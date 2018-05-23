В рамках промо-кампании второго «Дэдпула» актёры фильма Райан Рейнольдс и Джош Бролин заглянули в юмористическую передачу на BBC1 Playground Insults. В ней участники должны оскорблять друг друга так, чтобы соперник засмеялся. Думаем, вы сразу поняли, кто из этих двоих победит!

Мы попросили перевести выпуск наших друзей из PhysKids, вот видео с субтитрами:

А вот здесь вы можете посмотреть оригинал. Там же на канале много и других выпусков с разными актёрами: