, что в его рождении замешаны слон и сова, но каким именно образом это происходило, мы не знаем и знать не хотим. На первый взгляд, зверь довольно перспективный — совиные лапы, растущие под бивнями, могут выполнять полезную работу, а острое зрение поможет слоносову легче обнаруживать мышей. Которых совы очень любят, а слоны — совсем нет.

Чем вы их кормите?

Не обошлось в нашем бестиарии и без обычных зверей. Почти обычных. Что такого странного в гигантском хомяке, кроме его размеров? Зато в сеттинге Spelljammer есть гигантские космические хомяки, лучшие друзья гномов-механиков. Последние используют их в огромных беговых колесах, от которых питаются генераторы космических кораблей. Если хотите обесточить гномий корабль — стреляйте по колесам с хомяками.

Кроме того, гномы занимаются селекцией гигантских космических хомяков. Они вывели саблезубого космического хомяка, летающего хищного космического хомяка (гномы извиняются, но просят понять их нужды), огнедышащего космического хомяка — доппельгангера, и наконец, самый невероятный и экзотический вариант — карликового гигантского хомяка! Да-да, Минск не шутил насчёт Бу!

А вот, например, гигантские бобры. Мирные, разумные и добрые существа двухметрового роста. В правилах на их счет сказано следующее (практически дословно): «Умеют говорить, любят торговать, а за деньги иногда соглашаются строить плотины. Их шкуры стоят на рынке от 500 до 2000 золотых монет». Такой вот взаимовыгодный бизнес с бобрами.

Улитки — существа очень медлительные и неразговорчивые. Будучи неспособными достучаться до людей в переносном смысле этого слова, они решили достучаться до них в прямом. Эволюция наделила улиток-молотильщиков длинными (около 1,5 метров) «антеннами», оканчивающимися твердой ороговевшей плотью. Ими они и будут простукивать вас на предмет наличия чего-нибудь съедобного. Убегать бесполезно — в правилах прямо сказано, что улитки-молотильщики преследуют своих жертв.

Самое страшное животное в аду — это не Левиафан или Цербер, а Вонючая Карова (Stench Kow). Да-да, именно так. Вонючая Карова из ада. Это существо напоминает горбатого быка «с уродливой внешностью» и зеленым в красную крапинку языком. Главная опасность при встрече с ними заключается в том, что эти существа, как вы уже догадались, адски воняют.

Убежало одеяло, улетела простыня…

Стандартный день как в фэнтези, так и в реальном мире начинается с одевания. Возьмешься за нижнее белье — а это окажется утробник, замаскированный под предмет одежды. Стандартный день утробника начинается с завтрака. Возьмешься за плащ — а он вдруг выпустит крылья и завоет дурным инфразвуковым голосом. Плащевики охотно накроют вас, обогреют, слегка придушат и съедят. Сопротивление бесполезно.

Схватитесь за меч — а это Ксавер, разновидность ржавника. Слова «люди гибнут за металл» для него не просто избитая фраза, а руководство к действию. В общем, самое страшное место в фэнтези — это прачечная. Пожаловаться? Страшно. Схватишься за телефонную трубку — а вдруг она тебя укусит?

Потолок может сожрать вас, или оттуда свалится живой сталактит. Пол тоже голодный. Даже сундук с сокровищами имеет на вас виды. Вот такие монстры-хамелеоны живут в D&D.

Даже такое милое существо, как белка, может быть дьявольским. Причем дьявольским в двух видах. Плотоядные белки-летяги способны откусить вам голову на лету. А скиуриды — белки из измерений негативной энергии — крадут у вас частицы души в форме призрачных орешков, прячут добычу в дупла и потихоньку грызут ее зимой. Задумайтесь об этом, прежде чем покупать в магазине шоколадку с орехами.

Гигантские лягушки-вампиры — единственные существа из бестиария D&D, описание которых представляет собой готовый комедийный скетч. Завидев вас, они тихо планируют с дерева, растопырив перепончатые лапы, и впиваются в голову. Снять оттуда их сложно, эти твари ловко уворачиваются от рук.

Правила игры предлагают в таких случаях бить себя мечом по голове (40% шансов на попадание в лягушку, 60% шансов на попадание в себя). Ваши спутники тоже могут поучаствовать в этом. Несколько бросков кубиков — и окружающие яростно лупят вас по голове, а лягушка-вампир вертится туда-сюда и злобно квакает.

Если и это вас не доконало — знакомьтесь, варгульи. Выглядят очень солидно и напоминают об игре Doom: летающие головы, нападающие на приключенцев. Проблема лишь в том, как они размножаются. Монстр подлетает к вам и целует. Вскоре у вас выпадают волосы, вырастают щупальца, кожа краснеет, а уши превращаются в перепончатые крылья и уносят вашу голову прочь.

«Волшебники Побережья» проявили редкостную честность, дополнив бестиарий 4-й и 5-й редакций самым страшным и жестоким монстром за всю историю нашей планеты — человеком.

* * *

В средневековых бестиариях встречались упоминания — барсуках, отрывающих себе мужское достоинство, гусях, растущих на деревьях, и прогрессивном методе обучения попугая человеческой речи путем избиения его железным прутом по голове. У средневековых натуралистов в запасе имелись сотни лет, чтобы придумать это. Авторы «Подземелий и драконов» переплюнули их всего за несколько десятилетий. Нам, людям 21 века, тоже есть чем гордиться.

Многие из этих монстров не дожили до современной, 5-й редакции Dungeons & Dragons. Нет в её монстрятнике ни уткокролика, ни ванючей каровы, ни гигантских хомяков. Впрочем, сохранились и бехолдеры, и ржавильщики с булеями, и многоротые бормотуны. А правила игры не запрещают мастеру вводить и старых, и даже собственных монстров. Так что если вам захочется добавить своей игре безумия — всё в ваших руках.