В рамках промо-кампании второго «Дэдпула» актёры фильма Райан Рейнольдс и Джош Бролин заглянули в юмористическую передачу на BBC1 Playground Insults. В ней участники должны оскорблять друг друга так, чтобы соперник засмеялся. Думаем, вы сразу поняли, кто из этих двоих победит!

Мы попросили перевести выпуск наших друзей из PhysKids, вот видео с субтитрами:

А вот здесь вы можете посмотреть оригинал. Там же на канале много и других выпусков с разными актёрами:

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Кот-редактор
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