Что посмотреть в кино? Фантастика и ужасы в ноябре 2019

В ноябре 2019 года фантастических премьер будет немного. Всё самое громкое вышло в последних числах октября (новый «Терминатор», «Дитя погоды» Синкая) или выйдет в декабре («Звёздные войны», «Джуманджи»). На ноябрь же остались в основном ужасы, ужасы и ещё раз ужасы — как будто Хэллоуин продолжается весь месяц! Как минимум один из хорроров обещает быть интересным — это продолжение знаменитого «Сияния». А тех, кого ужасы не привлекают, ждут диснеевская сказка (неожиданно помрачневшая) и пансион благородных девиц. Даже два. Но в них тоже всё не слава богу.

Доктор Сон

Когда? 7 ноября

Что? Мистические ужасы. Экранизация одноимённого романа Стивена Кинга

О чём? Помните мальчика Денни Торренса из фильма «Сияние»? Он вырос и стал пьяницей, пытаясь подавить алкоголем страшные воспоминания и свой экстрасенсорный дар. Но он не единственный, кому даровано «сияние». На телепатическую связь с ним выходит девочка Абра и просит о помощи. За ней охотится тайный культ Истинного Узла: сектанты хотят принести ребёнка в жертву, чтобы обрести бессмертие. Денни понимает, что пора бросать пить…

Чего ждём? Продолжение фильма «Сияние» 1981 года, классической работы Стэнли Кубрика, которую любят все, кроме автора первоисточника — Стивена Кинга. Новый фильм основан на старом не меньше, чем на романе. Уже в трейлере видно, как «Доктор Сон» заимствует у Кубрика визуальные цитаты и флешбэки с узнаваемыми сценами в отеле «Оверлук». Вряд ли «Доктор Сон» станет таким же культовым, но, чем чёрт не шутит, может потягаться с «Оно 2», «Мы» и «Солцестоянием» за звание главного хоррора года.

Фильм снял и сценарий к нему написал Майк Флэнаган, режиссёр и сценарист целого ряда неплохих ужастиков: «Окулус», «Тишина», «Сомния», «Уиджи 2». Массовый зритель его пока не запомнил, но поклонники хоррора знают его даже не как восходящую, а как состоявшуюся звезду жанра. Зато взрослый Денни знаком всем без исключения: его сыграл Юэн Макгрегор, который для нас навеки останется Оби-Ваном Кеноби.

Холодное сердце 2

Когда? 27 ноября

Что? Сказочный мультфильм, продолжение «Холодного сердца»

О чём? О двух сёстрах: наивной принцессе Анне и замкнутой королеве Эльзе, владеющей зимней магией. Им в компании пастуха Кристофа, его оленя Свена и живого снеговика Олафа предстоит отправиться в путешествие в зачарованный лес на дальнем севере. В лесу царит вечная осень — и похоже, что здесь живёт кто-то, владеющей магией этого времени года.

Чего ждём? Диснеевский мультфильм для всей семьи с отличной компьютерной анимацией (что уже видно по трейлеру), который, возможно, заработает студии очередной миллиард. Но сможет ли он интересно развить первую часть, не превратившись в простое выжимание денег? А знаете, похоже, что да!

Судя по трейлеру, Disney развивают «Холодное сердце» в том же направлении, что DreamWorks — серию «Как приручить дракона», то есть от сказки к фэнтези. Больше взрослости и серьёзности, больше средневековья и мрачных теней, больше битв и опасностей. Анна вооружается мечом, Кристоф возглавляет армию оленей, а Эльза орудует магией в духе «Легенды об Аанге», сражаясь и пытаясь сбежать с какого-то острова. Центральной темой продолжения стала осень, — а значит, по логике, нас должны ждать ещё как минимум два фильма, про лето и весну.

Райские холмы

Когда? 7 ноября

Что? Триллер, антиутопия

О чём? О закрытом заведении, похожем на нечто среднее между высокотехнологичным Бедламом и институтом благородных девиц. Сюда богатые семьи отправляют непослушных дочерей, чтобы тех обучили быть идеальными принцессками — воспитанными и покорными. «Райский» остров красиво обставлен, оборудован по последнему слову техники, тут принято вычурно одеваться и танцевать с красавцами-аристократами. А вот сбежать отсюда невозможно, и для «перевоспитания» используется футуристическое промывание мозгов.

Чего ждём? Ещё одну подростковую антиутопию, но довольно необычную и демонстративно «дамскую». Никакого постапокалипсиса, почти нет экшена, зато много нарядов в духе «Алисы в Стране чудес», красивых интерьеров и танцев. Главным злом выступают даже не власти, а взрослые, которые пытаются сломить юных бунтарок, превратив их в образцовых невест.

Возглавляет эту империю зла Милла Йовович, а сбежать из её заведения попытается Эмма Робертс, актриса из постоянного состава «Американской истории ужасов». Оценки у фильма средние, но как минимум в качестве «конфетки для глаз» его можно порекомендовать.

Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера

Когда? 21 ноября

Что? Романтический стимпанк. Полнометражное аниме по сериалу «Вайолет Эвергарден»

О чём? Вайолет Эвергарден — девушка-киборг, живущая в мире стимпанка. На войне она потеряла память и руки, которые ей заменили механическими протезами. На гражданке же она устроилась работать на почту «самопишущей куклой» — так называют «литературных негров», которые пишут душевные письма за других. У самой Вайолет настоящие чувства давно умерли, но постепенно возвращаются вместе с памятью. В этой части истории Вайолет становится учительницей для юной аристократки Изабеллы Йорк, которую родители буквально заточили в дорогой частной школе.

Чего ждём? Спин-офф сериала, который, в свою очередь, был экранизацией ранобэ Каны Акацуки и Акико Такасэ. Фильм поставил Харука Фудзита, режиссёр сериала, так что визуально они почти не будут различаться. Это и плюс, и минус: по меркам сериалов «Вайолет» смотрелась очень красиво, а вот от полнометражного аниме мы уже привыкли ожидать большего.

Сюжет полнометражки — отдельная от сериала и книги история об одном случае из жизни Вайолет. Для понимания сюжета достаточно знать завязку, которую мы описали выше. Но заранее предупреждаем: особых приключений от «Вайолет» ждать не стоит. Это скорее мелодраматическая история о людях, обретающих друг друга и смысл жизни, пусть и на фоне стимпанковского мира.

Аванпост

Когда? 21 ноября

Что? Российское кино про апокалипсис

О чём? Недалёкое будущее. На Земле произошёл конец света — что-то уничтожило людей по всей планете, за исключением небольшого «круга жизни» посреди России. Выжившие в этом «круге» отгораживаются от остального мира и отправляют разведчиков выяснить, что случилось со всеми остальными. А они не все умерли — многие превратились в нечто нечеловеческое.

Чего ждём? Фантастический боевик, снятый по заказу телеканала ТВ-3. Со множеством взрывов, пальбы, криков, компьютерной графики, резкой цветокоррекции. От режиссёра серии «Гоголь» и с Петром Фёдоровым («Обитаемый остров», «Дуэлянт») в главной роли.

В общем, типичное российское фантастическое кино — за одним исключением. В трейлере не заметно социального подтекста, но зрители придумали его сами. Больше половины комментариев на YouTube — шутки про то, что «за МКАДом жизни нет» и что фильм на самом деле о том, как москвичи отбиваются от толпы иммигрантов.

Малыш Джо

Когда? 21 ноября

Что? Фантастическая драма, триллер

О чём? Элис работает в лаборатории, где создали цветок-антидепрессант: его запах вызывает у людей чувство счастья. Но поскольку играть в богов плохо, растение начинает влиять на поведение людей слишком сильно и делать их странными. В том числе сына Элис, малыша Джо, в честь которого и назвали растение.

Чего ждём? Независимое среднебюджетное европейское кино, снятое австрийским режиссёром Джессикой Хауснер на деньги компании BBC. Спецэффектов тут минимум, зато много пастельных цветов, необычных костюмов и ракурсов, эксцентричной актёрской игры и прочих приёмов, которые так любят киноманы-эстеты.

Фильм уже показали критикам на Каннском кинофестивале. Отзывы он получил неплохие, но не такие восторженные, каких можно было ожидать от медленного фестивального кино, снятого как раз для критиков и синефилов. Пишут, что стиль у Хауснер оригинальный, а вот история могла быть и получше.

Телефильм: Леди и Бродяга Когда? 12 ноября на Disney + Что? Сказочный мюзикл, ремейк одноимённого мультфильма, снятый с живыми собаками. О чём? О любви элитного кокер-спаниэля, красавицы Леди, и беспородного уличного пса Бродяги. Леди сбегает из дому, оказывается на опасных улицах среди бродячих животных и впервые узнаёт, что не все собаки живут в уютных домиках с мисками. Трейлер Чего ждём? Как бы мы ни жаловались на обилие ремейков, для этого стоит сделать исключение. Собаки, которых вы видите в трейлере, — не компьютерная анимация, а настоящие. Подрисовали им только движения губ, чтобы соответствовали озвучке. Сотрудники Disney собрали этих собак из приютов, выдрессировали и сняли в кино, а по окончании съёмок нашли им хозяев. Так что, во-первых, этот ремейк по-своему уникален, а во-вторых, помог сделать доброе дело. В остальном ждём просто ещё одну диснеевскую сказку для детей. К сожалению, пока официально её можно посмотреть только на сервисе Disney+, который ещё не запущен в России.

И много-много ужасов!

Наш кинопрокат невольно перенял привычку западного превращать ноябрь в целый месяц Хэллоуина. Так что фильмов ужасов в этом месяце особенно много. Не все из них заслуживают такого же внимания, как «Доктор Сон», но кратко расскажем и об остальных — вдруг что-то приглянётся лично вам?

«Девятая». Российская мистическая история про спиритизм. В XIX веке полиция Петербурга расследует серию убийств и обращается к знаменитой «говорящей с духами», чтобы та расспросила покойников.

«Бешеная». Фотомодель теряет свою красоту после аварии. Ей предлагают экспериментальное лечение, но, поскольку это ужастик, лекарство оказывается вирусом, который превращает людей в безумных маньяков.

«Тварь». Российский ужастик на тему «проклятого ребёнка». Супружеская пара усыновляет странного мальчика, похожего по поведению на Голлума. Разумеется, он начнёт приносить родителям несчастья.

«Пароль: Хаус». Испанский ужастик на тему современных технологий в духе «Убрать из друзей» или «Фото на память». Герои находят мобильное приложение, позволяющее на 30 секунд заглядывать в будущее. А поскольку они собрались в загородном доме и это ужастик, приложение начинает предсказывать им всем гибель.

«Обратный отсчет». Фильм с аналогичным сюжетом: героиня находят мобильное приложение, которое в точности предсказывает каждому дату его смерти. Ей назначают через три дня.