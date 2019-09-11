Обзор Gears 5. И всё-таки они вертятся!

Закончив историю Маркуса Феникса и отряда «Дельта» жирной точкой в финале оригинальной трилогии, Epic Games продали франшизу Microsoft и отправились покорять новые горизонты. Собранная подразделением Xbox Games Studios команда The Coalition, лишь частично состоявшая из ветеранов серии, создала Gears of War 4, которая преданно держалась корней. Почти нетронутую концепцию оригинала дополнили новые герои, которые подозрительно напоминали старых, полюбившихся фанатам, и по факту четвертая игра мало чем отличалась от предыдущих. Именно поэтому следующая часть, казалось, была обречена на серьёзные изменения. И для начала разработчики сократили название. Было это решение продиктовано соображениями маркетинга или нет, но получилось весьма удачно — новое имя намекало на перемены в серии, которой в этом году исполняется тринадцать лет.

С новой стороны

Сюжет Gears 5 стартует сразу после клиффхэнгера из финала предыдущей игры. Кейт узнала о связи своей семьи с бессменным противником людей, Саранчой, и теперь полна решимости раскрыть тайну своего происхождения и выяснить причину тревожных головных болей и галлюцинаций. Именно эта девушка, чья личная история стала основой сюжета, оказалась главной героиней новой игры, отодвинув протагониста четвёртой части на второй план. Впрочем, первый акт из четырёх нам всё же предстоит играть за Феникса-младшего, но передача эстафетной палочки обыграна весьма достойно — смена ведущего персонажа в Gears 5 происходит одновременно с изменением концепции игрового процесса.

Разработчики довольно элегантно внедрили в игру элементы открытого мира. Структурно Gears 5 похожа на Metro Exodus, где линейные эпизоды чередовались со свободным исследованием локаций, однако The Coalition расставили акценты куда удачнее. Тут и там герои натыкаются на места былых сражений, заброшенные военные базы и аванпосты, полные трагичных историй, которые раскрываются через немногочисленные записки и артефакты ужасающего прошлого.

Кроме того, вселенная игры показана с новой стороны: она погрязла в бесконечном цикле насилия задолго до прихода Саранчи. Благодаря тому, что сюжет Gears 5 охватывает несколько регионов планеты Сэра, мы узнаём о конфликтах Коалиции с соседними государствами, выясняем, как появилось ультимативное супероружие «Молот Зари», и видим мир за пределами грязных окопов, разрушенных городов и тоннелей.

Не забывайте про робота

Пожалуй, именно разнообразие — сильнейшая черта Gears 5. Во время прохождения насыщенной двадцатичасовой сюжетной кампании герои побывают в огромном количестве самых разных локаций, от засыпанных красным песком пустынь до заснеженных горных вершин, от обжитых деревень до станции ракетно-космических войск.

То же касается и игрового процесса. В отличие от предыдущих игр серии, где битвы могли продолжаться десятки минут без перерыва, Gears 5 регулярно чередует ожесточённые сражения со спокойными эпизодами, исследованием потрясающе красивых локаций и даже необязательными активностями. Порой у игрока и вовсе отбирают оружие, предоставляя возможность погулять по уровню, наблюдая за ежедневной рутиной NPC со стороны, — да, снова на ум приходит Metro. Разработчики подготовили множество различных сценок, и в некоторых местах стоит задержаться на пять-десять минут, чтобы послушать остроумные диалоги, полные юмора и отсылок к предыдущим частям.

Преобразились и схватки — не в последнюю очередь благодаря возможности отдавать команды летающему роботу Джеку, новой версии знакомой фанатам жестянки. Джек способен не только больно жалить противников электрическими разрядами, но и приносить игроку оружие и боеприпасы, что особенно актуально в пылу сражения на высоких уровнях сложности. Кроме того, робот обладает внушительным перечнем прокачиваемых способностей, благодаря которым может парализовать врагов и выкуривать их из укрытий, сканировать окружение и даже на время делать героев невидимыми. Последнее особенно пригодится в тех эпизодах, когда игрок может получить преимущество, скрытно устранив полдесятка врагов перед началом боя. Ловко управляясь с ножом и способностями механического помощника, игрок может и вовсе завершить схватку без единого выстрела.

При этом все геймплейные эпизоды не только умело срежиссированы и распределены так, чтобы исключить всякую монотонность, но и расцвечены немыслимым количеством реплик, оживляющих происходящее. Персонажи постоянно болтают, шутят, вспоминают прошлое, обсуждают окружение и ситуации, в которые попадают, но главное — совершают неоднозначные поступки и меняются.

Требуется знание сэравского языка

Увы, харизматичных героев недостаточно, чтобы сделать историю оригинальной. Пожалуй, именно центральная сюжетная линия — самое слабое место Gears 5. Если четвёртая игра серии была своеобразным новым началом, где прежние герои выступали второстепенными персонажами и передавали эстафету новому поколению, то пятая во многом опирается на предыдущие части, и потому рекомендовать её кому-то, кто не знаком с их сюжетом, попросту нельзя. В качестве фундамента она использует не только закончившуюся клиффхэнгером «четвёрку», но и оригинальную трилогию. Сюжет пятых «шестерней» во многом базируется на сюжете Gears of War 2, где герои знакомились с историей происхождения Саранчи и её лидером.

Конечно, в эпоху YouTube это легко решается, — но есть и другой минус. Сценаристы сделали ставку на неожиданный сюжетный поворот, тем самым совершив колоссальную ошибку: то, что в новой игре преподносится как настоящее откровение, большинство игравших в Gears of War 4 поняли ещё в её финале.

Впрочем, сюжет для серии всегда был вторичен — основой её популярности служили герои и их взаимодействие, темы воинского братства и настоящей дружбы, которые в Gears 5 раскрываются… иначе. Смена поколений не прошла даром, и у новых героев появились новые проблемы. Авторам удалось хорошо передать динамику отношений между персонажами и даже разнообразить их некогда пресные характеры, так что наблюдать за историей на экране всё равно интересно.

Однако самым большим прорывом не только для серии, но и для «зелёной» консоли стала техническая сторона: Gears 5 — одна из самых красивых и впечатляющих игр современности, способная работать в разрешении 4K при 60 кадрах на Xbox One X. Подобно эксклюзивам PlayStation, новое творение The Coalition маскирует загрузки кат-сценами, демонстрирует отличные анимации и высокую детализацию. Не забыли и присущий серии гигантизм: нам регулярно показывают огромные сооружения и здоровенных монстров.

Итог: Gears 5 — игра любопытная со всех сторон. Это и середина новой трилогии, и новый взгляд на привычную формулу, и своеобразное перерождение закостенелой франшизы. Разработчики не стали переворачивать устои и радикально менять игровой процесс, как сделали авторы прошлогодней God of War, но достаточно сильно освежили знакомую формулу, чтобы заинтриговать разочарованных четвёртой частью фанатов.