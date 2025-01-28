Самые ожидаемые игры 2025 года: сиквелы и спин-оффы

Что? Главная игра десятилетия

Когда и где? Во второй половине года на PS5 и XSXS

Раз уж в комнате игровых релизов 2025 года у нас торчит слон, давайте с него и начнём, а дальше пойдём в алфавитном порядке. Шестая номерная часть GTA — главный блокбастер года (и, вероятно, ближайшего десятилетия), одним своим наличием в сетке релизов вызывающий переносы ААА-проектов. Да, это не фантастика, но это основной повод иметь дома современную консоль. Эту игру ждут все, и, уж конечно, редакция «Мира фантастики» не исключение. Возможность вернуться в Vice City, да ещё и с суперсовременной графикой, невероятным количеством людей в кадре и новой криминальной историей абсолютно бесценна. Но это не значит, что больше играть будет не во что: поскольку GTA VI далеко не сразу заглянет на ПК, эксклюзивы «боярской» платформы могут чувствовать себя более-менее в безопасности.