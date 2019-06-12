Во что поиграть? Настольные игры июня 2019

Началась пора отпусков, и отдохнуть хотят даже издатели настольных игр. Так что в этом выпуске нашего дайджеста новинки будут брать не количеством, а качеством!

Особняки безумия. Вторая редакция

Mansions of Madness: Second Edition

Коротко: полукомпьютерный «Ужас Аркхэма»

Количество игроков: 1–5

Время игры: 120–180 минут

Издатель: Hobby Games

Рейтинг BGG: 8.15

О чём: древнее неописуемое зло пробудилось, и только вам, отважным сыщикам, по силам справиться с ним! Новая глава лавкрафтианских ужасов, загадок и мрачных историй — на этот раз с одним интересным нововведением: в таких таинственных делах нельзя полагаться только на людей.

Геймплей: основное новшество второй редакции игры — цифровое приложение для мобильных и компьютеров, которое заменит вам ведущего, книгу сценариев, добавит «туман войны» на карту и значительно сократит подготовку к игре. Нужно только перемешать несколько колод, выбрать персонажей и запустить приложение, и всё! Все сценарии станут реиграбельными, ведь цифровой помощник будет каждый раз заново генерировать местоположение монстров и игровых элементов.

Остальной геймплей на этом фоне выглядит устаревшим: передвигайтесь по карте, исследуйте локации, решайте головоломки (да, прямо в приложении!), деритесь с монстрами, принимайте жизненно важные решения и разгадывайте жуткие тайны. Правда, без приложения играть во вторую редакцию невозможно. Зато теперь доступен соло-режим!

Кому понравится: любителям лавкрафтианских ужасов и тем, кто хочет оценить современные технологии в настольных играх.

Герои Терринота

Heroes of Terrinoth Коротко: в пати нид танк, хил, маг и вор

Количество игроков: 1–4

Время игры: 30–60 минут

Издатель: Hobby Games

Рейтинг BGG: 7.76

О чём: землям фэнтезийного мира грозит опасность! Срочно собирайте мощный отряд, чтобы справиться с ней! Магия, приключения, злодеи ждут вас, нужно лишь выбрать персонажа…

Геймплей: …и отправиться в очередное приключение. Да, на первый взгляд кажется, что никаких новых механик тут нет — это кооперативная карточная игра про борьбу со злом и выполнение квестов. На выбор у вас двенадцать персонажей, разделённых на четыре архетипа: целитель, воин, маг и разведчик. Выбираете героя, берёте соответствующие ему карточки умений — и вперёд.

Но создатели решили немного поиграть с прокачкой героя. Помимо умений своего класса, по ходу игры вы сможете получать таланты других архетипов, а ваши навыки будут каким-то образом зависеть от навыков всей команды. Выглядит игра симпатично, и если у вас ещё нет ни одной похожей настолки (Runebound, Pathfinder, «Андор»…), то внимание обратить на неё стоит.

Кому понравится: новичкам в играх про фэнтези-приключения

Манчкин Warhammer 40,000

Munchkin Warhammer 40,000 Коротко: безумная «Ваха»

Количество игроков: 3–6

Время игры: 30+ минут

Издатель: Hobby Games

Рейтинг BGG: —

О чём: старый добрый «Манчкин» в новой злой вселенной. Отправляйтесь в абсолютно безумное путешествие, несите свет Императора к далёким звёздам, докачайтесь до уровня примарха и отберите лут у самих богов Хаоса. Вас ждёт тонна отсылок к вселенной Warhammer 40,000 в классическом юморном стиле «Манчкина»!

Геймплей: игра осталась прежней, изменилась только обстановка. Качайтесь до десятого уровня и мешайте делать то же самое соперникам, тяните карты и путешествуйте по разным мирам, сражаясь с имперцами, чужаками и мутантами и собирая лут. Что ещё сказать про эту настолку? Здесь можно сделать своих врагов непокрашенными. Здесь есть силовые шаровары и пиломеч. А ещё эту игру можно смешать с любым другим набором манчкина, и тогда уровень безумия подскочит ещё в сорок тысяч раз.

Кому понравится: вы любите вселенную Warhammer 40,000? Хотите собраться компанией и хорошенько поржать? Тогда вам понравится. А вот тем, кто не знаком с «Вахой», отсылки будут непонятны.

Предзаказ

Нарко. Настольная игра

Narcos: The Board Game Коротко: колумбийская мафия

Количество игроков: 2–5

Время игры: 75–100 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 7.81

О чём: настольная игра по мотивам одноимённого сериала от Netflix. Примерьте на себя роль знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара и постройте могущественную преступную империю. Или встаньте на сторону закона и попытайтесь разрушить злодейские планы!

Геймплей: игровой процесс здесь асимметричен. Одному игроку предстоит играть за самого Патрона и развивать наркобизнес. Помогать ему в этом будет механика скрытых действий (как, например, в игре «Ярость Дракулы»): это когда передвижение фишки по карте не показывают другим игрокам и все действия совершаются тайно.

Остальные возьмут на себя роли бравых полицейских, чья задача — поймать наркобарона. Они свои действия обсуждают в открытую и свободно перемещаются по карте. Чтобы поймать преступника, им придётся использовать всю мощь закона. Допросы, улики, следы скрывающегося наркобарона и эффекты совершённых им действий — всё это придётся сопоставить, чтобы раскрыть очередное убежище Патрона.

Игровое поле — это карта целой Колумбии, так что погонять игрокам друг друга предстоит знатно. Предзаказ игры начнётся 15 июня.

Кому понравится: фанатам сериала «Нарко»; любителям игр с механикой скрытых действий.

Легенды Дикого Запада

Western Legends Коротко: настольный Red Dead Redemption

Количество игроков: 2–6

Время игры: 60–90 минут

Издатель: «Лавка игр»

Рейтинг BGG: 7.75

О чём: это игровое поле слишком тесно для нас двоих… Пора выяснить, кто достоин зваться легендой Дикого Запада! Участвуйте в дуэлях, играйте в покер, скрывайтесь от местного шерифа, грабьте караваны. Будьте хорошим, плохим или просто злым и докажите этим пустынным землям, что именно вы тут самый разыскиваемый преступник.

Геймплей: на выбор у вас несколько персонажей (точнее, реальных исторических фигур того времени — Билли Кид, Басс Ривз, Док Холлидей и не только) и целый открытый мир с кучей различных занятий. Выберите «хороший» или «плохой» путь: путешествуйте по карте, выполняйте задания и ловите преступников или сами станьте преступником, убивайте краснокожих и любуйтесь своим портретом на листовке с розыском.

Игра длится всего четыре раунда, и за это время вам нужно доказать, что вы тут самая легендарная легенда. Грамотно составляйте колоду, используйте специальные свойства своих персонажей и локаций и наберите больше всех очков.

Игра выйдет сразу с двумя мини-дополнениями «Хороший. Плохой. Добрый» и «Всякая всячина», которые добавят ещё больше персонажей, историй и различного снаряжения. Ещё издатель сообщает, что цена русскоязычного издания будет ниже, чем у зарубежного, а это тоже неплохо.

Кому понравится: фанатам Дикого Запада и игр с открытым миром. А вы знали, что именно в эту настолку играли персонажи мультсериала «Южный Парк» (в серии A Boy and a Priest)?

Дополнения

Ужас Аркхэма. Карточная игра: Путь в Каркозу. Бледная маска

Шестой сценарий сюжетной кампании «Путь в Каркозу» отправит вас в таинственные парижские катакомбы. В дополнение входят новые карты для игроков и новый сценарий. Для игры нужна базовая версия «Ужаса Аркхэма» и большое дополнение «Путь в Каркозу».

Берсерк. Герои. Цена прогресса. Регуэль vs. Фарро

Новый дуэльный набор для отечественной ККИ «Берсерк». Так сказать, «продолжение» вышедшего в марте бустера, посвящённого технологическому прогрессу в фэнтези-мире. Кто вам больше по душе: падший ангел Регуэль, ослеплённая могуществом механизмов, или Фарро, которая больше полагается на огненный шар?