Самые ожидаемые игры 2025 года: сиквелы и спин-оффы

Что? Главная игра десятилетия
Когда и где? Во второй половине года на PS5 и XSXS
Раз уж в комнате игровых релизов 2025 года у нас торчит слон, давайте с него и начнём, а дальше пойдём в алфавитном порядке. Шестая номерная часть GTA — главный блокбастер года (и, вероятно, ближайшего десятилетия), одним своим наличием в сетке релизов вызывающий переносы ААА-проектов. Да, это не фантастика, но это основной повод иметь дома современную консоль. Эту игру ждут все, и, уж конечно, редакция «Мира фантастики» не исключение. Возможность вернуться в Vice City, да ещё и с суперсовременной графикой, невероятным количеством людей в кадре и новой криминальной историей абсолютно бесценна. Но это не значит, что больше играть будет не во что: поскольку GTA VI далеко не сразу заглянет на ПК, эксклюзивы «боярской» платформы могут чувствовать себя более-менее в безопасности.
Что? Приключения ассасина в феодальной Японии
Когда и где? 14 февраля на актуальных консолях, компьютерах и (внезапно) iPad
Assassin’s Creed в японском сеттинге — это то, о чём фанаты годами молили Ubisoft. Тем удивительнее скандал, который разразился после анонса игры: стремясь угодить либерально-правой аудитории, Ubisoft Quebec приняла несколько спорных решений, и в результате её обвинили в неуважении к историческому наследию Страны восходящего солнца. Дату выхода спешно подвинули вперёд — видимо, чтобы исправить неточности, привёдшие японцев в ярость.
Вообще говоря, кажется, что с релизом студия опоздала лет эдак на 5–10: у нас уже есть несколько великолепных проектов в этом сеттинге вроде Ghost of Tsushima, а нынешнее кредо серии состоит из попыток состричь с игроков побольше денег. Все части, начиная с Assassin’s Creed Origins, выглядели излишне масштабными и удушающе репитативными, и вряд ли Shadows окажется другой. Но так хочется, чтобы у Ubisoft наконец-то получилось что-то особенное!
Что? Сиквел разухабистого лутер-шутера
Когда и где? В 2025 году на PC, PS5 и XSXS
Как всегда, нам обещают самую масштабную игру в серии. Но вот что странно — пока новая Borderlands ощущается скорее мрачной, что наступает на горло всей философии франшизы. То ли они так хотят дистанцироваться от провального фильма, то ли пытаются как-то выделиться на фоне массы ярких героических шутеров… В любом случае ожидания всё ещё высоки — серия всегда радовала классным геймплеем и чумовым сеттингом.
Что? Сиквел кодзимовского симулятора курьера
Когда и где? В 2025 году на PS5
Про Death Stranding 2 мы знаем уже немало: место действия как минимум Мексика, как максимум вообще весь мир, Фрэджайл и Сэм снова в деле, также вернётся уже знакомый нам злодей Хиггс. Известен даже основной сюжетный вектор — распространение хиральной сети с Америки на весь мир. Курьерские будни усложнятся: появится смена дня и ночи, среди врагов замечены многочисленные роботы, а экшена — особенно со стрельбой — станет заметно больше. Сэм даже научится снимать рюкзак перед сражением, чтобы не повредить в бою груз! Но вот какая штука: это всё набор для стандартного сиквела, а Кодзима уж слишком любит сюрпризы. Что-то существенное нам точно недоговаривают!
Что? Продолжение лучшей зомби игры про паркур
Когда и где? В 2025 году на PC, PS5 и XSXS
Изначально The Beast была дополнением для Dying Light 2, но разрослась до отдельной игры. Мы снова играем за Кайла Крейна, протагониста первой части. После 13 лет маринования в лаборатории он вырывается на свободу, в заметно изменённый зомби-эпидемией мир. Паркур, ночные забеги от зомби и возможность проходить сюжетную кампанию в кооперативе на месте.
Что? Painkiller на стероидах
Когда и где? 15 мая на ПК, PS5 и XSXS
«Тёмные века» заявлены как приквел к DOOM 2016 года. Судя по трейлеру, в основе игры лежит идея: «А что, если мы возьмём того самого раздражающего неубиваемого ублюдка со щитом из DOOM Eternal и сделаем таким главного героя?» Встречайте Палача Рока в меховом плаще, с коломётом, черепострелом и щитом-бензопилой. В антураже фэнтезийных замков он крошит демонов самолично, внутри огромного меха и с помощью небольшого дракончика. Тупо? Есть такое дело! Круто? Вне всяких сомнений!
Что? Кооперативный рогалик во вселенной игры Миядзаки
Когда и где? В 2025 году на PC, PS4, PS5, X1 и XSXS
В компании пары друзей выдвигаемся в локацию, фармим некоторое время снаряжение, а потом бежим валить сложного босса — ну или, скорее, дружно умирать от его когтей. Смыть, повторить, страдать.
Миядзаки не перестаёт удивлять — вместо того, чтобы выдавать всевозможные «Души», он с удовольствием экспериментирует. Скрестить соулсы с рогаликами и экстракшен-кооперативом — это действительно нетривиально, но в тоже время вполне уместно. Тройная порция страданий!
Что? Мягкий перезапуск культовой ролевой серии
Когда и где? В 2025 году на ПК и XSXS
Fable — классная ролевая серия Питера Молиньё, цепляющая своей простотой, сказочностью и влиянием выбора героя на всё происходящее (включая его внешний вид). Новую часть делают без Молиньё на движке от гоночных игр Forza где-то в недрах производственного ада уже много лет — так что за игру определённо страшно, особенно после выхода совершенно беззубой «Dragon Age: На страже Завесы». Очень хочется получить что-то столь же весёлое и разухабистое, как Fable III, но по трейлерам пока вырисовывается нечто максимально пресное и тенденциозное. Зато очень красивое!
Что? Кооперативный PvE шутер
Когда и где? В 2025 году на PC, PS5 и XSXS
Ответвление Control, сконцентрированное, внезапно, на стрельбе — самом слабом, если что, элементе оригинальной игры! Группа оперативников устраняет прорывы монстров в разных помещениях Старейшего Дома. Правильно, не всё же одному Директору отдуваться! Концептуально проект выглядит странно, да и непонятно, можно ли на базе сюжетно одиночной Control собрать достойный кооперативный шутер. Тем интереснее посмотреть, что в итоге получится.
Что? Пошаговая стратегия
Когда и где? В 2025 году на ПК в раннем доступе. Но надеемся и на релиз!
Анонс Olden Era произвёл в среде фанатов «Героев» фурор. Шутка ли — Ubisoft взялась за ум и решила выпустить игру, соответствующую запросам аудитории! Да ещё и поручила разработку людям, которые явно понимают полёт героической мысли последних двух десятилетий. Olden Era органично сочетает дизайнерские решения третьей и пятой частей, остроумно вплетает наработки фанатского сообщества — особенно HotA Crew — и правильно расставляет приоритеты в отношении того, что нужно игрокам от серии в 2025 году. Без сомнений, нас ждёт лучшее, что было с серией под крылом Ubisoft со времён Heroes of Might & Magic V. Уверенная заявка на игру года уже на этапе анонса.
Что? Смесь JRPG, слэшера, пиратов и ушата безумия
Когда и где? 21 февраля на PC, PS4, PS5, X1 и XSXS
Мы обычно не пишем про Yakuza по простой причине: непонятно, считать ли её фантастикой. Но серия прекрасная, а Pirate Yakuza in Hawaii обещает быть прекрасной настолько, что её преступно игнорировать. Лучше мы ошибёмся и расскажем вам о роскошной, пусть и недостаточно фантастической игре, чем промолчим. На сей раз разработчики решили смешать традиционную формулу серии (криминальная драма + абсурдный юмор + куча мини-игр) с пиратами! Причём пиратская часть невероятно хороша, и опробовавшие её журналисты уже успели окрестить игру лучшим, что случалось с «джентльменами удачи» со времён Black Flag. Так что заносите в свои виш-листы и обводите 21 февраля в календарях!
Что? Новая часть крутейшей японской охоты на монстров
Когда и где? 28 февраля на PC, PS5 и XSXS
Шикарная графика. Ещё более проработанные монстры. Чуть больше ролевых элементов. Формула Monster Hunter настолько хороша, что практически не требует никаких изменений. И всё-таки каждый раз нас радуют не одной и той же игрой, а новым взглядом на эту самую формулу. Главное нововведение — впервые в серии протагонист получит озвучку! В общем, балуют нас дорогими японскими играми в последнее время.
Что? Глобальная стратегия
Когда и где? 11 февраля на всех актуальных консолях и ПК
Что такое «Цивилизация», думаю, рассказывать никому не надо. Но есть у серии такая особенность: нечётные её части лучше чётных. Так что ожидания от седьмой игры высокие. Главное нововведение Firaxis Games подсмотрела в Humankind: теперь мы не играем за одну цивилизацию от начала партии и до конца, а проводим своё государство по пути эволюции, когда оно превращается во что-то иное при переходе из одной эпохи в другую. Визуально Civilization VII обещает стать новым словом в жанре, так что, если с геймплеем всё сложится хорошо, ближайшие лет десять мы будем постоянно залипать в «семёрку». Благо контентная поддержка развернётся на годы вперёд…
Что? Колодостроительный рогалик
Когда и где? В раннем доступе на ПК в 2025 году
В 2019 году Slay the Spire открыла широкой публике жанр колодостроительных рогаликов. В 2025 году сиквел обещает подарить новый движок, новых героев и монстров, чуть более опрятную картинку и что-то новое в плане игровых режимов. Революцию не ждём, но робко надеемся, что Slay the Spire 2 окажется не такой безжалостной, как оригинальная игра: в той, конечно, оставлено устрашающее количество часов, но общий опыт взаимодействия запомнился скорее как травматический. Сейчас есть куча отличных проектов в жанре, и сиквелу «Шпиля» нужно быть достаточно дружелюбным, чтобы добиться успеха в условиях жестокой конкуренции.
Что? Подводный выживач
Когда и где? В раннем доступе в 2025 году на ПК, а на релизе — ещё и в XSXS
Хотя первая Subnautica формально считается выживастиком, на деле это скорее приключенческое исследование океанских глубин. Именно ради атмосферы тайны и красот подводного мира игроки раз за разом окунались в эту прекрасную инди-игру. Вторая часть отчего-то содержит в тегах Steam пометку «хоррор» — это наводит на мысль, что на сей раз водные глубины будут тёмными и максимально недружелюбными. Зато здесь выживание скрасит кооперативный режим, так что сиквел кажется отличной идеей. Да, мы боимся, что большая мрачность может прикончить магию Subnautica, но ради кооператива хочется дать сиквелу шанс.
Что? Второе явление Diablo в Древнюю Грецию
Когда и где? Надеемся, что в 2025 году — на ПК, PS5 и XSXS
Оригинальная Titan Quest вышла аж в 2006 году и на свой десятилетний юбилей стала обзаводиться всевозможными портами и свежими дополнениями. Теперь понятно зачем: разработчик и издатель хотели повысить интерес игроков к бренду, прежде чем выпустить полноценный сиквел. Titan Quest II выглядит перспективной ARPG: тут и современная графика, и вроде бы интересное билдостроение, и стильные монстры, и, разумеется, куча отличного лута. Сюжет под стать всему остальному. Вопросов два: когда игра выйдет, и не будет она ли слишком прожорливой в плане железа? Из системных требований пока есть данные только по оперативной памяти, и 32 Гб в рекомендованных — это жестковато для изометрической игры. Diablo IV и Path of Exile 2 выглядят куда более детализированными, а требуют ровно вдвое меньше. Но, может, ближе к релизу разработчики смогут поумерить аппетиты?
Что? Ролевая игра с видом от первого лица
Когда и где? В 2025 году на PC и XSXS
Первая The Outer Worlds была добротной ролевой игрой с весёлым сценарием, но не слишком интересной боевой частью и визуальным рядом. А ещё — с заметной нехваткой бюджета. Она вдохновляла при знакомстве, но если попытаться пройти её ещё разочек, только за злодея и через другие навыки, то этот опыт будет не слишком отличаться от первого прохождения. Сиквел по трейлерам выйдет таким же — с приглушённой цветовой палитрой и не самой захватывающей стрельбой.
Что? Пошаговая тактика
Когда и где? Надеемся, что 2025 году на PC, PS5 и XSXS
Продолжение недурственной тактической игры по вселенной «Молота войны» 2018 года. Воевать можно будет за Некронов и технократов Омниссии. Обещают возросшую роль местности, хорошую графику, саундтрек от Гийома Давида и сценарий от Бена Каунте. 2025-й как год выхода пока не подтверждён, но с учётом времени разработки — вполне вероятен.
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